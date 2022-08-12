Resmi Gazetede gece yarısı yayımlanan son Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tekirdağ 'da görev yapan birçok kaymakamın görev yeri değişti.

Kaynak: İHA

Hayrabolu, Çerkezköy, Tekirdağ, Çorlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika › Yerel › Tekirdağ'da birçok kaymakamın görev yeri değişti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.