Togg'ların tırla evlere teslim edildiğini gören mahalleli, büyük heyecan yaşadı - Son Dakika
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Togg'ların tırla evlere teslim edildiğini gören mahalleli, büyük heyecan yaşadı

01.05.2023 16:05

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg'un T10X modeli, 7 şehirdeki kullanıcılara teslim edildi. Araçların tırlarla sahiplerinin evlerine kadar götürülmesi ilgiyle karşılandı. Togg'un CSUV modelinin teslimat töreni, büyük bir heyecanla gerçekleşti.

Togg'un resmi sosyal medya hesaplarından, T10X'lerin teslimatlarına ilişkin paylaşılan video kısa sürede izlenme rekorları kırdı.

MAHALLELİYİ HEYECANLANDIRDI

T10X'in kura çekimlerinde hak kazanan 7 ildeki kullanıcılara teslim edilmesi saniye saniye kayıt altına alındı. Akıllı araçlarını alan aileler kadar Togg teslimat tırlarının geçtiği mahalle ve girdiği sokaklardaki herkes büyük heyecan yaşadı.

Togg'ları tırla götürüp evlere teslim ettiler! Mahalleli büyük heyecan yaşadı

"İLK KULLANICILARIMIZIN EVLERİNE TESLİM ETTİK"

Kula Elazığ, Anadolu Adana, Oltu Kocaeli, Gemlik Bursa, Isparta, İstanbul ve İzmir şehirlerindeki ilk kullanıcılarının evlerine teslim edildi. Yapılan paylaşımda "Çekilişle sipariş hakkı kazanan ilk kullanıcılarımızın T10X'lerini evlerine teslim ettik. Hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Togg'ları tırla götürüp evlere teslim ettiler! Mahalleli büyük heyecan yaşadı
Kaynak: İHA
YORUMLAR (21)
  • Ahmet Dikmen: Eee bayi olmayınca eve kadar götürmen artık ?? mecbur Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
  • mert çelik: parayı nerden bulmuslarkı Cevap Yaz 2 5 Yayından Kaldır
  • Sevto: Surda alkışlayanlarin çoğunda yemeye evlerinde ekmeği yok Cevap Yaz 2 10 Yayından Kaldır
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Türkiye, Bursa, TOGG, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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