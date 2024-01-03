Sosyal Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı Eskişehir\'de yapılacak

Sosyal Demokrasi Derneği tarafından düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı, Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde Eskişehir'de düzenlenecek. 7 Ocak 2024 Pazar Günü Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan Yerel Yönetimler Çalıştayı sonrasında "2. Yüzyılda Sosyal Demokrat Yerel Yönetim Belgesi" oluşturulması hedefleniyor.

Sosyal Demokrasi Derneği (SDD) tarafından ilki İzmir'de düzenlenen Yerel Yönetimler Çalıştayı'nın ikincisi Odunpazarı Belediyesi ev sahipliğinde Eskişehir'de yapılacak.

Demokratik Kitle örgütlerinin davetli olduğu Yerel Yönetimler Çalıştayı, 7 Ocak 2024 Pazar günü Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek. "Nasıl Bir Kent", "Sağlık", "Teknoloji", Kültür Sanat", "Yerel Ekonomi", "Eğitim", "Sosyal Politikalar", "Turizm", "Katılımcılık", "Çevre", "Yerel Gençlik", "Çocuk ve Kent", "Engelsiz Kent" konu başlıklarının yer alacağı çalıştayda "Nasıl Bir Kent", "Sağlık-Eğitim-Kültür ve Sanat", "Sosyal Politikalar", "Katılımcılık", "Yerel Ekonomi" konularının tartışılacağı 5 farklı çalışma masası oluşturulacak.

Demokratik kitle örgütlerinin katılacağı Yerel Yönetimler Çalıştayı, saat 09.30'da başlayacak. 09.30-10.00 saatleri arasında katılımcıların kayıtlarını yaptıracağı çalıştayın açılışı, 10.00'da yapılacak. SDD Genel Başkanı Sami Doğan, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek'in açılış konuşması yapacağı çalıştayda, Şehir Plancısı ve Ankara Kent Konseyi Başkan Vekili Prof. Dr. Savaş Zafer Şahin ile Nilüfer Belediyesi önceki dönem belediye başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de birer sunum yapacak. Konuşmaların ardından saat 13.00'de çalışma grupları faaliyetlerine başlayacak.

Yerel Yönetimler Çalıştayı, Eskişehir'in ardından Ankara ve Mersin'de de gerçekleştirilecek. SDD, Yerel Yönetimler Çalıştayı sonrasında CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı iş birliği ile "2. Yüzyılda Sosyal Demokrat Yerel Yönetim Belgesi" oluşturmayı amaçlıyor.