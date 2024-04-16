Trabzon\'da Turizm Haftası Kortej Yürüyüşüyle Başladı

Yerel

ESRA NUR PERVAN

Trabzon'da bu yıl 48'incisi düzenlenen 'Turizm Haftası' etkinlikleri kortej yürüyüşü ile başladı. Yürüyüşün ardından açıklamalarda bulunan Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, "Bugün itibariyle turizm haftamız var ve turizm mevsimini başlatıyoruz. Yaklaşık üç buçuk dört aylık bir süre okullar açılana kadar yaklaşık 15 Eylül'e kadar uzunca bir zamanımız var ve bu zamanı Trabzon için en iyi şekilde değerlendirme gayreti içerisindeyiz" dedi.

Trabzon'da 48'ncisi düzenlenecek olan olan 'Turizm Haftası' dolayısıyla yürüyüş düzenlendi. Trabzon Büyükşehir Belediyesi bando takımı eşliğinde Uzun Sokak'tan başlayan kortej yürüyüşü Atatürk Alanı'nda son buldu.

"ÖNEMLİ OLAN TRABZON'DA TURİZMİ GELİŞTİRMEK"

Trabzon Valisi Aziz Yıldırım şunları söyledi:

"Bugün itibariyle turizm haftamız var ve turizm mevsimini başlatıyoruz. Yaklaşık üç buçuk dört aylık bir süre okullar açılana kadar yaklaşık 15 Eylül'e kadar uzunca bir zamanımız var ve bu zamanı Trabzon için en iyi şekilde değerlendirme gayreti içerisindeyiz. Bütün turizmin aktörleri şu anda buradalar. Arkadaşlarımız önümüzdeki bu üç buçuk dört aylık süre içerisinde en iyi şekilde çalışabilmek ve gelecek olan misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayabilmek için ellerinden gelen bütün gayreti gösteriyorlar, bütün çalışmalarını başlattılar. Ticaret Odamız da, Büyükşehir Belediyemiz de, ilçe belediyelerimiz de, Turizm ve Kültür Müdürlüğümüz de turizmin diğer paydaşlarıyla otelcilerimiz de, taşıyıcılarımızla acentelerimiz de herkesle birlikte yeme içme mekanlarıyla bunu en güzel şekilde değerlendirme gayreti içerisindeyiz. Zaman zaman bir araya gelip arkadaşlarımızla istişarelerde bulunuyoruz ve bundan sonra da bunu devam ettireceğiz. Önemli olan Trabzon'a bu turizm pastasından daha fazla pay ayırabilmektir. Bütün gayretimiz böyledir. Hepimiz birlikte çalışıyoruz. Arkadaşlarımızla 22 Haziran itibariyle de bu sene Kültür Yolu festivalimiz başlayacak inşallah. Kültür Turizm Bakanlığı koordinasyonunda devam edecek. Burada hep birlikte değişik aktiviteler yaşayacağız. Ümit ediyorum 2024 turizm sezonu bizim için çok daha iyi bir hale gelecek."

"TRABZON'UN GELİŞEN TRENDİ TURİZM"

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç şunları söyledi:

"Trabzon'umuzun gelişen trendi turizm. Bu nedenle şehrin ekonomisini doğrudan ilgilendiren bu alanda sayın valimin de izah ettiği üzere hem yerel yönetim olarak hem ülke idaremize siyasetinde bizler bütün bileşenler, bütün paydaşlar bu sezonu ve gelecek sezona dair de tedbirleri alarak şehrimizin ekonomisine doğrudan katkı sağladığına inandığımız bu alanda ciddi çalışmalar yapmak istiyoruz. Bugün startı verdik daha ziyade Haziran sonu Eylül sonu arasında çok ciddi bir yoğunluk var."

Kortej yürüyüşüne, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Tamer Erdoğan, turizm sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.