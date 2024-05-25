Trabzonlu Esnafın Kampanya Afişi Sosyal Medyada Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika
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Yerel

Trabzonlu Esnafın Kampanya Afişi Sosyal Medyada Yoğun İlgi Gördü

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Trabzonlu bir esnafın iş yerinin camına astığı kampanya afişi, yanlış hesaplama nedeniyle sosyal medyada milyonlara ulaştı. Esnafın 1 çift eldiveni 15 TL'ye, 6 çift eldiveni ise 100 TL'ye sattığını duyurduğu kampanya afişi, vatandaşların dikkatini çekti. Ancak hesaplama yapanlar bir yanlışlık olduğunu fark edince durumu dükkan sahibine anlattı. Esnafın kampanya afişi, sosyal medyada milyonlarca kişi tarafından izlendi ve yoğun ilgi gördü.

25.05.2024 09:35
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Trabzonlu bir esnafın iş yerinin camına astığı kampanya afişinin görüntüleri sosyal medyada milyonlarca kez izlendi. 1 çift eldivenin 15 TL'ye satıldığı dükkanda kampanyaya gittiğini duyuran iş yeri sahibi 6 çift eldiveni ise 100 TL'den sattığını açıkladı. Kampanya afişini görenler ise hesaplama yaptığında bir yanlışlık olduğunu anlayınca dükkan sahibine durumu anlattı. Dükkan sahibi ise azalan müşteri potansiyelini arttırmak ve dikkat çekmek için böyle bir yönteme başvurduğunu söyledi.

KAMPANYALI HALİ DAHA PAHALIYA GELDİ

Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde esnaflık yapan 41 yaşındaki Elyesa Kaya, son dönemlerde azalan müşteri potansiyelini arttırmak için dikkat çekmek istedi. Dükkanında satışa sunduğu iş eldivenlerinde kampanyaya giden Kara, bununla ilgili bir afiş hazırladı. 1 çift eldiveni 15 TL'ye sattığı işyerinde kampanyaya gittiğini açıklayan esnaf 6 çift eldiveni ise 100 TL'ye satacağını duyurdu.

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AFİŞ SAYESİNDE MÜŞTERİSİNİ ARTIRDI

Dükkan camına hazırladığı kampanya afişini asan Kara, çok sayıda vatandaşın da dikkatini çekti. Kampanyayı görünce iş eldiveni almak isteyen ancak hesaplama yaptıklarında ise bir yanlışlık olduğunu anlayan vatandaşlar durumu dükkan sahibine anlatmaya çalıştı. hazırladığı kampanya afişi sayesinde vatandaşın dikkatini çeken ve müşteri potansiyeli artan esnafın afişi ise sosyal medyada milyonlarca görüntülenmeye ulaştı.

Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi! İndirimli hali daha pahalıya geldi

"YURT DIŞINDAN BİLE ARAYANLAR OLDU"

Esnaf Elyesa Kaya ise, videoyu görünce yurtdışından bile arayanların olduğunu söyledi. İlçede 21 yıldır esnaflık yaptığını belirten Kaya, "Herkes normal kampanya yapıyor dedik bir değişiklik olsun izlensin onun için eldivenin çifti 15 lira normalde 3 çifti 100 lira yapar. Biz 6 çiftini 100 lira yapınca herkesin çok dikkatini çekti. Gelen hesap yapmaya başladı. Yanlış yazdınız diyenler oluyor. Sonra biz bunu çekip sosyal medyaya yükledik. Baktık ki bunu milyonlar izlemeye başladı. Cep telefonlarımız susmadı. Yurt dışından bile arayanlar oldu" dedi.

"SATIŞLAR ARTTI"

Meşhur eldivenlerden almak isteyenler olduğunu kaydeden Kaya, "Bu kadar izleneceğini tahmin etmedim. Sosyal medyaya daha önceden de videolar yüklüyorduk. Şuanda 1.5 milyonu geçen bir izlenmesi var. Sürekli gelenler oluyor bu hesap böyle olmaz diyorlar. Normalde 7 çifti 105 olur diyorlar. Bari 7 çift yapın onu diyorlar ama biz inadına 6 çifti 100 lira satmaya devam ediyoruz. Tabi bu espri olarak normalde gelip de bize 100 lira verene 7 çift eldiven veriyoruz. Biz hedeflediğimiz şeye ulaştık. Bu kadar farkındalık olacağını tahmin etmiyorduk. Satışlar arttı. Meşhur eldivenlerden almak istiyoruz diyorlar. Artık herkes gülerek geliyor 6 çift eldiveni 100 liraya almak istiyoruz diyorlar" şeklinde konuştu.

Trabzonlu esnafın kampanya afişi görenleri şaşkına çevirdi! İndirimli hali daha pahalıya geldi

"AMACIMIZ KONUŞMAK VE KONUŞTURULMAKTI

"Amacımız konuşmak ve konuşturulmaktı" diyen Kaya, "Yorumlara bakıyorum kimisi diyor ki yanlış hesap yapmış kimisi ise Karadenizli zekası diyor. Herkesin yorumuna saygılıyım. Herkes bana matematik hocamı soruyor bende bunu espri amaçlı yaptığımı söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"FİYAT AŞAĞI GELECEĞİNE YUKARI GİDİYORDU"

Milyonlara ulaşan görüntülerde dükkan camındaki kampanya yazısını gören ve hesaplama yaparken video çekilen Neşat Koç da, "Benim haberim yok. Onu çekip atmışlar. Burada bir hesap hatası vardı. Fiyat aşağı geleceğine yukarıya gidiyordu. Bunları konuştum. Onlarda beni videoya almışlar. Toplama yaptığında 6 çift eldiven 90 liraya geliyor. Buradaki kağıtta 10 TL daha fazla olduğu görülüyor. Arkadaşı uyardık. Yolda yürürken dikkatimi çekmişti" diye konuştu.

Trabzonlu Esnafın Kampanya Afişi Sosyal Medyada Yoğun İlgi Gördü
Kaynak: İHA

Trabzon, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Trabzonlu Esnafın Kampanya Afişi Sosyal Medyada Yoğun İlgi Gördü - Son Dakika

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