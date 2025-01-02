Tip Üyesi Kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Kadınların Görev Yerinin Değiştirilmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Tip Üyesi Kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Kadınların Görev Yerinin Değiştirilmesine Tepki Gösterdi

Geniş Video İzle

İzmir'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çiğli Belediyesi'nin kadın müdürlüklerinde görevli psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların görev yerlerinin değiştirilmesine, Bayraklı Belediyesi kadın sığınma evinin kapatılması ve kreş ücretlerine zam yapılmasına tepki gösterdi.

02.01.2025 17:17  Güncelleme: 20:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(İZMİR)- İzmir'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Çiğli Belediyesi'nin kadın müdürlüklerinde görevli psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların görev yerlerinin değiştirilmesine, Bayraklı Belediyesi kadın sığınma evinin kapatılması ve kreş ücretlerine zam yapılmasına tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası Egemenlik Evi binası önünde toplanan TİP üyesi kadınlar, "Kadınların ve çocukların haklarından protesto ettirmeyeceğiz" yazılı pankart açarak, basın açıklaması yaptı.

TİP Üyesi Leyla Kayagil, "Bu ülkenin eşit vatandaşları olarak güvende olmak, şiddetsiz bir hayat yaşamak hem biz kadınların hem de çocuklarımızın hakkıdır. Saray rejiminin yaratmak istediği, güçsüz, erkeğe mahküm kadın figürünün gerçekleşmemesi için tüm gücümüzle savaşırken, bu haklı mücadelede yanımızda görmeyi beklediğimiz, aynı mücadele içinde olduğumuzu düşündüğümüz yerel yönetimlerin tıpkı sarayın belediyeleri gibi ilk bizden, çocuklarımızdan ve tüm ezilenlerden vazgeçmesi mücadeleye sırtını dönmektir" dedi.

"Nüfusu 100 bini geçen belediyeler sığınma evi açmak zorundadır"

"Bayraklı Belediyesi Kadın Müdürlüğü'nün ve sığınma evinin sadece birkaç kadının gelip gittiği gerekçesiyle kapatıldığını öğreniyoruz" diyen Kayagil, şöyle devak etti:

"5393 Sayılı Belediye Kanunu'na göre nüfusu 100 bini geçen belediyeler sığınma evi açmak zorundadır. Fakat bu zorunluluğa rağmen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerine göre halihazırda Türkiye'de 149 kadın sığınma evi vardır. Saray belediyeleri bu zorunluluğu yerine getirmek konusunda isteksizken CHP belediyeleri de kadını zayıflatan erkeğe mahkum kılan bu uygulamaya tasarruf gerekçesiyle eşlik etmeye başlamıştır. Eylemleriniz saray rejimi ile bir olmuşken kadın mücadelesine çare olduğunuza inanmamızı beklemeniz mümkün mü? Tasarruf etmek için ilk vazgeçeceğiniz bizim canımızsa saraydan farkınız nedir? Kadına şiddetle mücadelede çare olma rolünü üstlendiğini iddia eden bir partinin mensubu olan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, 25 Kasım'da '6284 Sayılı Yasayı Uygula Şiddeti Önle' sloganları içeren görselleri tüm sosyal mecralarda paylaşırken, İstanbul Sözleşmesinin ve 6284 sayılı Yasa'nın şiddet mağdurunu korumaya yönelik hükümleri kapsamında, yerel yönetimlerce barınma olanağının sağlanması ve mağdurların psikolojik, hukuki, mesleki ve sosyal danışmanlık alması için kurulmuş kadın müdürlüklerinde uzun yıllardır gönülden hak temelli mücadele veren psikolog, sosyolog ve sosyal çalışmacıların görev yerlerini değiştirmiş ve başka müdürlüklere göndermiştir. Aynı uygulama Çiğli Belediyesinde de gerçekleştirilmektedir.

Yerel yönetimler, yurttaşların sosyal eşitsizliğine ilişkin en etkin politikaları üretebilecek olanaklara sahipken, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesinde atılan bu geri adımlar kentimizde hak temelli mücadeleler bakımından bize önemli ölçüde güç kaybettirmektedir. Yazık ki bu şehirde, yaşam mücadelemizde yanımızda hissettiklerimiz, kadınların ve çocukların canına sırtlarını dönmüştür. Saray rejiminin yaratmak istediği toplumsal cinsiyet rollerine hizmet eder hale gelmiş ve canımıza karşılık gösterdikleri gerekçe tasarruf yani para olmuştur.

"Birçok ailenin kreşten çocuklarının kaydını sildirmesine sebep oldu"

Öte yandan, CHP'li belediye yönetimleri, yıllarca hak temelli bu mücadelelere gönülden omuz vermiş, güç vermiş olan belediye emekçilerini, fikirlerini sormadan, bir emrivaki ile karşı karşıya bırakmış ve yıllardır verdikleri emeği çöpe atmış, yok saymış ve emeğin kutsallığına da ihanet etmişlerdir. Kadın mücadelesinde geri adım atan bu belediyeler, çocukların eğitimde fırsat eşitliği mücadelesinde önemli bir yeri olan belediye kreşlerinde de sosyal adaletsizliğin giderilmesi amacından sapmıştır. Yine Bayraklı Belediye Başkanı yönetime geldikten sonra 4 bin TL olan kreş ücretini 12 bin TL'ye çıkarmış ve yaşamakta olduğumuz zor ekonomik koşullarda gerçekleşen bu fahiş artış, birçok ailenin kreşten çocuklarının kaydını sildirmesine sebep olmuştur. Zaten yaşıtlarıyla eşit koşullara sahip olmayan bu çocukların eğitimlerindeki en önemli dönem heba edildiği gibi anneler de çalışma hayatından uzaklaşmış ve ekonomik olarak güçsüz hale gelmiştir.

"Hesap sormaya devam edeceğiz"

Kadınların, çocukların, engellilerin ve tüm ezilenlerin, yok sayılanların kendilerini güvende ve devlet koruması altında hissedemedikleri bu coğrafyada tüm bu dertlere çare olacağını iddia eden yerel yönetimlerin birincil görevi sosyal eşitliğin sağlanmasıdır. Özellikle ihtiyaçlı kesimin hak temelli mücadelelerinden tasarruf gerekçesiyle uzaklaşmak, CHP'nin her fırsatta dile getirdiği sosyal belediyeciliğin içini boşaltmak, kadının, çocuğun canına parayı tercih etmek mücadeleye sırtını dönmektir. Kadınların, çocukların, engellilerin canından, haklarından tasarruf uğruna bu kadar kolay vazgeçen her belediyeden hesap sormaya devam edeceğiz."

Kaynak: ANKA

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Belediyesi, Yerel Yönetim, Politika, Türkiye, İzmir, Yerel, Zam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Tip Üyesi Kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Kadınların Görev Yerinin Değiştirilmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
18:11 Sırrı Süreyya Önder’den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı Sırrı Süreyya Önder'den kritik görüşme sonrası gazeteciye uyarı
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:41:02. #1.13#
SON DAKİKA: Tip Üyesi Kadınlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde Kadınların Görev Yerinin Değiştirilmesine Tepki Gösterdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.