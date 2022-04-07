Litvanya'nın başkenti Vilnius alışılmadık bir protesto gösterisine sahne oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını protesto etmek isteyen yüzücü Ruta Meilutyte, Rusya Büyükelçiliği yakınlarındaki göleti boyayarak "kan gölüne" çevirdi.
O anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan Meilutyte, "kan gölünde yüzme eylemiyle dünyanın dikkatini Rusya'nın Ukrayna işgaline ve Ukrayna'da gerçekleştirmekte olduğu soykırıma" çekmek istediğini belirtti.
Meilutyte, kar yağışına rağmen göleti baştan sona yüzdü. Yerel yöneticiler, göleti kırmızıya boyamak için kullanılan boyanın doğaya zararsız olduğunu, Aziz Patrik Günü'nde Vilnia nehrinde kullanılan boyanın aynısı olduğunu belirtti.
Kaynak: İHA
Son Dakika › Yerel › Rusya'ya karşı sıra dışı protesto: Olimpiyat şampiyonu yüzücü kan gölünde yüzdü - Son Dakika