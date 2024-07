Yerel

Şeyh-ül İmran anma etkinliğinin 50'ncisi düzenlendi

BOLU - Bolu'nun Mudurnu ilçesinde bu yıl 50'ncisi düzenlenen Şeyh-ül İmran Anma Etkinliği binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

Mudurnu Kaymakamlığı, Mudurnu Belediye Başkanlığı ve Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfı tarafından Şeyh-ül İmran Veli Hazretleri Anma Etkinliğinin bu yıl 50.'si düzenlendi. Etkinliğe; Mudurnu Şeyh-ül İmran Kültür ve Tanıtma Vakfı Başkanı Metin Soygür, Mudurnu eski müftüsü Yunus Can, hayırsever ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kuran'ı Kerim ve mevlidi şerifin okunmasıyla program başladı. Anma etkinliğine katılan 5 bine yakın kişiye 800 kilo et ile 800 kilo pilav pişirilerek dağıtıldı. Ayrıca Düzce'den gelen hayırseverlerde bir kamyon dolusu karpuz dağıttı. Konuk misafir olarak etkinliğe gelen Mudurnu eski müftüsü Yunus Can, "Mudurnu gönlümüzde, kalbimizde. Burada görev yapıp ayrılsak da gönlümüz burada. Vatandaşlarla birlikte olmaya çalışıyoruz" dedi.

Edilen dualar sonrasında program sona erdi.