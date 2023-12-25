SANKO Sanat Galerisi\'nde "Paşalar-Kuvayi Milliye" Resim Sergisi

Ressam Kemal Kara, Gaziantep'in Kurtuluşunun 102'nci yıl dönümü dolayısıyla Nesilden Nesile Aktarım Temalı "Paşalar-Kuvayi Milliye" resim sergisini SANKO Sanat Galerisi'nde açtı.

SANKO Holding ve Gaziantep Genç İş İnsanları Derneği (GAGİAD) iş birliğinde düzenlenen serginin açılışında konuşan SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Vatanımızın toprağını kanlarıyla sulayan şehitlerimizi hiçbir zaman unutmayacağız, birlik beraberlik içerisinde olup onların emanetine her zaman sahip çıkacağız" dedi.

Gaziantep'in Kurtuluşunun 102'nci yılında "Paşalar-Kuvayi Milliye" konulu serginin Gaziantep'te sergilenmesinin önemli olduğunu ifade eden Konukoğlu, şunları kaydetti: "Acımız büyük, içimiz yanıyor. Pençe-Kilit Harekatında 12 kahraman askerimiz şehit düştü. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı askerimize acil şifalar diliyorum. Her zaman vatanımıza canımızı feda etmeye hazırız. Yediden yetmişe bu vatanın üzerindeki ay yıldızlı bayrağı dalgalandırmak bizim için onur ve şereftir onun için de gerekirse canımızı feda ederiz. Bu vatanı bizlere emanet eden başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa kemal Atatürk olmak üzere, vatanın bölünmez bütünlüğü uğruna gözlerini kırpmadan canlarını fedan eden tüm şehit ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer de konuşmasında, önemli tarihlerde Gaziantepli sanatseverleri sanatsal faaliyetleri ile buluşturacaklarını söyledi.

Koçer, "Gaziantep'in Kurtuluşunun 102'nci yıl dönümünde böylesi önemli bir sergiye ev sahipliği yapmak bizim için çok değerli. Pençe-Kilit Harekatında kahraman askerlerimiz şehit düştü. Acımız büyük. Bu vatanı bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere vatan ve bayrak uğruna şehit düşen tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

Ressam Kemal Kara ise Gaziantep'in Kurtuluşunun 102'inci yılı nedeniyle hazırladığı Nesilden Nesile Aktarım Temalı "Paşalar-Kuvayi Milliye" resim sergisini Pençe-Kilit Harekatında şehit düşen kahraman Mehmetçiklere ve bu toprakları vatan kılan tüm şehitlere armağan ederek konuşmasına başladı.

Üç yılı aşkın süredir hazırladığı 6'ncı kişisel sergisi "Paşalar-Kuvayi Milliye", serisini Gaziantep'te açmanın heyecan ve mutluluğunu yaşadığını dile getiren Kara, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kuvayi Milliye Destanı ile oluşturduğum Paşalar Serisi, savaşlardan yorgun düşen bir ulusun, belge ve resimlerinden oluşan kanlı dirilişinin öyküsüdür. Siyah-beyaz bir fotoğraf estetiği ile işlenen eser serisine dahil olan tek rengin şiddetli bir kırmızı olması üzerinde durduk. Bu noktada, kırmızının siyah ve beyaz ile oluşturduğu kontrasta bağlı grafik etkinin dışında sembolik anlamlar taşıdığı vurgulanabilir.

Kırmızı, anlama yönelik kaynağının yanı sıra, bir de teknik karşılaştırma öneriyor. Geçmişten gelen görüntüleri şimdiki zamanda tabetmek istedim. Fotoğrafçıların karanlık odada gerçekleştirdikleri baskı işlemi sırasında kullandıkları kırmızı ışığa referansla ve dönemin etkisinden dolayı bu rengi kullandım."

Konuşmalardan sonra, SANKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Sani Konukoğlu, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesi'nin bilimsel yayını olan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli yayını Ressam Kara'ya takdim etti.

GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Koçer de Ressam Kemal Kara adına GAGİAD Hatıra Ormanına dikilen fidan sertifikasını Kara'ya sundu.

Sergi açılışına; AJK Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Jülide Konukoğlu, SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyeleri Ertuğrul, Yiğitcan ve Alperen Sani Konukoğlu, davetliler ve sanatseverler katıldı.

Karan'nın, tuval üzerine akrilik boya tekniğini kullanarak yaptığı ve 28 eserin yer aldığı Nesilden Nesile Aktarım Temalı "Paşalar-Kuvayi Milliye" resim sergisi, SANKO Sanat Galerisi'nde 1 Ocak 2024'e kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Kemal Kara 1986'da Ankara'da doğdu. 2005'te Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Plastik Sanatlar, Resim Bölümüne giriş yaptı. 2009'da Prof. Dr. Nuri Temizsoylu atölyesinden mezun oldu. 2007'de Association Saint Henri, Grup Sergisi ve Müzayedesi, Saint Henri, Fransa'da sergileme, 2009'da Bilkent Sanat Merkezi, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Güzel Sanatlar Proje Sergisi sergileme ödülü aldı.

"Diyalogların Anı" adlı ilk kişisel sergisini 2010'da İstanbul Modern Sanatlar Galerisi'nde; "Efekte Efekt" adlı ikinci kişisel sergisini de 2011'de İstanbul Modern Sanatlar Galerisi'nde açtı. Işık Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Sanat Bilimi Ana Bilim Dalı Sanat Kuramı ve Eleştiri" lisansüstü programını burslu olarak 2011'de tamamladı. "Namı Olmayan Giremez" adlı üçüncü kişisel sergisini 2014'te Beylerbeyi Sarayı'nda açtı. "Namı Olmayan Giremez" adlı üçüncü kişisel sergisini 2015'te Art Project Contemporary eş zamanlı etkinlikleri kapsamında Bebek Lucca'da, 2017'de de yine Art Project Contemporary eş zamanlı etkinlikleri kapsamında Karaköy Mitte'de sergiledi. 2017'de Zorlu Eataly'de "Yeni Olan Hiçbir Şey Yok" adlı dördüncü sergisinin ön gösterimini yaptı.

Kara, 2017'de Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde "Sanatta Yeterlilik" Doktora Programına başladı. 2020'de "Yeni Olan Hiçbir Şey Yok" adlı dördüncü sergisini Bebek ArtsClub'da yaptıktan sonra aynı serginin devam gösterimini ise 2021'de Bebek Meg'te gerçekleştirdi. 2021'de "Bir Parçadan Diğerine" adlı beşinci kişisel sergisini Bann Art & Design'da sergiledi.

2002'de "Paşalar" adlı altıncı kişisel sergisini Art Contact Sanat Fuar'ında ön lansmanı yaptı. Sanatçı. Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Öğretim Görevlisi olarak "Sanatta Yeterlilik" programına ve çalışmalarına İstanbul'daki atölyesinde devam etmektedir. - GAZİANTEP