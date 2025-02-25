Siber Vatan Eğitimi Zonguldak'ta Tamamlandı - Son Dakika
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Siber Vatan Eğitimi Zonguldak'ta Tamamlandı

Siber Vatan Eğitimi Zonguldak\'ta Tamamlandı

BEUN ev sahipliğinde gerçekleştirilen eğitimde, 14 üniversiteden öğrenciler siber güvenlik öğrendi.

25.02.2025 11:32
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Siber Vatan Yetkinlik Merkezi ev sahipliğinde gerçekleştirilen ve Türkiye'deki 14 farklı üniversiteden öğrencilerin katıldığı "Siber Vatan Bug Bounty Metodolojileri Eğitimi", başarıyla tamamlandı.

BEUN ev sahipliğinde, Siber Vatan Dikey Uzmanlaşma Eğitimi kapsamında düzenlenen eğitim, Türkiye'deki on dört farklı üniversiteden gelen öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti. İzmir, Manisa, Karabük, Konya, Şanlıurfa, Uşak, Afyon, Kastamonu, Ankara, Bartın, Isparta, Kırıkkale, Mersin ve Çankırı illerinden eğitime gelen öğrenciler, etik hacking ve siber güvenlik alanındaki en güncel tekniklerle donatıldılar. Bununla bilikte eğitimde, katılımcılar güvenlik açıklarını tespit etme, raporlama süreçleri ve ödül avcılığı (Bug Bounty) metodolojileri konusunda derinlemesine bilgi sahibi oldular. Aynı zamanda eğitim sürecinde, öğrenciler sadece teorik bilgi edinmekle kalmayıp pratikte karşılaşılan güvenlik açıklarına nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda da uygulamalı beceriler kazandılar.

Siber Vatan Yetkinlik Merkezinde uygulanan Siber Vatan Programı, Türkiye'nin siber güvenlik alanında yetişmiş insan kaynağını artırmak ve genç yetenekleri sektöre kazandırmak amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Bu program, uluslararası düzeyde rekabet edebilecek uzmanlar yetiştirmeyi ve Türkiye'yi siber güvenlik alanında güçlü bir merkez haline getirmeyi amaçlıyor. Eğitim, katılımcıların sadece teknik bilgilerini geliştirmekle kalmayıp aynı zamanda güvenlik açıklarını tespit etme ve çözüm üretme noktasında kritik düşünme yeteneklerini de pekiştirmeyi hedef ediniyor. Katılımcılar, Bug Bounty metodolojileri ile ilgili kapsamlı bilgi de edinerek siber güvenlik alanındaki kariyerlerini geliştirmeye devam etmesi öngörülüyor.

BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen eğitim süreciyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede "Siber güvenlik, ülkemizin en kritik ve geleceğe yönelik en önemli alanlarından biridir. Bugün burada yetiştirdiğimiz genç yeteneklerin, uluslararası camiada rekabet edebilir uzmanlar haline gelmeleri, Türkiye'nin siber güvenlik alanındaki gücünü artıracaktır. Bu tür eğitimlerle gençlerimize hem teorik hem de pratik bilgi kazandırmayı hedefliyoruz. Eğitimde kazandıkları beceriler, öğrencilerimizi sektöre kazandırarak Türkiye'nin siber güvenlik ekosistemine önemli katkılarda bulunmalarını sağlayacak. Bu vesileyle böylesine anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor, çeşitli üniversitelerden katılım sağlayarak ülkemizin siber güvenlik alanındaki gelişimine değer katacak gençlerimize de çalışmalarında başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Siber Vatan Eğitimi Zonguldak'ta Tamamlandı - Son Dakika

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