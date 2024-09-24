İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı

Geniş Video İzle

Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak hayatına son veren sosyal medya fenomeni Kübra Aykut'un bıraktığı veda mektubu ortaya çıktı. Kendi hür iradesiyle atladığını vurgulayan fenomen "Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim" diyerek telefon şifresini de yazmış.

24.09.2024 10:31  Güncelleme: 10:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak intihar etti. Genç kadının intihar etmeden önce yazdığı veda mektubu ortaya çıktı.

"KENDİMİ ÇOK SEVEN BEN KENDİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN GİDİYORUM"

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Instagram hesabından son zamanlarda verdiği kilolardan yakınan ve sonrasında evine temizlediği anları yayınlayan fenomenin ani ölümü herkesi şaşkına çevirdi. Hayatını kaybeden Kübra Aykut'un geride bıraktığı veda mektubu da olay yerine gelen polisler tarafından bulundu. Fenomen mektubunda "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer verdi.

POLAT ÇİFTİNİN AVUKATIYLA SEVGİLİ

Kübra Aykut, dün evinde çektiği videolarla 44 kiloya kadar düştüğü için halsiz olduğunu belirterek evinin temizliği için arkadaşlarından yardım istemişti. Her gün bir kilo verdiğini ve çok iştahsız olduğunu söyleyen Aykut'un Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Yaşamını yitirmeden önce takipçilerinden gelen "Aşk yaramadı sana" mesajlarına cevap veren fenomen "Siz kafayı mı yediniz? Hepiniz buna bağlayamazsınız. Size bir sır vereyim mi? Enes benim hayatımda yeni değil. Baya uzun bir süredir hayatımda sadece siz bilmiyordunuz. Ben 1 aydır böyleyim" dedi. Dün akşam haberi alan Engin ve Dilan Polat çifti de soluğu hastanede aldı.

İntihar eden fenomen Kübra Aykut\'un veda mektubu ortaya çıktı
Kaynak: İHA

Veda Mektubu, Sosyal Medya, Magazin, Yerel, Yaşam, Medya, Son Dakika

Son Dakika Yerel İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Murat Çil:
    bu mesajı da dilan çifti yazdırıp atmışlardır aşağiya 2 0 Yanıtla
  • Servet Öztürk:
    yazık Polat'ın ismi geçtiği için bence bu araştırılmalı 1 0 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    40 yılla yargılanırken serbest kalan herşeyi yapar bence 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:04 Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek “Maaşta kesinti“ iddiası Kıt kanaat geçinen emekliyi isyan ettirecek "Maaşta kesinti" iddiası
10:31 İntihar eden fenomen Kübra Aykut’un veda mektubu ortaya çıktı İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı
10:30 İran Cumhurbaşkanı’ndan ’’Erdoğan’la görüşmeniz nasıldı’’ sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap İran Cumhurbaşkanı'ndan ''Erdoğan'la görüşmeniz nasıldı?'' sorusuna tek kelimelik Türkçe cevap
10:04 Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş Polis katiliyle ilgili isyan ettiren detay! 26 suç kaydına rağmen hiç cezaevine girmemiş
09:20 Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı yapacak Kulisleri hareketlendiren iddia: Siyasi yasak gelirse CHP İmamoğlu'nu cumhurbaşkanı adayı yapacak
15:58 Yaptıkları bardağı taşırdı Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi Yaptıkları bardağı taşırdı! Yönetimden sürpriz Mert Hakan Yandaş hamlesi
15:38 Çin, İsrail’deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi Çin, İsrail'deki vatandaşlarından ülkeyi terk etmelerini istedi
15:35 Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı Yolda yürürken başına köpek düşen kadın ağır yaralandı
15:33 Altaylı’nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı Cumhurbaşkanlığından açıklama var Altaylı'nın Suriyeli öğrencilerle ilgili iddiası infial yarattı! Cumhurbaşkanlığından açıklama var
15:26 Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti Eski milli basketbolcu Asım Pars intihar etti
15:17 Milyoner’e katılan Ceren’in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti Milyoner'e katılan Ceren'in hikayesi kahretti: Babam ameliyat günü bana böbreğini vermekten vazgeçti
15:16 Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti Çocuğunun hayatını hiçe sayarak kuyu kenarında sosyal medya videosu çeken anne tepki çekti
15:12 Polisimizi şehit eden alçağa “Pişman mısın“ diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü Polisimizi şehit eden alçağa "Pişman mısın?" diye soruldu, dudaklarından tek cümle döküldü
15:08 Galatasaray’da dalga geçiliyordu Fransa’da şov yapıyor Galatasaray'da dalga geçiliyordu! Fransa'da şov yapıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2024 11:18:14. #1.13#
SON DAKİKA: İntihar eden fenomen Kübra Aykut'un veda mektubu ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement