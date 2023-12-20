Atatürk Üniversitesi\'nde Cumhuriyetin 100. Yılında Sağlık Hizmetlerine Multidisipliner Bakış Sempozyumu Gerçekleşti

"Cumhuriyetin 100. Yılında Sağlık Hizmetlerine Multidisipliner Bakış" sempozyumu, Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Kültür Merkezi Mavi Salonda gerçekleşen programa Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Sempozyum Başkanları Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Nezih Kök ve Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Karaman Özlü ile katılımcılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Prof. Dr. Kök: "Ülkemizin Yükselişi, İkinci Yüzyılda da Pozitif İvmede Devam Edecek"

Sempozyumun açılış konuşmasını yapan Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Ahmet Nezih Kök; dışta ve içte bölücü ve yıkıcı mihrakların olumsuz tüm çabalarına rağmen, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ilk yüzyılında eriştiği dünyanın saygın, güçlü ve etkin bir devleti olmak statüsünü, yaşayacağı ikinci yüzyılda da pozitif ivmede sürdüreceğine inançlarının tam olduğunu söyledi.

Bu mirası en iyi şekilde koruyacaklarını ve gelecek nesillere aktaracaklarını ifade eden Prof. Dr. Kök: "Mete Han'dan bu yana kurulan 16 Türk Devletinin mirasçısı ve savunucusu olmanın bilinci ile Cumhuriyetimizin ilk yüz yılında yaşanılan ve yapılan sağlık alanındaki çalışmaları ön plana çıkarmayı hedefleyen bu sempozyumun hayata geçirilmesinde bizlere destek veren Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Ömer Çomaklı'ya sonsuz teşekkürlerimizi sunarken, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi, gazilerimizi, Türk tıbbına hizmet etmiş sağlık mesleği mensuplarımızı rahmetle anıyor, nice yüzyıllara dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Başhekim Tör: "Farklı Uzmanlık Alanları ile Etkili Çözüm Önerileri Geliştireceğiz"

Kürsüye çıkan Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör ise Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılında sağlık hizmetlerine multidisipliner bir bakış açısıyla atılan adımların hızlandırılması açısından sempozyuma katılım sağladığını dile getirdi. Sağlığın, her toplumun en değerli varlığı olduğuna vurgu yapan Başhekim Tör: "Cumhuriyetimizin ilk günlerinden itibaren, sağlık hizmetlerine büyük önem verilmiştir. Ancak, 21. yüzyılda karşılaştığımız karmaşık sağlık sorunları, bizi daha yenilikçi ve kapsamlı bir yaklaşım benimsemeye yönlendiriyor. Bu bağlamda, sağlık hizmetlerine multidisipliner bir bakış açısı getirerek önemli adımlar atmaya kararlıyız. Farklı uzmanlık alanlarından gelen hekimler, hemşireler, mühendisler ve diğer sağlık profesyonelleri bir araya gelerek, inovasyonu teşvik edecek ve hastalarımıza daha etkili hizmet sunacak çözümler geliştireceğiz" dedi.

Sağlık hizmetlerindeki başarının, ekip çalışması ve iş birliğine dayandığına dikkat çeken Doç. Dr. Tör: "Bu nedenle, kuruluşumuzun 100. yılında, sağlık sektöründe çalışan herkesi multidisipliner ekiplerle bir araya gelmeye ve bilgi birikimimizi paylaşmaya davet ediyorum. Değerli katılımcılar, sağlık hizmetlerinde multidisipliner bir bakış açısıyla geleceğe yürümek için buradayız. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, birlikte daha güçlü olduğumuzu unutmadan, sağlık alanında yeni başarı hikayeleri yazmaya hazırız. Katılımlarınız ve destekleriniz için teşekkür ediyor, sağlık hizmetlerinde birlikte daha aydınlık yarınlara ulaşmamızı diliyorum" diye konuştu.

