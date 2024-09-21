Tekirdağ\'da Kapaklı Belediyesi\'nde Maaş Ödemelerinde Kriz

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ADEM ÇİL

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ Kapaklı Belediyesi'nde, personele maaş ödemesinde sıkıntı yaşanıyor. CHP Kapaklı İlçe Başkanı Emir Tarcan, "AKP'li Belediye, kendi çalışanlarının dahi maaşlarını ödeyemez bir hale gelmiştir. Tonlarca araziyi satıp paraları buhar etmişler ve üstüne bir dünya borç edinmişler" diye tepki gösterdi. Belediye yetkilisi ise, "Normalde maaşlarımız ayın 12'sinde yatıyor. Evet doğrudur bu ay ikramiye ayı olması nedeniyle belediye işçilerimize maaş günü kısmı ödeme yapıldı, maaşlarını tam yatıramadık" dedi.

Tekirdağ'ın AKP'li Mustafa Çetin yönetimindeki Kapaklı Belediyesi'nde personel maaşlarının ödenmesinde sıkıntı yaşanıyor. Başkan Çetin, haziran ayında yaptığı açıklamada İller Bankası'ndan gelen kaynakların personel giderinin 3'te 1'i düzeyinde kaldığını belirterek, "Tasarruf yapsak dahi gelir gider tablosu üzücü durumda" açıklaması yapmıştı.

" Belediye, çalışanlarının dahi maaşlarını ödeyemez bir halde"

CHP Kapaklı İlçe Başkanı Emir Tarcan, maaş ödemeleriyle ilgili şunları söyledi:

"CHP Kapaklı İlçe Başkanlığı olarak defalarca gündeme getirmiştik. Belediye sigorta borçları nedeniyle cami arazilerini satmıştı ve bu konu ülke gündemine oturmuştu. AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Çetin, Kapaklı için sorun olmaya devam ediyor. Şimdi de emekçi arkadaşlarımızın maaşları ödenmiyor. 30-40 bin lira maaş alan emekçi arkadaşlarımız şu anda 15-20 bin lira, bazı bölümler ise hiçbir şekilde maaşlarını alamıyor. Bu durum Kapaklı'daki tüm vatandaşlarımızı üzmekte. Cumhuriyet Halk Partisi ülke genelinde büyük bir başarı elde etmişken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyemizin ilçelerde yaptığı hizmetler takdir toplarken Kapaklı'da kendimiz, komşularımız için çok üzülmekteyiz. Belediye, kendi çalışanlarının dahi maaşlarını ödeyemez bir hale gelmiştir. Tonlarca araziyi satıp paraları buhar etmişler ve üstüne bir dünya borç edinmişler. Buradan da kamuoyuna sesleniyorum; üzülüyoruz, keşke Kapaklı'mız daha iyi hizmet alabilse. Çok şükür ki Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanımız Candan Yüceer, tüm ilçelere eşit bir şekilde hizmet vermektedir ki Kapaklı da bu şekilde ayakta durmaktadır."

"Mağduriyet yaşıyoruz"

Bir belediye çalışanı ise özellikle ikramiye aylarında maaşlarda sorun yaşadıklarını belirterek, "Ödemelerimizi genelde maaş aldığımız güne veya yakın tarihe alıyoruz. Gecikme yaşadığımızda alışveriş yaptığımız yerlere ödeme yapmakta zorlanıyor ve mahcup oluyoruz" diye konuştu. Ayrıca eylül ayının okulların açıldığı bir ay olduğunu hatırlatan belediye işçisi, "Çalışanların bir çoğunun okulda öğrencisi var bu nedenle baya sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Maaşları tam yatıramadık"

Yaşanan sorunla ilgili bilgisine başvurduğumuz bir belediye yekilisi ise "Normalde maaşlarımız ayın 12'sinde yatıyor. Evet doğrudur bu ay ikramiye ayı olması nedeniyle belediye işçilerimize maaş günü kısmı ödeme yapıldı, maaşlarını tam yatıramadık" dedi.