İntihar eden fenomen Kübra Aykut\'un veda mektubu ortaya çıktı

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Sosyal medya fenomeni Kübra Aykut, Sultanbeyli'deki evinin 5. katından atlayarak intihar etti. Genç kadının intihar etmeden önce yazdığı veda mektubu ortaya çıktı.

"KENDİMİ ÇOK SEVEN BEN KENDİMİ DÜŞÜNDÜĞÜM İÇİN GİDİYORUM"

"Kendime layık damat bulamıyorum" diyerek kendi kendine düğün yapan Tiktok fenomeni Kübra Aykut, yaşadığı dairenin 5'inci katından atlayarak intihar etti. Instagram hesabından son zamanlarda verdiği kilolardan yakınan ve sonrasında evine temizlediği anları yayınlayan fenomenin ani ölümü herkesi şaşkına çevirdi. Hayatını kaybeden Kübra Aykut'un geride bıraktığı veda mektubu da olay yerine gelen polisler tarafından bulundu. Fenomen mektubunda "Kendi hür irademle atladım. Çünkü artık yaşamak istemiyorum. Fıstığa çok iyi bakın. Hayatımdaki herkese çok iyi geldim. Ama kendime iyi gelemedim. İyi bir insan olarak yaşamak bana hiçbir şey kazandırmadı. Bu hayatta bencil olun. O zaman mutlu olursunuz. Günlerdir can çekişiyordum, kimse görmedi. Kendimi çok seven ben kendimi düşündüğüm için gidiyorum. Özür dilerim. Nasıl şaşırttım ama yine sizi" ifadelerine yer verdi.

POLAT ÇİFTİNİN AVUKATIYLA SEVGİLİ

Kübra Aykut, dün evinde çektiği videolarla 44 kiloya kadar düştüğü için halsiz olduğunu belirterek evinin temizliği için arkadaşlarından yardım istemişti. Her gün bir kilo verdiğini ve çok iştahsız olduğunu söyleyen Aykut'un Engin ve Dilan Polat çiftinin avukatı Enes Çetinkaya ile birlikte olduğu ortaya çıktı. Yaşamını yitirmeden önce takipçilerinden gelen "Aşk yaramadı sana" mesajlarına cevap veren fenomen "Siz kafayı mı yediniz? Hepiniz buna bağlayamazsınız. Size bir sır vereyim mi? Enes benim hayatımda yeni değil. Baya uzun bir süredir hayatımda sadece siz bilmiyordunuz. Ben 1 aydır böyleyim" dedi. Dün akşam haberi alan Engin ve Dilan Polat çifti de soluğu hastanede aldı.