Şişli Belediyesi İşçileri İle Toplu İş Sözleşmesi İmzaladı

Yerel

Şişli Belediyesi, toplam 2 bin 367 işçi adına Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) ile yürüttüğü Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerini uzlaşı ile sonuçlandırdı. Yeni TİS ile 17.002 TL olan işçi maaşları yüzde 94 oranında artış ile 33.000 TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, en düşük ücret alan işçinin aylık geliri; ikramiye, yol ücreti ve yemek ücreti ile birlikte 46.378 TL oldu.

Şişli Belediyesi, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Türkiye Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (GENEL-İŞ) ile 1 Mart 2024-28 Şubat 2026 tarihleri arasını kapsayan TİS görüşmelerini başarıyla sonuçlandırdı. 2 bin 300'ü belediye iştiraklerinden Kentyol Kent Hizmetleri A.Ş'de, 67'si de belediye kadrosunda olmak üzere toplam 2 bin 367 işçi için dün Şişli Belediyesi Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi'nde TİS imza töreni düzenlendi.

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen imza törenine, CHP Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahan, CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Başkan Vekili ve GENEL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan, GENEL-İŞ Sendikası Şişli Şube Başkanı Zeynel Yiğit, Kentyol Kent Hizmetleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Taştan'ın yanı sıra belediye çalışanları ve işçiler katıldı.

MAAŞLARDA YÜZDE 94 ARTIŞ

Yeni TİS ile 17.002 TL olan işçi maaşları yüzde 94 oranında artış ile 33.000 TL'ye yükseldi. Bununla birlikte, en düşük ücret alan işçinin aylık geliri; aylık 8.250 TL'si ikramiye, 1.388 TL'si yol ücreti ve 3.740 TL'si yemek ücreti olmak üzere 46.378 TL oldu.

SOSYAL HAKLAR DA GENİŞLETİLDİ

Yeni TİS'te ücret artışının yanı sıra var olan sosyal haklar da genişletildi. Önceki dönemlerde sözleşmede yer alan, doğum yapan kadınlara devletin verdiği 16 haftalık doğum iznine ev ek olarak 16 haftalık doğum izni, eşi doğum yapan erkeklere verilen 1 aylık babalık izni bu sözleşmede de devam etti. Yeni sözleşmede, kadınlara her ay 1 gün regl izni, bütün personele yılda 5 gün mazeret izni tanındı. Kıdem tazminatları da yeniden düzenlendi. Önceki dönemlerde 30 gün üzerinden hesaplanan kıdem tazminatları, yeni sözleşme gereği 40 gün üzerinden hesaplanacak.

"MALİ DİSİPLİN VE ÇALIŞANLARIN DESTEĞİ İLE BELEDİYEYİ YENİDEN AYAĞA KALDIRDIK"

İmza töreninde bir konuşma yapan Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, göreve geldiği 2019 yılında Şişli Belediyesi çalışanlarının, 4-5 aylık maaş ödemelerinin biriktiğini, tüm ödemelerin durduğunu, sadece işçiye değil, Belediyenin birçok kurum ve kuruluşa borcu bulunduğunun altını çizerek, mali disiplinle ve çalışanların desteği ile Belediyeyi yeniden ayağa kaldırdıklarını vurguladı. Keskin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomiden anlayan bir arkadaşınız olarak, sizin ilk TİS'te elinize geçen ücretle, şu an imzalanan TİS ile elinize geçen ücretle, bugün aynı oranda altın alınıyor. Ücretlerin erimesinin en büyük nedeni; Türkiye'deki yüksek enflasyondur. Bunun da sorumlusu yerel yöneticiler değildir. Rahmetli Süleyman Demirel'in değimiyle; 'Enflasyonun olduğu yerde ne adalet vardır ne de ahlak'. Kısaca, enflasyon ne kadar yükselirse, bu ahlaksızlık da o kadar yükselir. O nedenle, 31 Mart'ta bu ceberrut anlayışa karşı, Şişli'de ve İstanbul'da yeniden yerel iktidarı sağlayabilirsek, ortak mücadeleyi büyütebiliriz. Daha önce yaptığımız TİS ile ilgili 4 kez, enflasyondan dolayı artışlar yaptık. Göreve geldiğimde sizlere; 'Olanaklarımız ölçüsünde sizleri enflasyona yenik düşürmeyeceğim' diye söz vermiştim. Bu sözümü de gerçekleştirdiğime inanıyorum."

