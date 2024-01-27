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Şanlıurfa'da Büyük Ölçekli Bilim Merkezi Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Büyük Ölçekli Bilim Merkezi Projesi Hayata Geçirildi

Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle hayata geçirilen bilim merkezi, büyük ölçekli bilim merkezi projeleri arasında yerini aldı. Şanlıurfa Bilim Merkezi, 51 bin metrekarelik devasa bir alana kuruldu ve bilime ilgi duyan bireylere gezilebilir, denenebilir ve dinamik bir ortam sunacak.

Şanlıurfa\'da Büyük Ölçekli Bilim Merkezi Projesi Hayata Geçirildi
27.01.2024 - 16:35,  Güncelleme: 16:38
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Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan şehri Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün girişimleriyle hayata geçirilen bilim merkezi, büyük ölçekli bilim merkezi projeleri arasında yerini aldı.

Türkiye genelinde büyük ölçekli bilim merkezleri projelerine sahip şehirler arasında Şanlıurfa da bulunuyor. Konya, Kocaeli, Kayseri, Elazığ, Antalya, İstanbul, Gaziantep, Trabzon ve Bursa'nın ardından 10'uncu büyük ölçekli bilim merkezi projesi, Beyazgül'ün girişimleriyle Şanlıurfa'da yapıldı.

51 bin metrekarelik devasa alan

51 bin 402 metrekare alan üzerine kurulan Şanlıurfa Bilim Merkezi, 40 bin metrekare peyzaj alanına sahip, projede kapalı alan ise 9 bin metrekare olacak şekilde tasarlandı. Şanlıurfa Bilim Merkezinde yer alacak matematik, ahşap ve tasarım, robotik ve kodlama, biyoloji ve kimya, STEM, astronomi atölyeleri sayesinde bilime ilgisi olan bireylere sessiz ortamlarda, cam vitrinlerin ardında sergilenen, dokunulması yasak objelerden oluşan klasik müze kavramının aksine gezilebilir, denenebilir ve dinamik bir ortam sunulacak.

Denemeye ve keşfetmeye teşvik edecek

Gece ışıklandırmasıyla bambaşka bir görünüme kavuşan Şanlıurfa Bilim Merkezi, farklı yaş gruplarından, farklı birikime sahip bireyleri bilimle buluşturmayı, deneysel ve uygulamalı etkinlikler ile bilim ve teknoloji alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan Şanlıurfa Bilim Merkezi, bireyleri denemeye ve keşfetmeye teşvik edecek.

Okullar bölgesinde yapıldı

Zeytin Dalı Eğitim Kampüsü bölgesinde yer alması nedeniyle öğrencilerin uğrak mekanı haline gelecek olan Şanlıurfa Bilim Merkezi, çocukların ve gençlerin okuldaki eğitimlerini tamamlayıcı nitelikte olacak. Küçük yaştaki ziyaretçilerin kendi başlarına karar verebilen ve sorumluluk sahibi bireyler olmalarına da katkı sunacak. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Büyük Ölçekli Bilim Merkezi Projesi Hayata Geçirildi - Son Dakika
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