Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, rezerv yapı ilan edilen arsa için mücadeleye devam edeceklerini söyledi

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İstanbul Şişli Merkez Mahallesi'nde 72 katlı rezidans yapılması için rezerv yapı ilan edilen arsa için dün yapılan basın toplantısına katılan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu ranta karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Bizler, tekrar bu alanın ranta kurban gitmemesi için siz komşularımla birlikte mücadele vermeye devam ettik ve edeceğiz" dedi.

Şişli Merkez Mahallesi'nde 72 katlı rezidans yapılması için rezerv yapı alanı ilan edilen arsa için Şişli Belediyesi önünde dün bir basın toplantısı yapıldı. Şişli Kent Konseyi, Merkez Mahallesi Mahalle Meclisi'nin öncülüğünde bölge halkının katılımıyla düzenlenen basın toplantısına, Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin de destek verdi.

Basın toplantısında, rezerv alan yasasıyla birlikte gelen değişikliklere dikkat çeken Şişlililer, yasanın geniş bir mülksüzleştirme dalgasının önünü açacağını, bunun bir örneğinin de önlerinde bulundukları arsada yaşandığını belirtti. Projeyi üstlenen Taş Yapı'nın proje ruhsatının rezerv alan yasasından çok önce 12 Aralık 2018 olduğunu hatırlatan Şişlililer, ruhsatın hukuki bir değeri olmadığının altını çizdi

2012 yılında kapsamlı bir kentsel dönüşüm için 6306 sayılı kanun çıkarıldığını hatırlatan Başkan Keskin de şunları kaydetti:

"Kentsel dönüşüm kanunu olarak bilinen bu kanun, eksiğiyle fazlasıyla ülkemizin ihtiyaç duyduğu bir yasal düzenlemedir. Ancak bu kanunun bazı kesimleri yok sayan bir yanı vardır. Bunların başında da Belediyeler ve vatandaşlardır. Özellikle bu iki unsur bu kanunda yok sayılmıştır. 6306 sayılı kanun ile tüm planlama yetkileri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na verilmiştir. Belediyelerin ve vatandaşların görüşü alınmadan planlar yapılmaya başlanmıştır. Özellikle Şişli'de kentsel dönüşüm kanunu kullanılarak bazı kamusal alanlar rant projelerine kurban edilmiştir."

Eski Ali Sami Yen Stadı, Mecidiyeköy Likör Fabrikası, Yıldız Üniversitesi Çağlayan (İzzetpaşa) Kampüsü, Marmara Üniversitesi Nişantaşı Kampüsü gibi birçok kamusal alanın 6306 sayılı kanunun Bakanlığa verdiği yetki ile yapılaşmaya açıldığına işaret eden Keskin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu projelerin tamamı lüks konut, alışveriş merkezi, otel gibi kullanımlar içermektedir. Yani Şişli'nin kentsel dönüşümüne en ufak katkısı olmayan dönüşüm projeleridir. Bu projelerden elde edilen gelirden de Şişli halkına yararlı hiçbir yatırım da yapılmamıştır. Bunun adı kentsel dönüşüm değil, kent yağmasıdır. Şişli bu açıdan maalesef yağmalanmıştır. Son günlerde bu yağma hunharca devam etmektedir. Hepimizin bildiği bir firma, önce Şişli ile özdeşleşmiş, oldukça önemli bir eğitim kampüsü olan Şişli Motor Meslek Lisesi'nin arazisini alarak beton yığınına dönüştürmek üzere inşaata başlamıştır. Yaklaşık 650 bin metrekare inşaat alanına sahip bu proje bölgenin alt yapısını, trafiğini, iklimini değiştirecek ve İlçeyi yaşanmaz hale getirecektir. Şişli halkının bu alan için yıllarca süren mücadelesine rağmen merkezi yönetim, Şişlili komşularımızın talebi yerine müteahhitlerin sesine kulak vermiştir. Üstelik bu inşaatı yıktığı okul binasını yapmayı taahhüt ettiği halde yıllardır okulu da yapmamış, çocukların yıkık dökük konteynırlarda eğitimlerine devam etmesine neden olmuştur. Bu firmanın gözü doymamış olacak ki belediyemizin hemen karşısında yer alan ve şu anda da içinde bulunduğumuz bu alanı da ranta kurban etme çabasındadır.

