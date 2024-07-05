Sinop Nükleer Karşıtı Platformu: Sinop'un onayı olmadan nükleer santral yapılamaz - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Sinop Nükleer Karşıtı Platformu: Sinop'un onayı olmadan nükleer santral yapılamaz

Geniş Video İzle

Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği Dönem Sözcüsü Murat Şahin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sinop'ta nükleer santral yapılmasıyla ilgili açıklamalarını değerlendirdi. Şahin, Sinop'un onayının alınması gerektiğini belirterek, Sinop halkının nükleere karşı olduğunu vurguladı. Sinop'ta nükleer santral yapılabilmesi için dava sürecinin devam ettiğini ve Sinop Nükleer Karşıtı Platformu'nun tüm haklarını kullanacağını ifade etti.

05.07.2024 13:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUSTAFA USTA

(SİNOP) - Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği Dönem Sözcüsü Murat Şahin, "Cumhurbaşkanı her maaş zamlarında, EYT'de, seçimler öncesinde özellikle Akkuyu Nükleer Santrali'nden sonra Sinop'ta da nükleer santral yapılmayı hatta bunun haricinde İğneada'da da nükleer santral yapmayı düşünüyor. Bunun için de bazen 'Çin'le görüşüyoruz, Güney Kore'yle görüşüyoruz, Rusya'yla görüşüyoruz' diyor. Sinop'ta nükleer santral yapılabilmesi için Sinop'un onayının alınması lazım" dedi.

Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği Dönem Sözcüsü Murat Şahin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Sinop Nükleer Enerji Santrali ile ilgili görüşmelerimiz var. Bu konuda ciddi adımlar atabileceğimize inanıyoruz. Bu konu ile ilgili olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız muhatabı ile görüşmelerini sürdürüyor" açıklamasını değerlendirdi. Şahin, şöyle konuştu:

"Nükleer santral ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı'nın bu ilk söylemi değil. Cumhurbaşkanı her maaş zamlarında, EYT'de, seçimler öncesinde özellikle Akkuyu Nükleer Santrali'nden sonra Sinop'ta da nükleer santral yapılmayı hatta bunun haricinde İğneada'da da nükleer santral yapmayı düşünüyor. Bunun için de bazen 'Çin'le görüşüyoruz, Güney Kore'yle görüşüyoruz, Rusya'yla görüşüyoruz' diyor. Akkuyu'da ki nükleer santrali yapan Nükleer A.Ş.'nin genel müdürü o da aynı şeyi söylüyor. 'Sinop'taki nükleer santrali yapma konusunda biz de hemfikir oluyoruz, görüşüyoruz, anlaşıyoruz' diyor. Ama şimdi Sinop daha nükleer santralin yapılabilmesi için santral alanı daha davalık. ÇED davası ortada yok. Çünkü bunlar daha önce hazırladıkları ÇED'de Japonya ile anlaşmış oldukları, Japonya'nın Mitsubishi ve Fransız ortaklığında yapılacak olan santraldi. Onunki Akmea-1 santral tipiydi. O Akmea-1 santral tipi Japonya ve Fransız ortaklığıyla yapılacaktı ve ona göre bir ÇED raporu hazırlanmıştı.

"Sinop'ta nükleer santral yapılabilmesi için Sinop'un onayının alınması lazım"

