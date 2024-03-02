Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u istismar etmekle suçladı - Son Dakika
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Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u istismar etmekle suçladı

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, AKP\'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum\'u istismar etmekle suçladı

Seçimler yaklaştıkça istismar sezonunun açıldığını belirten Mahmut Arıkan, AKP'nin adayının Gazze'yi istismar ettiğini söyledi. Arıkan, istismarın yoksulluk, emeklilik, köylülük ve asgari ücret gibi konularda da devam ettiğini ifade etti.

02.03.2024 19:22  Güncelleme: 20:08
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SEYFİ ÇELİKKAYA

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, seçimler yaklaştıkça istismar sezonunun açıldığını, istismar konularının da had safhaya ulaştığını belirterek, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un, "31 Mart günü seçmenler AK Parti'ye oy verirse Gazzeliler sevinecektir" dediğini hatırlatarak Kurum'u istismar etmekle suçladı.

Mahmut Arıkan, partisinin Yozgat Belediye Başkan Adayı Ziya Koçak'ın seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Arıkan, kendisinin de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu bildirdi. Arıkan, " Saadet Partisi olarak gür bir sedayla emeklilerimizin sorunlarını dillendirdik. Önce 37'den 42'ye sonra 42'den sonra 49'a çıkardılar ama 7 bin 500'den 10 bine çıkarmasına engel olmadılar. Gazze'yi istismar ediyorlar. Yoksulluğu istismar ediyorlar. Emekliyi istismar ediyorlar. Köylüyü istismar ediyorlar. Asgari ücreti istismar ediyorlar. Her anlamda müthiş bir istismar söz konusu maalesef ama hemşerilerimizin verdiği kredi artık bitti" dedi.

"BU GEMİ TİCARETİNİ DURDURUN, BU VEBALİN ALTINDAN KALKAMAZSINIZ"

Arıkan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seçimler yaklaştıkça istismar sezonu istismar konuları da had safhaya ulaştı. Dün İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı, AK Parti'nin adayı Murat Kurum çıktı ve dedi ki; '31 Mart günü seçmenler AK Parti'ye oy verirse Gazzeliler sevinecektir'. Allah'tan korkun diyorum, Allah'tan utanın diyorum. Meclis'te en yüksek grubu olan partisiniz, devleti siz yönetiyorsunuz. Sizin yönettiğiniz devlette günlerce 7 Ekim'den bu tarafa Gazze'ye İsrail'e olan gemi ticaretini durdurmaktan acizsiniz. Biz bu konuda bir milletvekili kardeşimizin hayatını feda ettik. Şehadet şerbetini içtik. Meclis kürsüsünden şehadet şerbetini içti. O arkadaşımız can çekişirken meclis kürsüsünde can çekişip, yere düşmüşken AK Parti Grup Başkanvekili bir kadının neler söylediğini hep beraber duyduk. Aradan 3 aya yakın zaman geçti tek bir özür dahi bununla alakalı gelmedi maalesef. Israrla dedik ki; bakın bu gemi ticaretini durdurun, bu vebalin altından kalkamazsınız. Bizi yalan söylemekle itham ettiler. İsrail'e gemi ticaretinin olmadığını ifade ettiler. Bundan bir buçuk ay önce Sanayi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Meclis kürsüsüne geldi ve dedi ki; 7 Ekim'den bu tarafa İsrail'e olan gemi ticaretimiz yüzde 38 mi, 48 mi onu tam hatırlamıyorum azaldı dedi. El insaf demek gerekiyor. Hani ticaretimiz yoktu? Hani oraya sadece gıda gönderiyorduk? Biz durmadık, üzerine gittik bu hususun. İsrail'e silah gönderiyorsunuz, Allah korkun dedik. Bize döndüler yine yalan söylüyorsunuz dediler. En sonunda itiraf etmek durumunda kaldılar. Biz silah göndermiyoruz, silahın parçalarını gönderiyoruz dediler. Ne anlama geliyor? Demonte vaziyette silah aparatlarını gönderiyorlar, İsrail'de silah yapılmasını temin ediyorlar ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gözümüze baka baka Gazze'deki Müslümanların feryadını istismar etmeye devam ediyor.

"İNSANLARIMIZ GERÇEĞİ GÖRDÜ ARTIK"

İddialı bir cümle kullanacağım; tüm Yozgatlı hemşehrilerim bunu duysunlar. Gerek Yozgat'ta gerekse Türkiye'deki bin 395 seçim bölgesinde yapılan seçimlerde oluşan havaya baktıklarında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin, Milliyetçi Hareket Partisi'nin elinde imkan olsun, elinde yetki olsun, bütün samimiyetimle söylüyorum, 31 Mart'ta yapılacak seçimleri iptal edecekler. Niye? Makamlar gidiyor artık, insanlarımız gerçeği gördü artık. İstismar edilmekten yoruldu artık. İstismar etmedikleri hiçbir şey kalmadı, hiçbir şey. Maddi anlamda da manevi anlamda da her şeyi istismar ettiler maalesef. Ramazan ayı yaklaşıyor. Bütün belediyelerde koliler stoklanıyor, iaşe fişleri stoklanıyor. Yapmayın Allah aşkına. İnsanlarımızın duygularını, ihtiyaç sahibi olmalarını rencide etmeyin artık. Kapı kapı kutu dağıtacaklar. Kapı kapı iaşe fişi dağıtacaklar. Siz oraya yoksulluğu yönetmek için değil, yoksulluğu bitirmek için bu insanlardan oy istediniz. Bu insanlar da size yoksulluğu bitirin diye oy verdiler. İnsanlara koli koli iaşe paketi dağıtın diye oy vermediler. Emeklilerimiz sürekli istismar ediliyor. Bu kardeşiniz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde üç kez söz aldı, emekli maaş zamlarıyla alakalı. Hepiniz biliyorsunuz 7 bin 500 liradan maaşı 10 bin liraya çıkarttılar, yüzde 33 bir artış yaptılar ama mikrofonu ellerine aldıklarında emekli maaşlarımızı yüzde 49 arttırdık dediler ama yüzde 33 artmıştı. Saadet Partisi olarak gür bir sedayla emeklilerimizin sorunlarını dillendirdik. Önce 37'den 42'ye sonra 42'den sonra 49'a çıkardılar ama 7 bin 500'den 10 bine çıkarmasına engel olmadılar. Gazze'yi istismar ediyorlar. Yoksulluğu istismar ediyorlar. Emekliyi istismar ediyorlar. Köylüyü istismar ediyorlar. Asgari ücreti istismar ediyorlar. Her anlamda müthiş bir istismar söz konusu maalesef ama hemşerilerimizin verdiği kredi artık bitti."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u istismar etmekle suçladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'u istismar etmekle suçladı - Son Dakika
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