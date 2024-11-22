Selçuk Belediyesi Emekçilerinden, Meryem Ana Evi Otoparkı Gelirlerinin Belediyeden Alınmasına Tepki - Son Dakika
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Selçuk Belediyesi Emekçilerinden, Meryem Ana Evi Otoparkı Gelirlerinin Belediyeden Alınmasına Tepki

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Efes Selçuk Belediye emekçileri, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi’nden alınmasına İstasyon Meydanı’nda yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi’nden alınmasının sadece belediye için değil Efes Selçuk için de büyük bir kayıp olduğunun altının çizildiği basın açıklamasında “Efes Selçuk halkını, geleceğimize sahip çıkmaya, belediyemize destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü bu mücadele, yalnızca belediyemizin değil, tüm Efes Selçuk’un mücadelesidir” denildi.

22.11.2024 17:47  Güncelleme: 18:09
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(İZMİR)- Efes Selçuk Belediye emekçileri, Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nden alınmasına karşı İstasyon Meydanı'nda yaptıkları basın açıklamasıyla tepki gösterdi. Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk Belediyesi'nden alınmasının sadece belediye için değil Efes Selçuk için de büyük bir kayıp olduğunun altının çizildiği basın açıklamasında "Efes Selçuk halkını, geleceğimize sahip çıkmaya, belediyemize destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü bu mücadele, yalnızca belediyemizin değil, tüm Efes Selçuk'un mücadelesidir" denildi.

Efes Selçuk Belediyesi emekçileri, belediye tarafından işletilen ve gelirlerinin belediye bütçesinin yüzde 60'ını oluşturduğu Meryem Ana Evi otoparkının Tarım ve Orman Bakanlığı 4. Bölge Müdürlüğü tarafından gönderilen yazıyla 24 Kasım 2024 tarihi mesai bitimine kadar boşaltılması istenmesini protesto etti. İstasyon Meydanı'nda toplanan belediye emekçileri, aileleri ve yakınları adına basın açıklaması metni belediye emekçisi Metin Cihanger tarafından okundu.

Meryem Ana'ya dokunma, ekmeğimle oynama"

Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin 1970'li yıllardan bu yana Efes Selçuk Belediyesine ait olduğunu ve kentin önemli turizm değerinden elde edilen değerlerin Efes Selçuk halkına hizmet etmek için kullanıldığının altını denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde Belediyemizin Meryem Ana otoparkından tahliyesi yönünde olumsuz gelişmeler yaşanmış, İlgili bakanlıkça tahliye yazısı belediyemize gönderilmiştir. Efes Selçuk Belediyesi emekçileri olarak, Meryem Ana otoparkı sadece bir gelir kaynağı değil, aynı zamanda halkımıza sunduğumuz hizmetlerin sürekliliğini sağlayan hayati bir unsurdur. Meryem Ana otoparkından elde edilen gelir; İşçi ve memur maaşlarının zamanında ödemesini, sosyal destek projelerin sürdürülmesini, yol, altyapı, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi temel hizmetlerin gerçekleştirmesini sağlamaktadır. Bu gelir kaynağının elimizden alınması, yalnızca belediyemizi değil, Efes Selçuk halkını da doğrudan hedef almaktadır.

Meryem Ana otoparkının tahliyesine karşı mücadelemizi halkımızla dayanışma içinde sürdüreceğiz. Bizler, belediye işçileri, memurları ve tüm emekçiler olarak haklı mücadelemizin sesini daha gür duyurmak için bugün bir aradayız. Efes Selçuk halkını, geleceğimize sahip çıkmaya, belediyemize destek olmaya çağırıyoruz. Çünkü bu mücadele, yalnızca belediyemizin değil, tüm Efes Selçuk'un mücadelesidir. Halkımızdan aldığımız dayanışma ruhu ile hep birlikte sonuna kadar direnmeye kararlıyız. Bu mücadelemiz; söz konusu karar ilçemiz ve halkımız lehine değiştirilene kadar devam edecektir. İktidar ve tüm temsilcilerine söyleyeceğimiz son söz; Meryem Ana'ya dokunma, ekmeğimle oynama"

Yapılan basın açıklamasının ardından belediye emekçileri belediye binası önüne yürüdüler. Burada belediye emekçilerini Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel karşıladı.

"Bizde olanın bizde kalmasını istiyoruz"

Meryem Ana Evi otopark gelirlerinin Efes Selçuk'ta kalması için yaklaşık bir yıldır uzlaşı içinde her kapıyı çaldıklarını belirten Başkan Ceritoğlu Sengel, "Gelinen noktayı dün itibariyle canlı yayından bütün açıklığıyla sadece belediye emekçilerine değil tüm Efes Selçuk halkına, tüm Türkiye'ye bizzat tüm detaylarıyla aktardım. Yaklaşık 1 yıldan beri her türlü uzlaşı noktasını değerlendirerek ve her türlü yetkiliyle tüm siyasi partilerle, siyasi aktörlerle bire bir Bakanlık, Adalet Kalkınma Partisi'nin milletvekilleri, ilçe başkanları, önceki dönem ilçe başkanları, il başkanları, Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün kurmayları ve aynı zamanda Efes Selçuk Belediyesi'ndeki tüm meclis üyeleriyle birlikte bu süreçlerin hepsini açıklığıyla anlattık. Bugüne kadar da olabildiğince bütün uzlaşı yollarını hepsini zorladık ve zorlamaya da devam edeceğiz. Çünkü şunu söylüyoruz kişilerin hepsi geçicidir. Gerçek olan kurumların bakiliğidir. Gerçek olan emekçinin hakkıdır. Gerçek olan halkın hakkıdır. Biz bir çıkar istemiyoruz. Bizde olanın bizde kalmasını istiyoruz" dedi.

"Hepimizin siyasi geleceğinden daha üstün"

Birçok siyasi aktörün konunun önemini anlayarak destek olma yolunda görüşlerini beyan etmesine karşı Efes Selçuk Belediyesi'ne 24 Kasım 2024 tarihinde mesai bitimine kadar alanı tahliye etmesi yönünde yazı geldiğini belirten Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Tüm bu tebligatlara rağmen bütün sakinliğimle tek tek kapı çalmaya devam ettim. Şu anda Sema Yeşilçimen'i görüyorum aramızda. Kendisi de şahittir. Tek tek herkesi bire bir aradığıma, mesajlar attığıma ve aynı zamanda da bire bir görüştüğüme. Ancak dün anlattığım şeffaflıkla dün akşam gelen diğer mesajdan da bahsetmem gerekiyor. Sayın Bakan tarafından atılmış olan mesajda bu yerle ilgili olarak yapılacak hiçbir şeyin kalmadığını ve geri almaları gerektiği tekrar beyan edilmiştir. O yüzden dünden bugüne kadar bütün açıklığımız, bütün uzlaşmacı tavrımızla yine bütün ilgililere bu durumun vahameti tekrar anlatılmıştır. ve siz değerli yoldaşlar, değerli kardeşler, bilin ki Efes Alt Kapı Otoparkı'nı bundan iki yıl önce nasıl aldıysak bu birleşmenin sonucudur. Selçuk'un, Selçuklunun değerlerine sahip çıkmasının sonucudur. Bu hiçbir siyasi parti gütmeden, hiçbir ideolojiye yenik düşmeden emekçinin hakkını savunmaktır. Vatandaşın hakkını savunmaktır. Hepimizin siyasi geleceğinden de çok daha üstündür" diye konuştu.

"Meryem Ana'da nöbet çadırımızı kuruyoruz"

Konunun siyaset üstü olduğunu bir kez daha yineleyen Başkan Ceritoğlu Sengel, "Bu sebeple bütün Efes Selçuk'u, bütün Türkiye'yi tüm ideolojilerden bağımsız, tüm bakış açılarından bağımsız sadece bu topraklar için, 1970'lerden bugüne kadar Efes Selçuk'a ait olan bu gelirler için birleşmeye davet ediyorum. Yarın Meryem Ana'da nöbet çadırımızı kuruyoruz. Pazar günü oradayız. Sözleşme imzalanana kadar da ordayız. Bütün sendikalara, bütün halka herkese söylüyorum; Belediye, belediye başkanıyla, belediye idari amirleriyle birlikte sözleşme yapılana kadar greve girer ve o zaman aslında belediye kapanınca neler olacağını bütün herkes anlar" diyorum. Mücadeleniz sonuna kadar mücadelemdir" dedi.

Selçuk Belediyesi Emekçilerinden, Meryem Ana Evi Otoparkı Gelirlerinin Belediyeden Alınmasına Tepki
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Selçuk Belediyesi Emekçilerinden, Meryem Ana Evi Otoparkı Gelirlerinin Belediyeden Alınmasına Tepki - Son Dakika

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