O ÇED raporunda biz Sinop Nükleer Karşıtı Platform Derneği, EMO, Türk Tabipler Birliği, Sinop Çevre Dostları Derneği, Sinop Barosu bunun haricinde bir sürü yaklaşık 10 kurum ve 59 bireysel kişi olarak dava açtık. Daha sonra ÇED davası Samsun'da görülen 3'üncü İdare Mahkemesi'nde bizim talebimiz reddedildi, Danıştay'a gitti. Danıştay, Samsun İdari Mahkemesi'nin kararını bozarak tekrar geri gönderdi. Samsun İdari Mahkemesi tekrar direndi ve tekrar Danıştay'a gitti. Danıştay Daireler Kurulu da tekrar bir karar vererek, Samsun İdari Mahkemesi'nin bu konuda karar verme yetkisinin olmadığını, çünkü bunun için bilirkişilerin karar vermesi gerektiğini söyledi. Konuyla ilgili de 16 bilim insanı vardı. Bunların bir kısmı nükleer santralin olabileceğini ama büyük bir kısmı da Sinop'a olmaması gerektiği ile ilgili görüş bildirdiler. Bunun üzerine Danıştay Daireler Kurulu tekrar kararını Samsun 3'üncü İdari Mahkemesi'ne bildirdi. Şimdi Samsun İdari Mahkemesi de tekrar bununla ilgili bilirkişi ve heyet raporu için Sinop Nükleer Karşıtı Platformu davacılarından 123 bin 30 lira gibi bir bilirkişi heyeti ve keşif parası istedi. Sinop Nükleer Karşıtı Platformu Derneği, EMO, Çevre Dostları Derneği, Çevre Şehir Plancıları Odası, Meteoroloji Mühendisleri Odası, KESK ve Türk Tabipler Birliği olarak 120 bin küsur lirayı hazırlayıp gönderdik. Hala yapacağız diyorlar. Biz Sinop Nükleer Karşıtı Platformu ve nükleere karşı olanlar Sinop'ta nükleer santral yapılmasına izin vermeyeceğiz. Yasal ve demokratik, meşru tüm haklarımızı kullanacağız. Bunun için de Sinop'ta nükleer santral yapılabilmesi için Sinop'un onayının alınması lazım. Sinoplunun da nükleere karşı olduğunu tüm cümle alem biliyor"

Kaynak: ANKA

Nükleer Santral, Murat Şahin, Sinop, Çevre, Enerji, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Sinop Nükleer Karşıtı Platformu: Sinop'un onayı olmadan nükleer santral yapılamaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed’e bir davetimiz olabilir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Putin ile birlikte Esed'e bir davetimiz olabilir
14:21 Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi
14:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merih Demiral açıklaması: Kimse Almanların formalarında kartal var diyor mu?
13:32 UEFA, Merih Demiral’a 2 maç ceza verdi UEFA, Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi
12:21 Kırgızistan’da darbe girişimi İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı Kırgızistan'da darbe girişimi! İktidarı zorla ele geçirmeye çalışan grup bastırıldı
15:10 Hesabını yorum yağmuruna tuttular Merih Demiral’ın eşi sessizliğini bozdu Hesabını yorum yağmuruna tuttular! Merih Demiral'ın eşi sessizliğini bozdu
14:01 Bellingham’a verdikleri ceza şaka gibi UEFA’nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare Bellingham'a verdikleri ceza şaka gibi! UEFA'nın adaletsizliğini en iyi özetleyen kare
13:56 Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam’ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı Geçim sıkıntısı yaşayan Yeşilçam'ın efsane oyuncusu Serpil Örümcer, tezgah açtı
13:04 İstanbul sular altında Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı İstanbul sular altında! Yağmur bir anda bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı
12:32 Kayseri’deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 28 kişi tutuklandı
12:19 Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı Tasarruf tedbirlerine rağmen 24 milyon liralık tuvalet tadilatı! Bakanlık ses getiren iddiayı doğruladı
12:15 Bu ne çekememezlik Hollandalılar milli futbolcumuzu ’’Hain’’ ilan etti Bu ne çekememezlik! Hollandalılar milli futbolcumuzu ''Hain'' ilan etti
12:02 Rasim Ozan’ın Nagehan Alçı’ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK’un karısı diye fantezi yapıyorlar Rasim Ozan'ın Nagehan Alçı'ya attığı mesajlar ifşa oldu: Seninle ROK'un karısı diye fantezi yapıyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2024 15:39:17. #1.11#
SON DAKİKA: Sinop Nükleer Karşıtı Platformu: Sinop'un onayı olmadan nükleer santral yapılamaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement