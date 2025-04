Sultangazi Belediyesi\'nin 2024 Faaliyet Raporu\'na meclis onayı

Sultangazi Belediyesi'nin 2024 Yılı Faaliyet Raporu, Meclis onayından geçti. Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, bir yıl içinde yapılan çalışmaları meclis üyelerine detaylı olarak anlattı. Başkan Dursun, kültür merkezlerinde verilen hizmetlerin, yapılan yardımların ücretli olmaması gerektiğinin de altını çizdi.

Sultangazi Belediye Meclisi Nisan ayı ikinci oturumu Belediye Meclis Başkan Vekili Cemil Keskin başkanlığında yapıldı. Görüşmelerin ana gündem maddesi 2024 Mali Yılı Faaliyet Raporu oldu. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, 2024 yılında ilçe genelinde hayata geçirilen, tamamlanan yatırımları ve projeleri detaylı bir sunumla meclis üyelerine anlattı. Meclisin onayına sunulan faaliyet raporu, oy çokluğu ile kabul edildi.

İlk günkü aşkla durmak yok yola devam

AK Parti belediyeciliğinin hizmet belediyeciliği olduğunun altını çizen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Ben gönül belediyeciliği esasına sıkı sıkıya bağlı bir anlayışın bir parçasıyım. Ben AK Partili bir belediye başkanıyım. Göreve geldiğim günden bu yana ise tüm Sultangazililerin başkanıyım. Vatandaşımız bizlere bir yetki verdi. Eşitlik ve adalet ışığında her kesime eşit hizmet ulaştırmak bizim görevimiz. "Durmak yok yola devam " anlayışıyla ilk günkü aşkla durmadan, bıkmadan, yorulmadan çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hizmet üretmeye, komşularımızın hayatını kolaylaştırmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz" dedi.

"Halka verilen hizmet paralı olmaz"

Halkın hizmete ücretsiz ulaşmasının önemine değinen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sanattan ve kültürel faaliyetlerden yoksun bir toplum ilerleyemez. Bugüne kadar mahallelerimize çok fonksiyonlu hizmet tesisleri kazandırdık, kazandırmaya da devam ediyoruz. Kültür merkezlerimizde çok güzel faaliyetler yapıyoruz. Bazı yeni hizmete açtığımız kültür merkezlerinden komşularımızın da haberi olmuyor. Birçok kültür merkezini yaparak hizmete sunduk ama açılış törenini yapmadığımız için duyulmuyor bazen. Biz çok güçlü ve hizmet veren bir belediyeyiz. Bu ay itibari ile yeni hizmete açtığımız tesislerimiz için de ayrı ayrı açılış törenleri düzenlemeye başlayacağız. Biz konuşanlardan değil, icraat yapanlardanız. Belki lokanta açıp 40 liraya yemek vermiyoruz ama her gün ihtiyaç sahibi komşularımıza üç öğün sıcak yemek dağıtıyoruz. Birçok tesisimizde yüzme eğitimleri veriyoruz. Üstelik ücret de talep etmiyoruz. Bizim hiçbir tesisimizde hizmetlerden ücret alınmıyor. Çünkü bizim tesislerimiz, halkımızın tesisleri. Halkın tesisinde hizmet parayla olmaz" diye konuştu.

Şehrin kadim sorunları çözüldü

Çözüm odaklı bir yaklaşımla ilçede titiz bir çalışma yürüttüklerini belirten Başkan Dursun, yaklaşık 40 yıldır süregelen, ilçenin kronikleşen sorunlarını bir bir çözüme kavuşturduklarını söyledi. Başkan Dursun, "Dile kolay, Yaklaşık 5 milyon metrekarelik bir alan burası. Bu alanda Osmanlı'ya uzanan, kendilerinin mirasçı oldukları iddiasıyla açılan dava ilçenin kronik bir sorunu haline gelmişti. Bu davanın her aşamasını çok yakından takip ettik, çözümü için kalıcı adımlar attık. ve kesinleşen kararla Paşa torunları davası Sultangazi için tarihe karıştı, 5 milyon metrekarelik mülk üzerindeki tedbir kararı da kalkmış oldu" dedi.

Başkan Dursun, "Bir diğer konu da havza konusuydu. Havza içerisinde kalan alanlarda yapı olsa bile imar hakkı yoktu. Buradan duyuralım; Tarım ve Orman Bakanımız tarafından havza koruma planı onaylanmış oldu ve artık Havza problemi diye bir şey kalmadı! Planlama çalışmalarından sonra Mülkiyet sahipleri artık ruhsatlarını alarak inşaatlarını yapabilecekler. Bu konunun çözümünde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Bu gerçekten bir belediyecilik başarısıdır." diye konuştu.

Sosyal yardımlarla güçlü Sultangazi

Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahipleri ailelerin yanında oluyoruz. İlçemizde hizmetin ulaşmadığı yer kalmasın diye hizmeti vatandaşımızın ayağına kadar götürüyoruz. Sosyal yardımlarımızı afişe etmeden, büyük bir titizlikle yürütüyoruz. 2024 yılında 2.061 aileye yaklaşık 25 milyon lira olmak üzere Sosyal Destek Kartlarına bu zamana kadar yatırdığımız 80 milyondan fazla yardımla binlerce aileye destek olduk. İlçede tek başına yaşayan hasta ve yemek yapmakta zorlanan yaşlılarımıza günlük sıcak yemek dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Bir yılda 300.000 öğün, toplamda ise 1.8000.000 öğün sıcak yemek dağıttık. Yine ihtiyaç sahibi komşularımız için 2024 yılında yaklaşık 20.000 gıda kolisi olmak üzere bugüne kadar 140.000 koli gıda desteğinde bulunduk. Çölyak hastalarımıza yönelik her ay glütensiz gıda kolileri dağıtmaya devam ediyoruz. 2024'te 3.780 koli olmak üzere bugüne kadar yaklaşık 14.000 glütensiz gıda kolisi dağıttık. Sultangazi Aile Destek Evi (SUDE) ile 2024 yılında yaklaşık 34 milyon olmak üzere 6 yıldır toplamda 130 milyondan fazla yardımda bulunduk. Çünkü sosyal belediyecilik bunu gerektirir" diye konuştu.

Eğitim demek ilerlemek demek

Belediye olarak her fırsatta önceliği eğitime verdiklerini belirten Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Eğitim demek toplumun kalkınması demek. Göreve geldiğimiz günden bu yana önceliği her fırsatta eğitime veriyoruz. İlçemize bu kapsamda nitelikli okul kazandırmaya özen gösteriyoruz. İlçemize bir fen lisesi de kazandıracağız. 2024 yılında 4 okul 135 dersliğin yapımını tamamladık. İlçemize toplamda 11 okul 266 derslik kazandırmış olduk. Bu sene içerisinde 6 tane daha okul yapacağız. Cebeci Mahallemize de bir okul kazandırmak için tüm adımları attık. Dosyamız İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bekliyor. Her sorunu çözdük fakat Büyükşehir'i aşamıyoruz. Hala onay alamadık, bekliyoruz. Buradan hemşehrilerime iletiyorum. Biz belediye olarak mülkiyetini aldık fakat onay alamıyoruz. Takdiri komşularımıza bırakıyorum" dedi.

Okul öncesinden üniversite öğrencilerine

Okul öncesi eğitimden başlayarak eğitim her anında gençlerin yanında olduklarını belirten Başkan Dursun; "Ana Kucaklarımızda nitelikli bir okul öncesi eğitimi vererek çocuklarımızı hayata hazırlıyoruz. Kaşif Çocukla 5-8 yaş arasındaki özel çocuklarımızı çeşitli testlerden geçirerek bilim ve sanatla iç içe oldukları çok özel bir eğitim veriyoruz. 8 yaşından sonra da yalnız bırakmıyor, 8-14 yaş arasındaki çocuklarımızı Bilim Merkezimizle buluşturarak geleceğin bilim adamları ve sanatçılarını yetiştiriyoruz. SEDA ile çocuklarımızı ücretsiz olarak lise ve üniversite sınavlarına hazırlıyoruz. Üniversiteli gençlerimizin de tüm ulaşım masraflarını Sultangazi Belediyesi olarak biz karşılıyoruz. Hayatın her anında gönüllere dokunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Çöp bırakma yasağı 15 mahallede uygulanacak

6 mahallede devam eden çöp bırakma yasağının ilçe genelindeki 15 mahallenin tamamında uygulanacağını da belirten Başkan Dursun; "Daha temiz bir Sultangazi için örnek bir uygulamayı hayata geçirmiştik. İnsanlarımızın sağlığı için oldukça önemli bir uygulama. Kapının önüne, kaldırımlara, boş arsalara çöp bırakmak yasak. Vatandaşımızın bu yasağa uyarak konteynere atması bizleri mutlu ediyor. Temmuz ayı sonunda İnşallah bütün mahallelerimizde bu yasak geçerli olmuş olacak" dedi.

Başkan Dursun'un konuşmasının ardından oylamaya geçildi. Sultangazi Belediyesi 2024 Yılı Faaliyet Raporu, oy çokluğu ile kabul edildi. - İSTANBUL