Trabzon Emekliler Derneği Başkanı: Emekliler Açlık Sınırının Altında Kalmamalı

ESRA NUR PERVAN

Trabzon Emekliler Derneği Başkanı Burhan Bayraktar, "Eğer parlamentoda görev yapan bir milletvekilinin 2024 yılında 127 bin liraya maaşını çıkartıyorsan 26 yıl 8 ay çalışmış bir emekliyi de açlık sınırı ve asgari ücretin altında bırakmayacaksın. Üstelikte de şu anda 160'a yakın milletvekili, milletvekili olup parlamentoda görev yapanlar şu anda 230 bin lira maaş alıyorlar. Paranın değeri yok" dedi.

Trabzon Emekliler Derneği Başkanı Burhan Bayraktar, emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili açıklama yaptı. Bayraktar, şunları söyledi:

"EMEKLİLER ARASINDA YENİ BİR UÇURUM YARATMIŞTIR"

"Açıklanan TÜİK verilerinin garabet kurum olan TÜİK verilerinin yaptığı bu açıklama, çifte standart emekliyi karpuz gibi ortadan ikiye bölen daha önce kullandığımız gibi işçi ve Bağ-Kur emeklilerinin üvey evlat muamelesine tabi kılan bir tanesi yüzde 37, öteki yüzde 59,25 farklı zam emekliler arasında yeni bir uçurum yaratmıştır. Şimdi bizim ülkemizin emeklileri dünya ülkesindeki emeklilerden çok daha kalitesiz değildir. Aslında emekli devletin aynadaki resmidir. Emekli gerçekten saygı duyulması gereken bir dönemde ekonomik işkenceye tabi tutulmuştur. Şimdi dünyayla değil de kendi ekonomik şartlarımızda TÜİK'in verisi bir yıllık enflasyon yüzde 64,77 fakat bağımsız kuruluşların iki katından daha fazla yaptığı veri yani 127 ve üzeri. Peki bu kadar garabet bir ortamda Türkiye'nin en pahalı kentinde bu verilerle yaşamak, hayatını idame ettirmek en yüksek maaş alan 2002'deki emekli olarak aldığım tazminatta bir daire, hatta köyde bir katta ev yaptıran birisi olarak şimdi benim kadar çalışanları şu anda tazminatlarıyla o evin balkonunu alamıyor.

Ancak günümüzde şimdi emekli maaşını değerlendirirsek çok önemli bir şey söylemek istiyorum; emekli maaşı ben şu anda 17 bin 2 lira olan asgari ücretin altında kaldım. Kendim için söylemiyorum. Şu anda 84 bin emekli özellikle asgari ücretin altında kaldı. Altında maaş alır oldu. Asgari ücretin altında bir paraya bizi layık gören hiçbir vicdanı tasvip etmiyorum, kabullenmiyorum. Bu utanç verici bir durumdur. Dünyaya bakıyorum, dünyada gördüğüm şu Lüksemburg'da 2 bin 500 euro, İsveç'te 2 bin 30 euro, Almanya'da bin 840 euro, Fransa'da bin 740 euro emekli maaşı ortalama Türkiye'de 230 euro. Şimdi bu utancın arasında perişan oluruz.

"MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEYEN HİÇBİR EMEKLİ YOKTUR"

Enflasyon noktasında bir bakalım bizim ülkemize. Bakıyoruz ekonomistim diyenler bunu lütfen sorgulasınlar. Türkiye'de yüzde 64,7, Sırbistan'da yüzde 8, Macaristan'da 7,9, İzlanda'da 7,7, Rusya'da 7,5 enflasyon. Şimdi bizim ülkemizde enflasyon böyleyken, yıllar yılı çalışmış emeklileri ortadan ikiye bölmek memur emeklileri, işçi emeklileri diye ayrılarak gerçekten zulüm zammıyla, memur ve işçi ve BAĞ-KUR emeklilerini gerçekten çok aşağılara kadar getirmek bir defa hiç insaflı değil. Anlaşılabilir hiç değil. Bu ücret yaşanabilir ücret falan da değil. şimdi bir an önce özellikle hükümetimizden ve siyasi iktidarımızdan şunu bekliyoruz; bir defa refah payıyla bu düzelmez. Seyyanen zam yapıldıktan sonra bir refah payı verilmelidir. Seyyanen zammın dışında mümkün değildir. Türkiye'de açıklanan 14 bin 431 lira açlık sınırı ve emeklinin yüzde 50'ye yakını bu açlık sınırında maaş alır da bu ülkede huzurlu, mutlu olduğunu söyleyen hiçbir emekli yoktur çünkü akıl hastası değildir. Akıl hastası olsa söyleyecektir ve önümüzde akıl sağlığı ile yerel seçimlere gidecek emekliye uygun görülen bu hareket hiç iyi bir hareket değildir. Çok acilen seyyanen artışlar ile emekli aylıkları yeniden güncellemeli diyoruz ve Trabzon TEFE- TÜFE'de Türkiye'nin en pahalı kenti olarak bu kentte yaşamak zor oldu artık. Bu zorluğa inanıyoruz. Bu yeniden siyasi iktidarımız ve Sayın Cumhurbaşkanımız lütfen ama lütfen bunu değerlendirsin. Eğer parlamentoda görev yapan bir milletvekilinin 2024 yılında 127 bin liraya milletvekilinin maaşını çıkartıyorsan 26 yıl 8 ay çalışmış bir emekliyi de açlık sınırı ve asgari ücretin altında bırakmayacaksın. Üstelikte de şu anda 160'a yakın milletvekili, milletvekili olup parlamentoda görev yapanlar şu anda 230 bin lira maaş alıyorlar. Paranın değeri yok. Belki doğru olabilir de ya peki bu artışlar altışar aylık veriden artışlar. Peki 6 aylık daha yaşamadan şu anda verdiklerini elimizden aldıktan sonra nefes alır, nasıl dersiniz, denilmez. Onun için emekli devletin aynadaki resmi ise büyük önder Atatürk'ün söylediği gibi derhal ve seyyanen bir artış yapılarak emeklinin aylıkları yeniden güncellenmeli diyorum. Bu acıyı bize daha fazla yaşatmayın istiyorum."