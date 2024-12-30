Saffet Sancaklı'dan Balıkesir'e 5 Milyar TL Yatırım - Son Dakika
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Saffet Sancaklı'dan Balıkesir'e 5 Milyar TL Yatırım

Saffet Sancaklı\'dan Balıkesir\'e 5 Milyar TL Yatırım

Eski futbolcu Saffet Sancaklı, Burhaniye'de 902 dairelik turizm projesi başlatıyor.

30.12.2024 10:32
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Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş gibi takımlarda forma giyen eski milli takım oyuncusu Saffet Sancaklı, Balıkesir'in dünyaca ünlü Burhaniye plajına turizm yatırımında bulunarak 902 dairelik proje başlatıyor. Yaklaşık 5 milyar TL'lik yatırım ile ilgili konuşan ünlü futbolcu Sancaklı, 'Balıkesir'e yatırımda bulunmanın cazip olduğunu düşündük. Sosyal aktiviteleri de içinde barındıran 5 yıldızlı konsept havasında bir projeyi hayata geçiriyoruz"' dedi.

Türkiye'de 3 büyük takımlarda forma giyen Saffet Sancaklı, Balıkesir'e dev yatırımda bulunuyor. Dünyaca ünlü Burhaniye/ Ören plajına 902 dairelik proje için Sancaklı Yatırım ve Balıkesirli ortağı Sembol İnşaat ile start verdi. Aynı zamanda MHP Kocaeli Milletvekili de olan Saffet Sancaklı, proje için 'Biz de artık yarı Balıkesirli olduk' derken şunları söyledi: "Öncelikle tüm Balıkesir'e selamlarımı iletiyorum. Biz, Balıkesir'e bir yatırımda bulunmaya karar verdik. Balıkesir, Türkiye'de hem doğa olarak hem insan kalitesi olarak üst düzey bir şehir. Bugüne kadar Bodrum, Marmaris, Çeşme gibi yerlerin gölgesinde kaldı. Hem denizin güzelliği, hem de doğanın şartlarına baktığınızda Balıkesir'e yatırımda bulunmanın cazip olduğunu düşündük. İlk etap için çalışmalara başlıyoruz, devamı gelecek gibi de bir öngörümüz var. Yatırımımız Burhaniye ilçesi Ören plajı yakınlarında hayata geçecek. 902 adet 1+1 dairemiz olacak turizm imarlı. Sosyal aktiviteleri de içinde barındıran 5 yıldızlı konsept havasında bir yer olarak tasarlandı. İnsanların huzurlu bir yaşam süreceği ortam oluşturmaya çalışıyoruz. Bu nedenle ismini Solena koyduk. Solena'da huzur ve güneşi temsil ediyor" dedi.

Zemin için ileri teknoloji kullanılacak

Sancaklı, projenin anlaşma ile birlikte 36 ay içinde projenin sona ereceğini ifade ederken, " Balıkesirli ortağımız Sembol İnşaat ile girdiğimiz bu projenin maliyeti, her ne kadar fiyatlar çok değişken olsa da 5 milyar TL değerinde diyebilirim' ifadelerini kullandı.

Öte yandan, Burhaniye ilçesine yapılacak projenin temel çalışmalarında jet grout denilen ileri bir teknolojinin kullanılacağı kaydedildi. Jet harç olarak tanımlanan silindirik temelin basınçlı şeklinde çimento verilmesi ile hazırlanan depreme karşı üst düzey koruma sağlayan bir temel sistemi kullanılacağı kaydedildi. Sistemin özellikle çakıllı ve kumlu zeminlerde kullanıldığı öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Saffet Sancaklı, Burhaniye, Ekonomi, Turizm, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Saffet Sancaklı'dan Balıkesir'e 5 Milyar TL Yatırım - Son Dakika

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