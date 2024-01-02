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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye ve Zabıta Personeline Atama Töreni - Son Dakika
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye ve Zabıta Personeline Atama Töreni

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde ilk defa açıktan atama yoluyla atanan ve aday memurluk süreci tamamlanan 71 itfaiye ve zabıta personeli, düzenlenen törenle yemin ederek asli devlet memurluğuna atandı. Törende konuşan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, personellere başarılar dileyerek, Samsun'un önemli bir şehir olduğunu ve itfaiye ve zabıta biriminde çalışan personellerin bilinçli ve örnek bir şekilde görev yapacaklarına inandığını belirtti. Başkan Demir ayrıca, personellerin afet durumunda Türkiye'nin her bölgesinde hizmet verdiğini vurgulayarak, Samsun'un teknik kapasitesi en iyi olan şehirlerden biri olduğunu ifade etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi\'nde İtfaiye ve Zabıta Personeline Atama Töreni
02.01.2024 - 18:02,
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Samsun Büyükşehir Belediyesi'nde ilk defa açıktan atama yoluyla atanan ve aday memurluk süreci tamamlanan 71 itfaiye ve zabıta personeli bugün düzenlenen törenle yemin ederek asli devlet memurluğuna atandı.

Büyükşehir Belediyesi'ne ilk defa açıktan atama yoluyla atanıp 14 Aralık 2021'de göreve başlayan ve 14 Aralık 2023 itibariyle aday memurluk süreci tamamlanan 71 itfaiye ve zabıta personeli bugün Mavi Işıklar Engelliler Eğitim, Dinlenme ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen törenle yemin ederek asli devlet memurluğuna atandı.

Asli devlet memurluğuna atanan 71 personele görevlerinde başarılar dileyen Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Samsun, Türkiye'nin önemli büyükşehirlerinden biri. Orta ve Doğu Karadeniz'in merkezinde büyük bir şehir. Sadece bölgemiz için değil Türkiye'de her alanda örnek bir konumdayız. Samsun, yerel yönetimlerde örnek alınması gereken bir vilayettir. İtfaiye ve Zabıta biriminde çalışan siz değerli mesai arkadaşlarımızın da bu bilinç ve anlayışla görev yapacağına inanıyorum" dedi.

"İhtiyaç halinde Türkiye'nin her yerinde görev alıyorsunuz"

Afet durumunda personellerin Türkiye'nin her bölgesinde hizmet verdiğine dikkat çeken Başkan Demir, "Kendinizi sadece bir devlet memuru gibi algılamayın. Burada farklı bir misyonunuz var. Bölgenin merkezi olan Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri ihtiyaç duyulduğu her anda Türkiye'nin her yerinde görev alıyor. Sinop Ayancık'ta sel olduğunda biz oraya gittik. Orada çok sayıda hizmet verdik. Giresun'da, Tokat'ta, Kahramanmaraş'ta, Adıyaman'da, Hatay'da afet olduğunda da biz oralardaydık. Özellikle itfaiye ve zabıta memurlarımız özveriyle afet bölgelerinde görev yaptılar. Hem kadromuzu, hem de araç gereç ve ekipmanlarımızı genişletiyoruz. Bu alanda Türkiye'de teknik kapasitesi en iyi olan şehirlerden biri olduk. Samsun hep böyle olacak. Sizler Büyükşehir Belediyemizin, vatandaşlarımızın en zor anlarında onlarla irtibata geçen, yanlarında olan ekiplerinde yer alıyorsunuz. Bu bilinçle hareket edip vatandaşlarımız için hizmet edeceğinize inancım tam" diye konuştu.

Tören, 71 personelin yemin etmesinin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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