Rektör Çomaklı: "Üniversitemiz, Sağlık Sisteminin Öncü Kuruluşları Arasında Yer Almaktadır"

Dünya tarih sahnesinin her alanında adını altın harflerle yazdıran Türk milletinin, Türkiye Yüzyılında da bu özelliğini devam ettireceğini vurgulayarak konuşmasına başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı: "Tarihinde birçok başarı yer alan milletimiz, tıp alanında da tarihe not düşen büyük buluş ve çalışmaların altına imza atmışlardır. Birçok hastalığa şifa olmuş, dermansız dertlere çözüm bulmuş, sağlık bilimine önemli katkılar sunmuştur. Bu geleneğin devamı olarak ülkemiz de son yıllarda önemli atılımlar yaptı ve yine dünyaya örnek olacak yeni bir sistem dizayn etti. Bu sistemin devamı ve yükselişi açısından en önemli temsilcilerinden birisi de Atatürk Üniversitesidir. Ülkemizin en eski Tıp Fakültelerinden birisine sahip olan üniversitemiz, yetiştirdiği hekimler ve yapmış olduğu araştırma-geliştirme çalışmaları ile ülkemizin sağlık sisteminin öncü kuruluşları arasında yer almaktadır. Üniversitemizin içerisinden çok rahatlıkla bir Sağlık Üniversitesi çıkarabilecek donanıma ve niteliğe sahip olduğumuzu gönül rahatlığıyla ifade etmek isterim. Sağlık alanında yapılan çalışmalar ile dünyanın en iyi 500 üniversitesi arasına girebilecek kapasiteye ve insan kaynağına sahibiz" dedi.

"Tüm Dünyada Zulme Uğrayan İnsanlık İçin Daha Çok Çalışacağız"

Ülkemizin savunma sanayisinde göstermiş olduğu atılımın bir benzerinin de sağlık sektörüne yönelik yapılacağını ve yeni bir sistemin dizayn edileceğini vurgulayan Rektör Çomaklı: "Gelecek yüzyıl Türkiye Yüzyılı olacak. Özellikle Gazze'de yaşananlar bizlerin daha fazla çalışması ve üretmesi gerektiğini bir kez daha gözler önüne serdi. Orada yaşanan zulme yüksek ses çıkarmak ancak güçlü bir devletin yapabileceği bir şeydi. Biz de hem bunun bir soykırım olduğunu hem de bir an evvel dinmesi gerektiğini ülkemizin üst mercileri ile birlikte dile getiriyoruz. Sadece ülkemiz için değil tüm dünyada zulme uğrayan insanlık için çalışacağız, mücadele edeceğiz ve asla pes etmeyeceğiz. Türkiye olarak mesuliyetimiz budur. Bu düşüncelerle, sağlık alanına yönelik ufuk açacağına inandığım sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Disiplinlerin Cumhuriyetten Günümüze Yaşadığı Gelişim Ele Alındı

Oturum Başkanlığını Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Zülal Özkurt ile Zeynep Çakır'ın yaptığı sempozyumun 1. oturumu; Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Ahmet Nezih Kök'ün "Cumhuriyetten Günümüze Tıbba Flatetik Bakış" adlı sunumu ve Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serhat Vançelik'in "Cumhuriyetten Günümüze Sağlık Politikaları" sunumu ile sona erdi.

Oturum Başkanlığını Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selahattin Çelebi ile Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yücel Kadıoğlu'nun yaptığı sempozyumun 2. oturumu ise; Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sera Derelioğlu'nun "Cumhuriyetten Günümüze Diş Hekimliği" adlı sunumu, Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Demirkaya Miloğlu'nun "Cumhuriyetten Günümüze Eczacılık" adlı sunumu, Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar'ın "Cumhuriyetten Günümüze Hemşirelik" adlı sunumu ve son olarak Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hava Özkan'ın gerçekleştirdiği "Cumhuriyetten Günümüze Ebelik" sunumlarıyla tamamlandı.

Sempozyum; tartışmalar, güncel meselelerin değerlendirilmesi, mutidisipliner alanların ele alınması ve soru-cevap bölümüyle sona erdi. - ERZURUM