Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bozdoğan yangınında 10 personel ve 59 vatandaş dumandan etkilendi - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bozdoğan yangınında 10 personel ve 59 vatandaş dumandan etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bozdoğan yangınında 10 personel ve 59 vatandaş dumandan etkilendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı, Bozdoğan yangınında 10 personelin ve 59 vatandaşın dumandan etkilendiğini, söndürme çalışmalarının 8 uçak ve 14 helikopterle devam ettiğini belirtti. Ayrıca, İzmir'deki yangınlarla ilgili bilgi veren Bakan Yumaklı, Türkiye genelindeki diğer yangınlardan da yakın zamanda güzel haberler vereceklerini söyledi.

17.08.2024 15:17
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki yangınla ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Yumaklı açıklamasında Bozdoğan yangınında 10 personelin ve 59 vatandaşın dumandan etkilendiğini, söndürme çalışmalarının 8 uçak ve 14 helikopterle devam ettiğini belirtip, Türkiye genelindeki diğer yangınlardan da yakın zamanda güzel haberler vereceklerini söyledi.

Bakan Yumaklı açıklamasına İzmir yangını ile ilgili bilgilendirmede bulunarak başlayıp, "Bir önceki açıklamamızda İzmir'de 6 aktif yangından bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi olan Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Halihazırda 5 aktif yangınımız var. İzmir, Karşıyaka Yamanlarla alakalı 3 uçak, 14 helikopterle bir vadinin içerisine sıkıştı yangın. Orada ulaşım biraz zor. Bu şekilde uçaklar ve helikopterlerle bu alanda baskıyı azaltıp arkadaşlarımızın bir şekilde müdahale ederek söndürmesini bekliyoruz. Bununla ilgili müdahaleler devam ediyor" dedi.

"10 personelimiz ve 59 vatandaşımız dumanlardan etkilendi"

Aydın Bozdoğan'daki yangına 8 uçak ve 14 helikopter ile müdahale edildiğini açıklayan Bakan Yumaklı, "Bu uçaklardan bir tanesi de geçtiğimiz günlerde, haftalarda Türkiye'ye getirmiş olduğumuz B200 ağır sınıf yangın söndürme uçağı. Onu da buraya yönlendirdim. Şu anda arkamızda bulunan dumanlarını gördüğümüz kuzey hattı yangının çıkış noktası olan Alhisar köyüne yakın bir nokta. Maalesef burada da kırsal alanda başlayıp ormana sirayet eden bir yangın var. Kesin olmamakla beraber yine bir dikkatsizlik sonucu maalesef şu andaki duruma geldiğimizi düşünüyoruz. Dün gece bahsetmiştim adeta bayrak direğini yatıracak derecede çok ciddi bir rüzgar vardı. Şu anda da var ama dünkü gibi değil. Dolayısıyla kuzey hattına ve güney hattına şu anda iki noktamız var. Arkadaşlar yoğun bir şekilde müdahale ediyorlar. Kuzey hattı değil ama güney hattı bizim için kritik. Çünkü o noktayı aşması durumunda çok verimli ormanlar var. Orada bizi çok çok daha zorlayacak. Özellikle de rüzgarın çok ciddi bir şekilde artması durumunda hakikaten arkadaşlarımız için de, müdahale eden ekiplerimiz için de hayati tehlikeler söz konusu olabiliyor zaman zaman. Güre, Hışımlar ve Malküpü Mahalleleri burada tahliye edildi. Hışımlar da 3 ev, Örmepınar'da da 2 ev hasar görmüş durumda. 10 personelimiz ve 59 vatandaşımız dumanlardan etkilendi ama sağlık durumları açısından herhangi bir risk yok" diye konuştu.

"Yakın zamanda iyi haberler vereceğiz"

Bakan Yumaklı konuşmasına Türkiye genelinde devam eden yangınlarla ilgili bilgi vererek, "Bizim diğer yangınlarımız var. Hali hazırda müdahalelere devam edilen Bolu Göynük. İzmir'i söylemiştim. Karabük, Ovacık ve Manisa Gördes. Burada da enerjileri düşürüldü. Hakikaten çok ciddi bir mücadele veriliyor. Yani bu gece büyük oranda bunları bitirmekle ilgili arkadaşlar uykusuz da bir şekilde ama fedakarca artık ne yapmaları gerekiyorsa bunlara müdahale ediyorlar. Şu andaki halde yeni bir yangın çıkmazsa eğer inşallah ümit ediyorum ve diliyorum ki biz bu yangınlara konsantre olarak yakın bir zamanda iyi haberler vereceğiz" açıklamasında bulundu.

"Bizi en çok meteorolojik şartlar zorluyor"

Bakan Yumaklı meteorolojik şartların kendilerini zorladığını ifade ederek, "Bizi zorlayan en önemli hususun meteorolojik şartlar olduğunu, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün bu haftadan itibaren önümüzdeki hafta Pazar gününe kadar çok yüksek rüzgar, düşük nem ve yüksek sıcaklıkla alakalı uyardığını söylemiştim. Bütün vatandaşlarımıza özellikle açık alanlarda bir kibrit bile çakmamalarını, araçlarının pencerelerinden izmarit atmamalarını, piknik ateşi yakmamalarını ve aklıma gelmeyen daha yangına sebep olabilecek ortamı hazırlayacak herhangi bir unsura sebep olmamalarını özellikle rica ediyorum. Bu yangınların söndürülmesiyle ilgili hep söylüyorum, bir kez daha tekrar edeceğim bunu bıkmadan usanmadan. Bizlerin kabiliyeti, kapasitesi, arkamda görüyorsunuz hava gücü görmediğiniz yerde arkadaşlarımız var ve devam ediyor. Ancak vatandaş duyarlılığı ve hassasiyeti olmazsa biz bu mücadeleyi başaramayız. İlk günden itibaren söylediğimiz bu yangınla mücadeledeki en büyük başarı yangının çıkmamasını sağlamak. Bunun için de vatandaşlarımıza tavsiyesini özellikle istirham ediyoruz. Bütün yangınların tamamından insani bir can kaybının olmadığını söyledim. Elbette ki bu dünyayı birlikte paylaştığımız bu yanan alanlarda ormanlarda yaşayan canlıların yok olması, etkilenmesi hiç kimsenin arzu ettiği ve kabul edebileceği bir şey değil. Onlar için de çok üzgün olduğumuzu ifade ediyorum. Bunu her seferinde söylüyorum, ancak niyeyse "neden bunu ifade etmiyorsun?" deniyor. Bir kez daha altını çizerek söyleyelim. İnsan olan hiç kimse bu şekilde bir canın yok olmasına, yanmasına herhalde gönlü razı olmaz" dedi.

Yangınların etkilediği alanlara da değinen Bakan Yumaklı, "Yaklaşık 9 kilometrelik bir hat oluştu yaklaşık. Bu tahmini alan için şu anda onu söylemeyeyim, çünkü söylediğim her şey yanlış anlaşılabilir. Çünkü açık alanlar var. Sadece orman alanları yok. Tarlalar var vesaire. Bununla ilgili her şey bittikten sonra bizim orman teşkilatımız etkilenen alanları bildirmiş olacak. Biz de o zaman söyleyeceğiz. Ancak etkilenen alan yanan alan değildir. Bunu hep söylüyoruz. Yanmadan geçen bölümler de etkilenir. Bunlarla ilgili daha sonra kesin olarak hasar görmüş alanları açıklamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bozdoğan yangınında 10 personel ve 59 vatandaş dumandan etkilendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Bozdoğan yangınında 10 personel ve 59 vatandaş dumandan etkilendi - Son Dakika
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