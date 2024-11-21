Prof. Dr. Pampal: 'Tüm Türkiye'yi depreme hazırlamalıyız' - Son Dakika
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Prof. Dr. Pampal: 'Tüm Türkiye'yi depreme hazırlamalıyız'

Prof. Dr. Pampal: \'Tüm Türkiye\'yi depreme hazırlamalıyız\'

Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, Türkiye genelinde depreme dayanıklı yapıların zorunlu hale gelmesi gerektiğini vurguladı. Adana'da düzenlenen 'Fay Hatları ve Deprem Paneli'nde yaptığı açıklamalarda, Türkiye'nin her yerinin deprem tehlikesi altında olduğunu kaydetti ve İstanbul'da beklenen büyük depreme dikkat çekti.

21.11.2024 17:02  Güncelleme: 17:07
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Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, " Türkiye'nin santimetrekaresi yok ki tehlikeden muaf olsun. Tüm yapıları depreme dayanıklı hale getirmeliyiz" dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesince deprem eylem planı çalışmaları kapsamında "Adana'da Fay Hatları ve Deprem Paneli" düzenlendi. Panel öncesi Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı ve Jeoloji Mühendisleri Odası Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Süleyman Pampal, İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Pampal, Kahramanmaraş merkezli depremlerden 11 ilin etkilendiğini ve Doğu Anadolu Fayı ile Çardak Fayı'nın deprem üretmeye devam ettiğini belirterek, şunları söyledi:

"Kahramanmaraş, Hatay ve Adıyaman en büyük depremlere kaynaklık eden Doğu Anadolu Fayı'nın üzerinde. Ayrıca Kahramanmaraş'ın ilçeleri, en büyük ikinci depremi üreten Çardak Fayı'nın üzerinde. 6 Şubat'ta birisi 7.7, diğeri 7.6 olmak üzere iki büyük deprem yaşandı. Bu faylar kırıldı. Ancak bu fayın çevresinde bu kadar büyük deprem üretmeyecek ancak deprem üretme potansiyeli olan başka faylar var. Bu faylar maalesef kırılmaya devam ediyor. Özellikle fayların uç kısmına transfer edilen stres nedeniyle Malatya, Sivas, Adıyaman ve Suriye'de depremler oluyor. Bu depremler olmaya devam edecek. Daha büyüklerini de bekleyebiliriz ancak ne zaman olacağını bilemeyiz."

"Adana'daki faylar 6 Şubat'taki kadar yıkıcı değil"

Adana'da bulunan Akçalıuşağı ve Bozdoğanuşağı faylarının 5 ile 6 büyüklüğünde depremler üretebileceğini söyleyen Prof. Dr. Pampal, "Adana'da en son kasım ayının başında Kozan ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Son durumları kontrol etmek için Adana'ya geldik. Adana'da Akçalıuşağı ve Bozdoğanuşağı fayları var. Bu faylar, Kozan, Saimbeyli ve Feke gibi yerleşim alanlarına yakın. Bu faylar kırılıyor. Bu faylar 6 Şubat'taki kadar yıkıcı deprem üretecek faylar değil ama 5-6 büyüklüğü arasında deprem üretebilecek faylar" diye konuştu.

"Tüm yapıları depreme dayanıklı hale getirmeliyiz"

Tüm Türkiye'nin depreme hazırlanması gerektiğini ve yapı stokunun yüzde 80-90'ının depreme dayanıklı olmadığını anlatan Prof. Dr. Süleyman Pampal, "Ülkemizi bir seferberlik ruhuyla depreme hazırlamamız lazım. Bunun için de bir kentsel dönüşüm yasası çıktı. Bu yasa gelişerek devam ediyor. Ülkemizdeki yapı stoğunun yüzde 80-90'ı depreme dayanıklı değil. Bu çerçevede yapı stoğunu güçlendirmekten başka çaremiz yok. Riskleri azaltmamız lazım. Tehlike var, tehlike büyük ama tehlike her yer için var. Türkiye'nin santimetrekaresi yok ki tehlikeden muaf olsun. O halde yapacağımız tek bir şey var, o da vatandaşlarımızı bilgilendirip, bilinçlendirmek. Tüm yapıları depreme dayanıklı hale getirmeliyiz. Öyle ayrı gayrı değil, herkesin bu işin altına elini koyması lazım. Çünkü deprem gelirse kimseyi ayırmıyor. El ele verip bu problemi çözmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir"

Beklenen İstanbul depremi hakkında da konuşan Prof. Dr. Pampal, 7 ve üzeri bir depremin meydana gelmesinin beklendiğini ifade ederek, "7 ve 7,5 arası bir deprem bekliyoruz. 7,2 civarında bir depremin olmasını temenni ediyorum. Bu temenniyle olacak bir şey değil ama üst sınır ve alt sınıra baktığımızda alt sınıra yakın olsa keşke. İstanbul'un yapı stoğunu dikkate aldığımızda sonuç çok kötü olabilir. İstanbul yıkılırsa Türkiye altında kalabilir, hepimiz kalabiliriz. Onun için de İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana diyerek şehirleri ayırmadan tüm Türkiye'yi depreme hazırlamalıyız" dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Prof. Dr. Pampal: 'Tüm Türkiye'yi depreme hazırlamalıyız' - Son Dakika

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