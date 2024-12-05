TİP'ten Okullara Din Görevlisi Atamasına Protesto

Yerel

(İZMİR)- Türkiye İşçi Partisi(TİP) İzmir İl Örgütü, ÇEDES Projesi kapsamında İzmir'in Bornova ilçesindeki okullara din görevlisi atanmasını protesto etti.

Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü önünde toplanan TİP üyeleri "Okullarımızda imam istemiyoruz" yazılı pankart açarak basın açıklamasında bulundu.

TİP Bornova İlçe Başkanı Baran Köseoğlu tarafından okunan basın açıklamasında ise ÇEDES Projesinin eğitim sistemine darbe olduğu belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2 Aralık 2024 tarihinde okullara gönderdiği yazıyla, ÇEDES Projesi kapsamında 99 okulda cami imamlarının/Kuran kursu öğreticilerinin de içinde olduğu kişilerin görevlendirildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu görevlendirme, eğitimin laik, bilimsel ve eşitlikçi niteliğine ağır bir darbe vurmaktadır. Çocuklarımızın gelişim süreçlerini şekillendirecek bir eğitim politikası, dogmatik anlayışlara teslim edilemez. ÇEDES Projesi ile yapılanlar salt lise ve ortaokulları değil, ilkokul ve hatta anaokullarını da kapsayarak, çocukların en savunmasız dönemlerinde dini telkinlere açık hale getirilmek istendiğini göstermektedir. Bu, laik ve çağdaş eğitim ilkelerine apaçık bir saldırıdır. Türkiye İşçi Partisi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın eğitim politikalarını ideolojik bir araca dönüştürdüğünü, 'dindar, kindar ve itaatkar' bir nesil yetiştirme hedefiyle hareket ettiğini açıkça söylemektedir. Milli Eğitimin gerici uygulamalara zemin hazırlayan bu tür projeler; Türkiye'nin demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti niteliklerini ortadan kaldırmayı amaçlamaktadır.

"Eğitim bilimsel, laik ve evrensel olmalıdır"

Saray Rejimi, ÇEDES protokolü kapsamında hazırladığı görevlendirme listesindeki din görevlilerinin tamamını AKP İzmir İl Başkanı, Müsiad patronu Bilal Saygılı'nın kendi adına yaptırdığı Ege Üniversitesi Kampüsü içerisindeki Bilal Saygılı Camii'nden atayarak, niyetini de hiç gizlemeden beyan etmektedir. Bu kapsamda, sadece okulların dini temelli bir eğitim kurumuna dönüşmesini istemiyorlar. İstiyorlar ki, gönderdikleri din görevlileri ile 22 yıldır sürdürdükleri karanlık düşüncelerini okullara bizzat girerek kendi elleriyle yeniden ve yeniden üretebilsinler. Buradan AKP İl Başkanı Bilal Saygılı, Milli Eğitim Bakanlığı ve gericiliğin yuvası olan saraya sesleniyoruz. Hangi yolu denerseniz deneyin, patronları daha zengin etmek üzerine kurulu, bilimsel eğitimi fiilen kaldıran, gerici ve çağ dışı eğitim sisteminizin sonuna kadar karşısında olacağız. Size, istediğiniz kuşağı yaratma fırsatını vermeyeceğiz. Eğitim bilimsel, laik ve evrensel olmalıdır.

"Gericiliğe karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir"

Eğitim sistemi; öğrencilerin bilimsel düşünme yetilerini geliştirmeyi, eşitlikçi bir değer sistemi içinde özgür bireyler olarak yetişmelerini sağlamayı amaçlamalıdır. Ancak ÇEDES Projesi gibi girişimlerle eğitim kurumlarımız dini propagandanın birer aracı haline getirilmektedir. Bu durum, Anayasa'da güvence altına alınmış olan laiklik ilkesine de aykırıdır. Okullar çocuklarımızındır, gericiliğe teslim edilemez. Türkiye İşçi Partisi olarak vurguluyoruz: Anaokulu çağındaki çocuklara dahi din görevlileri atanması, pedagojik açıdan kabul edilemez ve çocuk haklarına aykırıdır. Okullar bilimsel bilgiyle donatılmış, özgür düşünen bireyler yetiştiren kurumlar olarak kalmalıdır. Eğitimde dinselleşmeye ve gericiliğe karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Türkiye İşçi Partisi İzmir İl Örgütü olarak, bu uygulamaya karşı hukuki ve demokratik mücadele yürüteceğimizi kamuoyuna duyururuz. Çocuklarımızın geleceği, eşit, özgür ve laik bir eğitim mücadelesinin başarısına bağlıdır."