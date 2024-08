Pazarda Fiyatlar Yüksek, Vatandaşlar Şikayetçi

Yerel

(ARTVİN) - Artvin'in Arhavi ilçesinde pazara gelen emekli Sabiha Özcan, "Bıktık artık bu nedir ya Türkiye'de yaşanmıyor, yaşanacak yer değil. Hükümetin bir an önce şu ekonomiyi düzeltmesi lazım. Bizler geçtik ama gençlerimiz yurt dışına gidiyor, doktorlarımız yurtdışına gidiyor. Yazıklar olsun böyle yaşanır mı?" dedi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde pazarcılar ürünlerinin fiyartının düşmesine rağmen satamadıklarını belirtirken, alışveriş yapmak için gelen vatandaşlar da fiyatların maaşlarının yanında hala yüksek kaldığını ifade ettiler. Artvinli pazarcı, "Maliyetler çok pahalı. Artvin'den buraya 25 litre mazot yakıyor bu araba iki bin lira civarında" dedi.

Hopalı Pazarcı Nurdan Koyuncu, "İşlerin nasıl olmasını bekliyorsunuz, iyi diyemeyiz çünkü şartlar ortada ve 1 kilo almak isteyen gramla malzeme almak istiyor. Millet sadece bakıp gidiyor biz de sıkıntı yaşıyoruz. Bazen da malımız elimizde çürüyor. Nakliyeler pahalı sıkıntı çok yani bakın bu biberin satılması gerekiyor ve Bursa'dan, Amasya'dan geliyor buradaki şeftali, üzüm İzmir'den gelmiştir ve satılması için getiriyoruz. Ama pazardaki ortam belli alım gücüde zayıf olunca insanlarımız malzeme alıp dolaba koymak değil daha çok günlük tüketecekleri kadar alıyorlar. Para daha çok kıymetli oldu bu durumda bizim çeşit yapmamızı engelliyor, malda elimizde kalınca da zarar ediyoruz" dedi.

"Gençlerimiz yurt dışına gidiyor, doktorlarımız yurtdışına gidiyor"

Pazara alışverişe gelen emekli Sabiha Özcan ise şunları söyledi:

"Çok pahalı ve her şeye bakıyoruz bütün fiyatları inceliyoruz. Emekliyim maaşım düşük geçinemiyorum zor hayat şartları zor yani ekonomi çok bozuk ve Türkiye'nin hali ne olacak insanlar yaşamasın kendileri için yaşıyorlar. Bıktık artık bu nedir ya Türkiye'de yaşanmıyor, yaşanacak yer değil. Hükümetin bir an önce şu ekonomiyi düzeltmesi lazım. Bizler geçtik gençlerimiz yurt dışına gidiyor, doktorlarımız yurtdışına gidiyor. Çocuklarımız işsiz benim yeğenim mühendis ve yurt dışına gitti. Yazıklar olsun be böyle yaşanır mı?"

"Kavun ve Karpuz da fiyatların düşmesine rağmen satış yapamıyoruz"

Kavun ve karpuzda fiyatların düşmesine rağmen satış yapamadığını söyledi Arhavili pazarcı, "Manisa Kırkağaç'tan kavun geliyor 15 lira kavun 10 lira karpuz kesmece. Vatandaşta varsa alıyor olmayan da yandan bakıyor. Şu durumda yine vatandaşa pahalı geliyor. Milletin parası yok emekliye devlet para vermedi doğal olarak alım gücü yok. Bir ev kirası 10- 15 bin lira, emeklinin maaşı 12 buçuk lira gel de geçin sen" dedi.

Pazarcı Kadir Şimşek, "Burada geçtiğimiz senelere göre baktığımız zaman seksen parça satıyorsan şimdi ise satıyorsun kırk parça mal yani alım gücü çok düştü. Çok zaruri ihtiyaç olacak ki vatandaş alsın, atıyorum ben mesele ucuz mal satıyorum vatandaş elli liraya terlik bulacak iki yüz liraya ayakkabı bulacak ki malı alabilsin. Şuraya koymuş olduğum ayakkabıya bin lira diyorum kurşun atmış gibi oluyorum" diye konuştu.