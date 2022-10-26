Maden faciasında şehit olan madencinin ismi oğluyla yaşayacak

14 Ekim 2022 tarihinde Bartın'ın Amasra ilçesinde yer alan Türkiye Taş Kömürleri Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında meydana gelen grizu patlamasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası şehit madenci Selçuk Ayvaz'ın 3. evladı dünyaya geldi. Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde gerçekleşen doğum sonrası anne ve bebeği taburcu edildi.

BABASININ İSMİ VERİLDİ

Meydana gelen kazanın ardından acılı aileye taziye ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tavsiyesi üzerine şehit madencinin eşi Elif Ayvaz bebeğine Sungur Selçuk ismini verdi.

Maden kazasını televizyondan öğrendiklerini ve eşinin kazanın olduğu gece vardiyadan çıktıktan sonra doğum iznine ayrılacağını söyleyip, "Ben kazayı televizyondan öğrendim. Normalde eşim raporluydu işe gitmemişti 3 gün. O gün raporu bitti. Cuma günü gitti işte. Bekledik hani önemli bir kaza değil dediler. Doğum iznine çıkacaktı zaten onu bekliyorduk. Bir hafta sonradan doğum günü belli olacaktı sezaryenle olacağı için" dedi.

"EŞİMİN İSTEĞİYDİ"

Şehit madenci eşinin bebeğine Sungur ismini vermek istediğini de kaydeden Elif Ayvaz, "Eşimin isteği Sungur'du. Hani böyle muallakta kalmıştık. Biz başka bir isim istiyorduk. O kendi istediği isim olsun istiyordu. Onun istediği olacaktı. Hem onun istediği oldu hem de kendi adı olmuş oldu yani. Sungur Selçuk koyduk ismini" ifadelerinde bulundu.

Doğum sonrasında yaşadığı duygusal anları da gözyaşları içinde anlatan Ayvaz, "İlk baba alır kucağına, bizim babamız yok maalesef. Normalde babaya verilir. Baba olmayınca kimseye vermezler çocuğu doğumdan sonra. Kızımda öyle olmuştu. Babayı aramışlardı, o geç kalmıştı biraz. Öbürleri biraz babayla vakit geçirdi ama Sungur Selçuk'un hiç baba hatırası yok, baba kokusu yok" şeklinde konuştu.

Şehit madencinin 5 yaşında Mustafa Asaf ve 3 yaşında Asel Meva isimli 2 çocukları bulunuyordu.