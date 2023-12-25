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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı - Son Dakika
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Pençe-Kilit Harekatı'nda şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine gönderildi. Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve birçok üst düzey yetkili katıldı.

Pençe-Kilit Harekatı\'nda şehit olan 6 askerin cenazeleri memleketlerine uğurlandı
25.12.2023 - 19:44,
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Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerin cenazeleri, Hakkari'de Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in de katıldığı törenle memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 asker için Hakkari'de tören düzenlendi. Şehitlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesinin ardından öz geçmişleri okundu. Yapılan duaların ardından Piyade Teğmen Ramazan Günay İzmir'e, Piyade Uzman Çavuş Mehmet Serinkan Denizli'nin Tavas ilçesine, Piyade Uzman Onbaşı İsmail Yazıcı Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Yasin Karaca Tokat'ın Almus ilçesine, Piyade Sözleşmeli Er Çağatay Erenoğlu Sinop'un Boyabat ilçesine ve Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenazesi Malatya'ya gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova Selehattin Eyübbi Havaalanına götürüldü. Şehitler buradan da memleketlerine uğurlanacak.

Törene Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, vali yardımcıları, Cumhuriyet Başsavcısı Harun Ünlüsoy, Adalet Komisyonu Başkanı Birtan Şeker, kurum amirleri, polis ve askerler katıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İHA
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