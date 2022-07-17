Sibel Can konserinde olay çıkaran Edremit Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: "Hoş geldiniz" demek istedim

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Altınoluk Mahallesi amfi tiyatroda sevenleriyle buluşan ünlü sanatçı Sibel Can konserine Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ın yol açtığı gerginlik damga vurdu. Konser devam ederken Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan, Sibel Can'a teşekkür etmek için yanına gitmek istediğini söyleyince, görevliler izin vermedi.

JANDARMA EKİPLERİ ARAYA GİRDİ

Görevlilere tepki göstererek yerinden kalkan Başkan Arslan, konser alanının dışına çıkmak üzereyken konser ekibiyle tartıştı. Tartışmanın ardından kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma ekipleri, görevlilerle tartışan Başkan Arslan'ı uzaklaştırmaya çalışırken, zabıta görevlilerinin de gelmesiyle gerginlik yükseldi. Seyircilerin protestosunun ardından Başkan Arslan konser alanından ayrılırken, Sibel Can da görevlilerin uyarısıyla konseri yarım bırakarak, kulise geçti. Sibel Can kısa bir aranın ardından konserine devam etti.

"HOŞ GELDİNİZ DEMEK VE KENT ADINA ÇİÇEK TAKDİM ETMEK ARZUSUNDAYDIM"

Gerginlikle ile ilgili olarak Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan yazılı bir basın açıklaması yaptı. Edremit Belediyesi ve şahsının sanata ve sanatçıya saygı, özen ve desteği tüm kamuoyunun malum olduğunu ifade eden Başkan Arslan "Sibel Can gibi ülkemize mal olmuş değerli bir sanatçının ilçemizde bulunması bizleri onurlandırmıştır. Şahsiyeti ve sanatıyla Edremit'imize teşrif ederek bizleri onurlandıran çok sevdiğim sanatçımıza Edremit halkını bir temsilcisi olarak hoş geldiniz demek ve kent adına çiçeğimizi takdim etmek arzusundaydım. Bu gayet normal, olması gereken, sanata duyarlı her bölgede rutin kabul edilen bir temsil görevidir." dedi.

ŞAHSIMA YÖNELİK 'FEDAİ' BİR TUTUM TAKINILDI"

Kendisinin Edremit halkı adına çiçek takdiminin engellendiğini ifade eden Başkan Arslan "Buna mukabil bu davranışımız özel korumalar ve menajer tarafından engellenmiş güvenlik tedbirinin ötesinde şahsıma yönelik 'fedai' gibi tutum takınılmıştır. Halkın temsiline karşı hiç nazik olmayan söz, hareket ve eylemlerde bulunmuştur." dedi.

"'SARHOŞTU' ŞEKLİNDE ALGILARA BAŞVURDULAR

Kabahatlerini örtmek için çeşitli algılar oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden Başkan Arslan "Üstelik bu da yetmezmiş gibi kabahatlerini örtmek için şahsıma yönelik 'sarhoştu' şeklinde algılara başvurmuşlardır. Bu mesnetsiz, kesinlikle doğru olmayan ve kasıtlı olarak yapılan ithamı reddediyor, bu haysiyet cellatlığında doğru hükmü halkımızın vicdanına bırakıyorum." dedi.

"ÜZÜNTÜ DUYUYORUZ"

Konserde yaşanan olaydan dolayı üzüntü duyduğunu ifade eden Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Bunun karşısında kendimize savunmuş olsak da hem değerli sanatçımızı izlemeye gelen halkımızın önünde böyle bir görüntü meydana gelmesinden hem de Edremit halkının bir temsilcisi olarak yaşadığımızdan üzüntü duyuyoruz."