"SİYASETE DEVAM EDECEĞİM"

Şişli Belediyesi'nde çalışmanın bir ayrıcalık olduğunu da kaydeden Keskin, "Keşke olanaklarımız olsa da sizlere daha fazla ücret versek. Burası benim değil, ben giderim yerime başkası gelir. Ama siz her zaman burada olacaksınız. Bu Belediye sizin emekçi kardeşlerim. Hangi kademe çalışıyorsanız çalışın burayı bizden daha fazla korumanız gerekiyor. Sakın ola ki bu ceberrut düzenin karsında birbirimizle kavga etmeyelim. Kol kola girelim yarınlarımızı birlikte planlayayım" dedi.

Görev süresinin sonunda siyaseti bırakmayacağına da işaret eden Keskin, "Şişli'den ayrılmıyorum. Burada yaşamaya devam edeceğim. Siyaset sadece belediye başkanlığı değil, il veya ilçede yöneticilik değil. Başka şapkalarım da var. O şapkalarla da bu ülkeye hizmet etmeye devam edeceğim. 5 yıl boyunca bana verdiğiniz destekten dolayı hepinize teşekkür ederim" diyerek konuşmasını tamamladı.

"BU TİS, TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAKİ İŞÇİ KARDEŞLERİMİZE UMUT OLACAKTIR"

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da işçi sınıfının başkenti İstanbul'un en önemli ilçesinde böylesine bir TİS'e imza attıklarından dolayı başta işçiler olmak üzere, bu TİS'in ortaya çıkmasında emeği geçen Şişli Belediye Muammer Keskin ve tüm belediye yöneticilerine teşekkür ederek konuşmasına başladı. Çerkezoğlu, konuşmasını şöyle noktaladı:

"İnanıyorum ki bu TİS, sadece İstanbul'da değil, sadece Şişli Belediyesi işçileri açısından değil, Türkiye'nin dört bir yanındaki işçi kardeşlerimize umut olacaktır. Türkiye'de öyle bir düzen kuruldu ki, bu düzeninin bütün çarkları zenginini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapmak içindir. Bu düzenini bütün çarkları yoksuldan alıp, zengine vermek için dönüyor. İflas ettiği açıkça görülen neo liberal kapitalist düzen, işçi sınıfına, kadınlara ve geçlere iyiden ve güzelden yana hiçbir şey vaat etmiyor. Haklarımızın bir elimizden alındığı, bizleri açlığa ve yoksulluğa mahkum etmeye çalışan bir düzen var. Biz bu düzeninin karşısında mücadele veriyoruz. Demokrasi mücadelesini verirken başta işçi sınıfı olmak üzere, tüm toplumunun karar mekanizmasından dışlandığı, demokrasi adına bize; sadece ve sadece 5 yılda bir önümüze koyulan sandığın gösterildiği bir süreçte gerçek bir demokrasi için mücadele veriyoruz."

DİSK Başkan Vekili ve GENEL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan ise "Bu TİS, Şişli Belediyesi işçisi için bir imza değildir. Bu dayanışmadır bu birlikteliğin yanında olmaktır. TİS'ler imzalıyoruz, mutlu oluyoruz, emekten yana belediye başkanlarımızdan istediğimiz ücreti alıyoruz: ama enflasyona TİS yetiştiremiyoruz" diye konuştu.