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Samsun Mübadil Yemekleri Şenliği

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Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Mutfağı etkinleri kapsamında mübadelenin 100. yılında 'Samsun Mübadil Yemekleri Şenliği' düzenlendi. Etkinlikte 80 çeşit yemek sergilendi ve festival havasında geçti.

26.05.2024 19:44  Güncelleme: 20:06
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Samsun Mübadil Yemekleri Şenliği

SAMSUN - Samsun'un Bafra ilçesinde Türk Mutfağı etkinleri kapsamında mübadelenin 100. yılında "Samsun Mübadil Yemekleri Şenliği" düzenlendi.

Sürmeli Mahallesi'nde düzenlenen etkinlik, festival havasında geçti. Çok sayıda vatandaşın katıldığı etkinlikte 80 çeşit yemek sergilendi.Açılış konuşması yapan Bafra Balkan Türkleri Dernek Başkanı Süleyman Özata, "Sadece federasyonumuzun başkanlığında Samsun'da 130 köy taranarak şu anda 103 yemeğimizin 80 tanesini bugün göreceksiniz. Tün Samsun tarandığında 400'ün üzerinde yemek olur. Biz Gaziantep, Kahraman Maraş, Adana'dan aşağı kalmayız" dedi.

Samsun Rumeli Dernekleri Başkanı Salih Meriç, Kültür ve Turizm İl Müdürü Cemal Almaz, Belediye Başkanı Hamit Kılıç ve AK Parti Milletvekili Orhan Kırcalı'nın selamlama konuşmalarının ardından konuşan Bafra Kaymakamı Cevdet Ertürkmen, "Osmanlı İmparatorluğu döneminde yeni fethedilen yerlere yerleştirilen Türkler tarih boyunca evladı fatihan olarak isimlendirilmişlerdir. Balkanlardaki Türk varlığının en büyük nişaneleri bunlardır. Lozan Antlaşması'nın mübadele hükümleri gereği yaklaşık 500 bin Türk göç ederek ülkemizin birçok ilinde iskana tabi tutulmuştur. Gazi Mustafa Atatürk bu nedenle mübadillerin, 'kaybedilmiş toprakların azizi hatıraları' olduğunu söyler. Gastronomi ekibi olarak bizler mübadelenin 100. yılında Türk Mutfağı Haftası içerisinde onlara da yer vererek, Türk tarihinde önemli bir yeri olan bir mülki idare amiri olarak Samsun'un tüm ilçelerini gezdik. Vezirköprü'den Çarşamba, Terme'ye kadar. Oralara gitme sebebimiz şuydu: Her şey doğduğu topraklara aittir. O topraklardan ayırırsanız bir çiçek gibi gastronomi değerleri de solar. Bu nedenle keşif gezilerimizi ortaya koyduk, eylem planlarımızı hazırladık. Bu eylem planlarımızdan bir tanesi de mübadelenin 100. yılı vesilesiyle Samsun mübadil yemeklerini sunmaktı. Bafra ilçemizde 1 merkez mahallemiz olmak üzere 4 dış mahallemizde mübadillerimiz yaşamakta. Bu insanlarla konuştuk, hemhal olduk, onları dinledik. Onların güzel çalışmaları bizlere ilham kaynağı oldu. Bir ağaçın kökü varsa, milletlerin de tarihi vardır. Bir insanın ruhu varsa, insanların da kültürleri vardır. Kültür bir medeniyetin ruhudur. Bir milleti yüceltir. Ona kişilik ve karakter kazandırır. O vesile ile biz de mübadilleri evladı fatihan olarak gördüğümüz için onların da mutfağından 21-27 Mayıs tarihleri arasında kutladığımız Türk Mutfağı Haftası içerisinde onları da görmek istedik. Onlar bize değer kattı, biz onlardan çok şey öğrendik. Samsun'un çok gastronomi değerleri olduğunu biliyorum. Dün itibarıyla Samsun Bafra bidesi dünyanın en kaliteli 10 ekmeklerinden bir tanesi olarak seçildi. Yine bunda Samsun pidelerimiz de var. Biz ayırt etmiyoruz. Samsun'un o kadar bahsedilecek gastronomi değeri var ki, onlar da bir sonra ki seferde ön plana çıkar ve bu listelerde yer alır diye düşünüyorum. Ben Samsun'un gastronomi gücüne inanıyorum, çok kuvvetli olduğunu düşünüyorum çünkü 17 ilçeyi gezmiş ve 2 bin kilometre gezen bir kardeşiniz olarak Samsun'un bu değerlerine yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bafra Balkan Türkleri Halk Oyunları ekibinin gösteri ile devam eden etkinlikte, konuklar pistte Rumeli havaları eşliğinde oyunlar oynadı.

Etkinlik hazırlanan yemeklerin ikramı ile son buldu. Etkinliğe katılan vatandaşlar emekleri çok güzel bulduklarını söyleyerek, bu tür etkinliklerin devam etmesini söylediler.

Bafra Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yetkin Bulut, " 17 ilçeyi gezdik ama en önemlisi burası oldu. Mübadil yemekleri ve diğer çeşitler açısından son derece önemli. Samsun'da yenilebilir bin 800 ot var, bunun çok büyük envanteri Bafra'da. Dolaysıyla ot yemekleri açısından çok zengin bir bölge. Nokul ve pide de coğrafi işareti olan ürünler. Dolayısıyla aslında baktığımızda bir turist Bafra'ya geldiği zaman sadece 2 günlük gastronomi ile geçirebilir. Onun için son derece önemli bir yer haline gelecek" açıklamasında bulundu.

Samsun Mübadil Yemekleri Şenliği
Kaynak: İHA

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