Rusya'ya karşı sıra dışı protesto: Olimpiyat şampiyonu yüzücü kan gölünde yüzdü - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya'ya karşı sıra dışı protesto: Olimpiyat şampiyonu yüzücü kan gölünde yüzdü

07.04.2022 12:41

Litvanya'da olimpiyat şampiyonu yüzücü Ruta Meilutyte, sıra dışı bir protesto gösterisine imza attı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek isteyen yüzücü, gölet suyunu kırmızıya boyayarak yüzdü. O anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Litvanya'nın başkenti Vilnius alışılmadık bir protesto gösterisine sahne oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek isteyen yüzücü Ruta Meilutyte, Rusya Büyükelçiliği yakınlarındaki göleti boyayarak "kan gölüne" çevirdi.

DÜNYANIN DİKKATİNİ ÇEKMEK İSTEDİ

O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Meilutyte, "kan gölünde yüzme eylemiyle dünyanın dikkatini Rusya'nın Ukrayna işgaline ve Ukrayna'da gerçekleştirmekte olduğu soykırıma" çekmek istediğini belirtti.

DOĞAYA ZARARSIZ BOYA KULLANILDI

Meilutyte, kar yağışına rağmen göleti baştan sona yüzdü. Yerel yöneticiler, göleti kırmızıya boyamak için kullanılan boyanın doğaya zararsız olduğunu, Aziz Patrik Günü'nde Vilnia nehrinde kullanılan boyanın aynısı olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500
Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı Derya Alabora, ilişkiye girdiği en sıra dışı yeri açıkladı Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, Adana'da anıldı Dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi İsmet Atlı, Adana'da anıldı

Yerel, Spor, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Rusya'ya karşı sıra dışı protesto: Olimpiyat şampiyonu yüzücü kan gölünde yüzdü - Son Dakika


Son Dakika
12:44 Birlikte iş yapmak için çağırdıkları Şırnaklı işadamını kaçırdılar, 400 bin dolar fidye istediler
12:35 Devlet Bahçeli'den hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon açıklaması: Bu durum geçici
12:27 Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Atilla Karaoğlan yönetecek
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:54:44. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya'ya karşı sıra dışı protesto: Olimpiyat şampiyonu yüzücü kan gölünde yüzdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement