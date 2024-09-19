Tiyatro Ekipleri Depremzede Çocuklarla Buluştu

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Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi, 6. Kez deprem bölgesinde çocuklarla buluştu. Hatay Malatya Gaziantep ve Şanlıurfa'da minik yüreklere dokunan Yönetmen Ferhat Raşit Kına ve tiyatro ekibi depremzede çocuklara tebessüm ettirdi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi Deprem Bölgesinde, çocuklar ile buluştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 'Gülümseyin Geliyoruz', 'Okula Hazırlık' projesi kapsamında 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş Merkezleri depremlerden etkilenen Hatay, Gaziantep, Şanlıurfa ve Malatya gibi illerde tiyatro gösterisi yaparak minik öğrencilere bir nebze olsun moral aşılamaya çalışan Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi, performansı ile alkış aldı.

Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro ekibi 6. Kez deprem bölgesinde depremzede çocuklarla buluşarak, onların tebessüm etmesine vesile oldu. Asrın felaketinden etkilenen illerde sahne alan tiyatro ekibi sokak gösterileri, çocuklara yüz boyama ve çeşitli etkinlikleriyle depremzede çocuklara unutulmaz anlar yaşattı.

6 gün boyunca Hatay Malatya Gaziantep ve Şanlıurfa'da çocuklarla buluşan ekipte Yönetmen Ferhat Raşit Kına, Eğitmen Yıldız Çiçekli, Sena Özdemir, Ozan Hamurcu, Nazlıcan Yazıcı, Hüsna Barlık, Akif Temel, Sude Çetin, Nurhelin Körük ve Hatice Topaloğlu gibi isimler yer aldı.

Yakutiye Gençlik Merkezi Tiyatro Hocası ve Yönetmen Ferhat Raşit Kına, ekip olarak 6. Kez deprem bölgesinde afetten olumsuz etkilenen minik çocuklarla buluştuklarını belirterek, "Bir kez daha onların yüzünde tebessüm oluşturduysak ne mutlu bizlere. Bizlere destek olan İl Müdürümüz Levent Çakmur ile Gençlik Hizmetleri Müdürümüzü Zülküf Yılmaz'a teşekkür ederiz" dedi. - ERZURUM