Değerli komşularım bilmenizi isterim ki Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan, o dönemin Bakanı, bugünün İBB Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'un 13.01.2021 tarihli imzası ile yaklaşık 24 bin 500 metrekarelik bu alan 6306 sayılı yasa kullanılarak 'Rezerv Yapı Alanı' ilan edilmiş ve yetki Bakanlığa devredilmiştir. Merkez Mahallemiz özelinde tüm Şişli'nin mağduriyetine sebep olacağı aşikar olan, nüfus yoğunluğunu arttırıcı nitelikte, imar planı koşullarına aykırı şekilde bu alan da inşaat yapmak için harekete geçilmiştir. Göreve geldiğimiz ilk günden beri bu ranta karşı mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir. Ne kadar büyük bir inşaat olacağına dair henüz net bir açıklama getirilmemekle birlikte, ilçemizin alt ve üst yapısının kaldıramayacağı boyutta rant odaklı bir proje olduğu bilinmektedir. Bu karara karşı hem Şişli Belediyesi olarak biz, hem de bizlerle aynı kaygıları taşıyan malikler, rant projesinin iptaline ilişkin davalar açtık. İlk açılan dava sonucunda mahkeme heyeti, Rezerv Yapı Alanı kararını iptal etti. Ancak mahkeme kararında yer alan iptal gerekçeleri dikkate alınmadan, içinde bulunduğumuz bu alan, ikinci kez yine o dönemin Bakanı Murat Kurum imzasıyla rezerv yapı alanı ilan edildi. ve bizler, tekrar bu alanın ranta kurban gitmemesi için siz komşularımla birlikte mücadele vermeye devam ettik ve edeceğiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki; bu alanın biran evvel tahliye edilmesi için gerek müteahhit firmanın gerekse Bakanlığın baskıcı tavırlarına ve açtıkları soruşturmalarına karşı boyun eğmedik ve mahkeme yoluna başvurarak, davalar açtık. Açılan ilk dava da bu alanın rezerv yapı alanı olmasını yasaya uygun görmeyen bilirkişiler ikinci davada bilinmeyen bir şekilde bu alanın rezerv yapı alanı olmasını uygun gördüler. Böylelikle planlama ilkelerine, şehircilik esaslarına uygun olmayan, kamu yararı gözetilmeden müteahhit odaklı, yüksek emsalle inşaat hakkı verilmek için rant projesinin başlamasına sebep oldular. Geçtiğimiz haftalarda bu alan emniyet güçleri marifetiyle hunharca boşaltılmış ve Belediyemizce verilmiş bir ruhsatı olmamasına rağmen 'inşaat yapmaya hazır' hale getirilmiştir."

Taş Yapı'nın Şişli Belediyesi Ana Hizmet binasına kendi projesine dahil etmek üzere girişimde bulunduğunu aktaran Keskin, sözlerine şöyle son verdi:

"Bu yapılan tam bir, aç gözlülüktür. İstanbul'un kalbine bu tür projelerle hançer sokulmaktadır. Maalesef İstanbul'a ihanettir. İstanbul'u ve Şişlimizi yaşanmaz hale getirecek bu tür projelere her zaman karşı durduk, durmaya da devam edeceğiz. 5 yıl bu mücadeleyi birlikte yürüttüğüm, teknik bilgisine inandığım ve güvendiğim, Şehir Plancısı olan yol arkadaşım Şişli Belediye Başkan Adayımız Resul Emrah Şahan'ın önümüzde ki dönemde de bu tür rant odaklı projelere aynı kararlılıkla karşı durarak mücadele edeceğini biliyorum, sizin de bilmenizi isterim."