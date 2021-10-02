Selçuk Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ndeki yerini aldı - Son Dakika

160 belediye ve 300 kooperatifin katıldığı zirvede Efes Tarlası Yaşam Köyü ile yeni bir toprak hikayesi yazan Selçuk Belediyesi, tarımsal değerleri ile yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

Selçuk Belediyesi CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'ne katıldı. 30 Eylül - 2 Ekim tarihleri arasında, Avrasya Gösteri Merkezi'nde, "Tarımsal kalkınmada yeni politikalar ve üretici odaklı çözümler" sloganıyla düzenlenen 160 belediye ve 300 kooperatifin katıldığı zirvede Efes Tarlası Yaşam Köyü ile yeni bir toprak hikayesi yazan Selçuk Belediyesi, tarımsal değerleri ile yüzlerce ziyaretçiyi ağırlamaya devam ediyor.

CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nin açılış töreninde bir sunum yapan CHP Bursa Milletvekili ve Tarımsal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, belediyelerin tarımsal anlamda yaptığı çalışmalar ve gerçekleştirmiş olduğu projelerden bahsetti. CHP'li büyükşehir, il ve ilçe belediyelerinin tarımsal kalkınma adına yaptığı çalışmalara değinen Sarıbal, Efes Tarlası Yaşam Köyü ve Efes Tarlası Bakkalı'na da sunumunda yer verdi.

Açılış Programı'nın ardından Tarımsal Kalkınma Zirvesi stantların gezilmesiyle devam etti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da Selçuk standını ziyaret edenler arasında yer aldı. Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'na mürver şurubu ikram etti.

"Zirve verimli geçiyor"

Zirvenin belediyelerin birbirleriyle etkileşim halinde olabilecekleri bir zirve olması açısından önemli olduğunu belirten Başkan Sengel, "Burada üretici ve tüketicinin bir arada olması, belediyelerin de bu işin içerisinde bulunması hepimiz için inanılmaz büyük bir heyecan ve bir çoğalmaya sebep oldu. İlk gün çok faydalı bilgilerle donatıldık. Tarımdan Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal'ın ve CHP Parti Meclisi Üyesi Gökhan Günaydın'ın vermiş olduğu bilgiler ve CHP'nin tarıma bakış açısı ortaya koyduğu çok verimli ve hepimiz için önemli bilgilerle zirvenin ilk gününü geçirdik" dedi. - İZMİR