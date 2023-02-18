Sahibini depremde kaybeden köpeğin görüntüleri izleyenleri şaşırttı - Son Dakika
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Sahibini depremde kaybeden köpeğin görüntüleri izleyenleri şaşırttı

18.02.2023 15:34
Sahibini depremde kaybeden köpeğin görüntüleri izleyenleri şaşırttı

Asrın en büyük doğal felaketi depremde sahibini kaybeden bir köpek yiyip içmekten kesildi.

Asrın en büyük doğal felaketi depremde sahibini kaybeden bir köpek yiyip içmekten kesildi. Ailenin diğer fertlerini ve kendisini kurtaran ekiplere adeta sarılıp gözyaşı döken Beti adlı köpeğin görüntüleri ise izleyenlerin yüreklerini dağlıyor.

Depremin yıkıcı etkisinin en fazla hissedildiği Hatay Antakya'da onlarca kişiyi enkazdan sağ olarak kurtaran Beşir Arama Kurtarma ekiplerinin kurtardığı bir köpek, depremden sonra yiyip içmekten kesildi. Hatay Cumhuriyet Mahallesi'ndeki yıkılan Gökçen Apartmanı'ndan Özel Ailesi'nin 2 ferdi ile Beti adını verdikleri köpekleri Beşir Arama Kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Ancak Beti'nin sahibi olan 9 yaşındaki Beren ise hayatını kaybetti. Enkazdan çıkarıldıktan sonra sahibi Beren'in hayatını kaybettiğini anlayan Beti Adlı köpek, aileyi kurtaran ekiplerden bir an olsun ayrılmadı. Üzüntüsü her haline yansıyan ve yiyip içmekten kesilen köpeğin kameralara yansıyan görüntüleri yürekleri dağladı.

Depremin yaşandığı saatten hemen sonra Aydın'dan yola çıkıp Hatay Antakya'da arama kurtarma faaliyetleri yürüten Beşir Arama Kurtarma Timi'nin sorumlusu Hasan Binay, süreç boyunca yaşadıkları hiçbir olayı unutmalarının mümkün olmadığını ancak Özel Ailesi'nin Beti isimli köpeğinin hatıralarında ayrı bir yeri olduğunu söyledi. Binay, "Cumhuriyet Mahallesi'nde görev yaptık. Bu görevimiz esnasında çok sevindiğimiz çok da üzüldüğümüz anlar oldu. Ölmüşlerimize rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Unutabildiğimiz hiçbir an yok orda. Hepsi birbirinden unutulmaz anlar. Ancak kurtardığımız bir aile vardı Gökçen Apartmanı'nda Cumhuriyet Mahallesi'nde. Bu aile 4 kişilik bir aileydi. İki ferdi rahmetli olmuştu. Anne ve oğlunu kurtardık. Ailenin bir de köpeği vardı. Beti ismindeki köpeğin durumu da bizi çok etkilemişti" diye konuştu.

"Beti, sahibinin öldüğünü anlayınca ağladı ve bizden hiç ayrılmadı"

Ailenin vefat eden küçük kızı Beren tarafından beslenen köpeğin sahibinin vefat ettiğini hissettikten sonra sürekli ağladığını ve ondan sonra kendilerinden hiç ayrılmadığını belirten Hasan Binay, "Beti küçük kızı görüp onun öldüğünü anlayınca ağlamaya başladı. Bu olaydan sonra Beti, bizden hiç ayrılmadı. Hep üzgün hep ağlamaklı yaşadı. Hatta yeme içmeden bile kesilmişti. Yanımızda hep mahsun ve mahcup oldu. Bize yaslandı, belki de kaybettiği sahibinin kokusunu bizde bulmaya çalıştı" diyerek kendisini en çok etkileyen olaylardan birinin de Beti'nin davranışları olduğunu söyledi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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Cumhuriyet Mahallesi, Antakya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sahibini depremde kaybeden köpeğin görüntüleri izleyenleri şaşırttı - Son Dakika

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