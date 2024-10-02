Sultangazi Belediyesi'nden Kültür Gezileri: Mevlana'nın Şehri Konya - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Kültür Gezileri: Mevlana'nın Şehri Konya

Sultangazi Belediyesi\'nden Kültür Gezileri: Mevlana\'nın Şehri Konya

Sultangazililer, Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği kültür gezileriyle Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetti. Bu gezilerle Konya'nın tarihi yerlerini ziyaret eden katılımcılar, tarihle dolu bir yolculuğa çıktı.

02.10.2024 16:04  Güncelleme: 16:08
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Sultangazililer, Anadolu'nun güzelliklerini Sultangazi Belediyesi'nin düzenlediği Kültür Gezileri ile keşfediyor. Gönüllerin şehri Konya'ya düzenlenen tur ile şehrin tarihi yerleri ve doğa güzellikleri rehber eşliğinde katılımcılara tanıtıldı.

Sultangazi Belediyesi, Türkiye'nin tarihi ve kültürel mekanlarına geziler düzenlemeye devam ediyor. İlçe sakinleri düzenlenen kültür gezileri ile şehrin önemli noktalarını görme fırsatı bulurken tarihte kısa bir yolculuğa çıkıyor. Katılımcılar Konya, Edirne, Kastamonu, Çanakkale, Bursa, Nevşehir gibi çeşitli medeniyete ev sahipliği yapmış şehirleri gezme imkanı buluyor.

Kültür Gezilerinde bu kez rota Mevlana'nın şehri Konya oldu. Selçuklu döneminde inşa edilen Alaaddin Cami, Tavus Baba Cami, Mevlana Türbesi ve Meram Bağları gibi Konya ile özdeşleşen alanlar katılımcılara gezdirildi. Tarihe tanıklık eden mekanlar muhteşem mimarisiyle de katılımcıların ilgisini çekti. Rehber eşliğinde gezen katılımcılar, bol bol fotoğraf çekmeyi de ihmal etmedi.

Geziler devam edecek

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu'nun kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktarmak amacıyla geziler düzenliyoruz. Katılımcılar bu gezilerle ülkemizin tarihi yapı ve doğa güzelliklerini keşfetme imkanı buluyor. Bu kez rotamız Mevlana'nın şehri Konya oldu. Anadolu'muzun güzel şehirlerine geziler düzenlemeye devam edeceğiz. Bütün komşularımızı bekliyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultangazi Belediyesi'nden Kültür Gezileri: Mevlana'nın Şehri Konya - Son Dakika

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