TÜİK, Beşeri Kalkınma Endeksi'ni Açıkladı - Son Dakika
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TÜİK, Beşeri Kalkınma Endeksi'ni Açıkladı

TÜİK, Beşeri Kalkınma Endeksi\'ni Açıkladı

TÜİK, 2022 yılı il seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi'ni duyurdu; en yüksek Ankara, en düşük Ağrı.

25.03.2025 09:37
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TÜİK 208-2022 yıllarını kapsayan ve İl Seviyesinde Beşeri Kalkınma Endeksi rakamlarını açıkladı.

2022 yılında il düzeyinde en yüksek beşeri kalkınma endeksine sahip il, 0,891 ile Ankara oldu. Bu ili, 0,886 ile İstanbul ve Kocaeli, 0,870 ile İzmir ve 0,867 ile Muğla izledi. Beşeri kalkınma endeksi en düşük olan il 0,748 ile Ağrı olurken, bu ili Şanlıurfa, Van, Muş ve Bitlis izledi. Erzurum'da beşeri kalkınma endeksi ise 0,815 oldu.

"Beşeri sermayesinin yeterliliği de önemli"

TÜİK tarafından yapılan açıklamada, bir ülkenin iktisadi kalkınma sürecinde, fiziki sermayesi kadar beşeri sermayesinin yeterliliğinin de ehemmiyet arz ettiği ifade edilerek, "Beşeri kalkınma endeksi de, bu minvalde, ülkelerin beşeri sermaye yeterliliklerinin tespit edilebilmesi maksadı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından hesaplanmaktadır. Endeks; yaşam beklentisi, eğitim ve gelir olmak üzere üç alt bileşenden oluşmaktadır. Beşeri kalkınma endeksi, 0 ile 1 arasında bir değer almakta olup, endeksin 0,8 ve üzerinde olması "çok yüksek beşeri kalkınma" seviyesini, 0,7 ile 0,8 arasında olması "yüksek beşeri kalkınma" seviyesini, 0,55'in altında olması ise ilgili ülkenin "düşük beşeri kalkınma" seviyesinde yer aldığını göstermektedir. Ülkemize ait beşeri kalkınma endeks değerleri, günümüze kadar UNDP tarafından ülke düzeyinde üretilmekteydi. Ortalama eğitim süresi ve muhtemel eğitim süresi göstergelerinin ilk kez 2023 yılında Kurumumuz tarafından yayımlanması sayesinde, beşeri kalkınma endeksi ülkemiz tarafından üretilebilir hale gelmiştir. Söz konusu endeks milli politikalara da yön verebilmesi amacıyla ilk kez bu haber bülteni ile ülke seviyesinin yanı sıra il seviyesinde de resmi istatistik olarak yayımlanmaktadır" denildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel TÜİK, Beşeri Kalkınma Endeksi'ni Açıkladı - Son Dakika

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