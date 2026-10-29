Sinop, Bilecik ve Edirne'de Cumhuriyet’in 103. yılı törenlerle kutlandı - Son Dakika
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Sinop, Bilecik ve Edirne'de Cumhuriyet’in 103. yılı törenlerle kutlandı

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Sinop, Bilecik ve Edirne\'de Cumhuriyet’in 103. yılı törenlerle kutlandı
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Sinop, Bilecik ve Edirne\'de Cumhuriyet’in 103. yılı törenlerle kutlandı
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Sinop, Bilecik ve Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP- BİLECİK- EDİRNE) - Sinop, Bilecik ve Edirne'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Sinop'taki törene Vali Mustafa Özarslan, YENİ Parti Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Aytaç Şehit, gazi aileleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İskele Meydanı Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen törende Vali Mustafa Özarslan, Garnizon Komutanı Albay Ayhan Aytaç ve Belediye Başkanı Metin Gürbüz, Askeri Tören Birliği'nin, öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Ardından Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerin manevi huzurunda saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylenerek Türk bayrağı göndere çekildi.

Program, şiir ve kompozisyonların okunması, spor gösterileri, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesi, Sinop İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Komando Bölük Komutanlığı'nın tüfekli hareketler gösterisi ve halk oyunları ile devam etti. Komandoların tüfekli gösterisi büyük alkış topladı.

Tören geçişine kurumların bayraklarla süslediği araçların yanı sıra esnaf da kendi süsledikleri araçlarla katıldı.

TÖRENE, SEBZE VE MEYVELERLE SÜSLEDİĞİ ARACIYLA KATILDI

Kutlamalarda en dikkat çeken anlardan biri ise Sinoplu manav Gökhan Canel isimli vatandaşın geçişi oldu. Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak hazırladığı motosikletini sebze ve meyvelerle süsleyen Canel, kortejde renkli görüntüler oluşturdu. Canel, "Vallahi bu iş gönül işi, sevda işi. Bizim bu yaptıklarımız az bile. Vatan için dedelerimiz, büyüklerimiz ne mücadele etmişler,  ne çileler çekmişler. Bizimkisi hiç. Bak mesela bugün hava yağışlı. Bugün benim pazarım var. Ben pazara gitmedim. Dün geceden beri motoru süslüyorum" ifadelerini kullandı.

BİLECİK'TE COŞKULU KUTLAMA

Bilecik'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı İstasyon Spor Salonu'nda düzenlenen törenle kutlandı. Program, Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Garnizon Komutanı Hava Tümgeneral Kadircan Kottaş ve Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın katılımcıları selamlayarak bayramlarını kutlamasıyla başladı.

Kutlamalara AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, Jandarma Eğitim Komutanı Tümgeneral Nail İlbey, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Vanlı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım ve diğer ilgililer katıldı.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Vali Faik Oktay Sözer, Cumhuriyet'in büyük fedakarlıklarla kurulduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Tarih boyunca bağımsızlığından ve hürriyetinden asla taviz vermeyen aziz milletimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde büyük fedakarlıklarla kurduğu Cumhuriyetimizin 103. yıl dönümünü, milletçe büyük bir gurur, heyecan ve coşkuyla kutluyoruz. Bu anlamlı günde, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolda verilen eşsiz mücadeleyi bir kez daha hatırlıyor; bizlere bu toprakları vatan kılan kahraman ecdadımızı rahmet, minnet ve şükranla yad ediyoruz."

EDİRNE'DE CUMHURİYET COŞKUSU

Edirne'de hava muhalefeti nedeniyle Atatürk Bulvarı'nda yapılması planlanan kutlamalar, Mimar Sinan Spor Salonu'nda gerçekleşti. Kutlamalara Vali Yunus Sezer, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, İYİ Parti Edirne Milletvekili Mehmet Akalın, Belediye Başkanı Filiz Gencan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Sezer, yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Elbette bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin her şehrinde Cumhuriyet Bayramı'mız coşkuyla kutlanıyor. Ancak inanıyorum ki, serhat şehrimiz Edirne'mizde Cumhuriyet Bayramı bir farklı… Bizim hissiyatımız farklı çünkü biz serhat şehriyiz. Bizim ecdadımız bir asır önce işte bu şehirde, sınır çizmek için savaştı. Ay, yıldızlı bayrağı o sınıra dikmek için 'Bu sınırdan ötesi bizim.' diyebilmek için savaştı."

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet BayramıBilecikEdirneSinopYerelSon Dakika

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