Togg'ların tırla evlere teslim edildiğini gören mahalleli, büyük heyecan yaşadı

Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından, T10X'lerin teslimatlarına ilişkin paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

MAHALLELİYİ HEYECANLANDIRDI

T10X'in kura çekimlerinde hak kazanan 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmesi saniye saniye kayıt altına alındı. Akıllı araçlarını alan aileler kadar Togg teslimat tırlarının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı.

"İLK KULLANICILARIMIZIN EVLERİNE TESLİM ETTİK"

Kula Elazığ, Anadolu Adana, Oltu Kocaeli, Gemlik Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi. Yapılan paylaşımda "Çekilişle sipariş hakkı kazanan ilk kullanıcılarımızın T10X'lerini evlerine teslim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.