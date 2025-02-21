Rize'de Sağlık Müdürü İstifasına Tepki

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Haber: Gençağa KARAFAZLI

(RİZE) - Rize İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Tepe'nin AK Parti il yöneticilerinin baskıları sonrası istifa ettiği iddialarına Rize halkı tepki gösterdi.CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise, "Herkese eşit davranan hizmet eden örnek bir kamu görevlisidir" ifadelerini kullandı.

İddiaya göre, AK Parli'li yöneticilerin baskıları sonrası önceki gün görevinden istifa eden ve görevini Doç. Dr. Gökhan Demiral'a devreden Rize İl Sağlık Müdürü kamuoyunda büyük yankı buldu. Bir grup muhtar, CHP, SP, Sol Parti, Deva, DP yanı sıra bazı STK temsilcileri ile vatandaşlar yurttaş Rize Cumhuriyet Caddesi Atatürk Meydanı'na toplanarak Tepe'nin görevine geri dönmesini talep etti.

"Biz onun görevine iade edilmesini istiyoruz"

Rize merkez Bozkale mahalle muhtarı Mustafa Yıldız şunları söyledi:

"Sağlık müdürümüz Mustafa Tepe'nin tasvip etmediğimiz bir şekilde görevden alınıp yerine başka birin atanmasına karşı duyduğumuz tepkiyi duyduğumuz üzüntüyü ve duyduğumuz öfkeyi dile getirmek için bu hava şartlarında bu kadar insan bir araya toplandık. Sağlık müdürümüz hiçbir zaman bürokrat olmadı o bizim için her zaman yanımızda olan sıradan bir vatandaş. Mustafa Tepe neden alındı? Mustafa Tepe layıkıyka bu işi sağlık müdürlüğünü yapan bir isimdi. Biz siyasi bir amaç için buraya toplanmadık, biz sadece aldığımız hizmetin doğruluğunu, dürüstlüğünü bildiğimiz için onun arkasında durmak için burada toplandık. Biz onun görevden uzaklaştırılmasını değil görevine iade edilmesini istiyoruz."

"Kendisine karşı yapılan bu uygulamayı protesto ediyoruz"

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ise şunları söyledi:

"Bu konuşmayı CHP Rize İl Başkanı olarak yapmıyorum. 16 yıldan beri Rize'de görev yapan ve beraber çalıştığımız Mustafa Tepe, hiçbir siyasi parti ayrılmaksızın, sağlık alanında herkese eşit davranan hizmet eden örnek bir kamu görevlisidir. Sayın Mustafa Tepe ile ilgili bugün buradaki buluşmamız daha şu an görevde olan kamu görevlilerine de bir mesaj vermek için burada bulunuyoruz diyoruz ki; halkın memuru olun, kamunun memuru olun ve halka hizmet edin. Sizlerin bugün burada göstermiş olduğunuz vefa sadece onun şahsıyla ilgili değil bir kamu görevlisinin nasıl olması gerektiği ile ilgili bir sahiplenmeyi gösteriyorsunuz. Siyasi iktidarlardan destek almak siyasi iktidarlara sırtını dayayan değil halka sırtını dayar görev yapmamız gerekiyor dedik. Aslında bugün de bu mesajı buradan vermiş oluyoruz. Sayın Mustafa Tepe'ye yapılmış olan uygulamaları kabul etmiyoruz. Biz hangi görüşten olursa olsun görüş de hiç önemli değil ona saygı duymak zorundayız ve kamu görevliliği bir liyakati gerektiren iştir, kamu görevliliği herhangi bir partinin hizmetlerini yerine getirmek için yapılan bir iş değildir. Bu anlamda kendisine karşı yapılan kendisine dayatılmış olan bu uygulamayı protesto ediyoruz aynı zamanda da kendisine teşekkür ediyoruz."

"Bu ateş size de dokunacak"

Ardeşen Deniz mahalle muhtarı Kadir Kaptan ise "Bu soğuk havada zalimin, zulmün, adaletsizliğin, hukuksuzluğun, vicdansızlığın karşısında durmak için hep birlikte omuz omuzayız. İslamcı gözüken ama Müslümanlıktan nasibini almayan Hz. Muhammed gibi devrimci duruş gösteremeyen zalimliğin karşısında duramayan mazlumun yanında duramayan insanlara burada bir göndermedir bu. 'Zulmedenlere meyletmeyin yoksa size de ateş dokunur', bu Allah'ın sözü bu, ateş bunlara da dokunacak adaletsizlik yapan Mustafa Tepe'ye yarın bir başkalarına biz bunu ilk kez görmüyoruz bundan önce de çok gördük bu adaletsizlikler çok gördük bu ateş bunlara dokunacak" dedi.