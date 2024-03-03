Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalya\'da Anttalks Etkinliğiyle Buluştu

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin "İlham Veren Hayatlar" başlığıyla düzenlediği Anttalks etkinliği kapsamında, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalyalılarla buluştu. Prof. Dr. Ortaylı, "Cumhuriyet'in 100. Yılında Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği"ni anlattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin mesleğinde belli bir başarıya ulaşmış kişilerin, paylaşmaya değer fikir, yaşam ve deneyimlerini, başta gençler olmak üzere paylaşmak için geçen yıl başlattığı Anttalks söyleşileri devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığı'nın organize ettiği Anttalks söyleşileri kapsamında, tarihçi ve akademisyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, AKM Aspendos Salonu'nda Antalyalılarla buluştu. Prof. Dr. İlber Ortaylı, söyleşisinde, yerel yönetimler, Türklerin çalışkanlığı, köyden şehre göçler, köylünün desteklenmesi, üniversite sayılarının fazla olması gibi başlıklara değindi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Antalya'nın bir kültürel merkez olduğunu söyleyerek, Antalya'nın topraklarının da çok verimli olduğunu, havanın ve iklim şartlarının tarıma çok elverişli olduğunu belirtti. Çiftçilerin üretim yapmaya devam etmesi ve desteklenmesi gerektiğini kaydeden Ortaylı, şöyle konuştu:

"Her ülkenin kendi milli iktisadi bünyesi ve otonom yapısı olmalı. Milli iktisadi bünyenin en önemli unsurlarından biri de tarım. Antalya bu konuda önemli bir şehir. Ama ne yazık ki köylerden şehire göçler çok fazla arttı. Türkiye'deki köylüler, köylülükten uzaklaştı. Kaçınılmaz olan oldu. Bu ülkenin toprakları çok verimli, bunu kullanmalıyız. Zirai metotlar ıslah edilip, iyi zirai planlamalar yapılmalı. Çiftçinin korunması ve sübvanse edilmesi lazım. İşçi sınıfını sefaletten kurtarırsanız, hem alıcı kitlesi artar hem de halk rahatlar."

Köylerden şehre göçün çok arttığının sık sık altını çizen Prof. Dr. İlber Ortaylı, bunun önüne geçilmediği takdirde köylerde insanların kalmayacağını, sonrasında kalabalıklaşan şehirlerde, doğa kirlenmelerinin artacağını ve oraların da yaşanamayacak hale geleceğini ve İstanbul'daki milyonların ilk kaçış alternatiflerinden birinin de Antalya olacağını söyledi.

Kırsaldaki vatandaşa eğitim vermenin önemine de değinen Ortaylı, "Köylüye, doktorluk, veterinerlik, öğretmenlik gibi eğitimleri de verip, köyde kalmalarının ve köyde yaşayan insanlara gerekli hizmeti vermelerinin sağlanması lazım. Köylüyü sadece çiftçilik, hayvancılık kalıbından çıkarmalıyız. Köylü kendi kendine yetebilmeli" dedi.

Gelecekte bazı belediyelerin bünye değişikliğine gitmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, şöyle konuştu:

"Gelecekte belediyeler, işçi, hayvancı, çiftçi yetiştiren merkezler açmalıdır. Ayrıca bazı yetkilerin de merkezi devletten alınıp, belediyelere verilmesi gerekir. Türkiye, şehir devrimini, yani gerekli sosyal teknik devrimi başaramazsa çok sorun yaşar. Ülkeden kaçarım diyen de hiç düşünmesin, bu kadar çok insanı kimse almaz. Ayrıca Türkler çok çalışkan olduğu için, böylesine potansiyel işgücü rakibini de işlerini kaybetmemek için istemezler."

Söyleşinin sonunda Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanı İsmail Oskay ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Prof. Dr. İlber Ortaylı'ya çiçek ve plaket takdim etti.