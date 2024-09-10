TÜİK: Suç Oranı En Düşük ve Yüksek İller Açıklandı - Son Dakika
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TÜİK: Suç Oranı En Düşük ve Yüksek İller Açıklandı

TÜİK: Suç Oranı En Düşük ve Yüksek İller Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, suç oranının en düşük olduğu il Bayburt, en yüksek olduğu il ise Aydın olarak belirlendi.

10.09.2024 09:56
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Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK) tarafından suç oranının en düşük ve en yüksek olduğu iller açıklandı.

TÜİK verilerine göre suç oranının en az olduğu 10 il arasında Bayburt, yüz binde 186 suç oranıyla 5'inci sırada yer aldı.

Türkiye genelinde suç oranının en yüksek olduğu şehir yüz binde 970 ile Aydın olurken, yüz binde 156 suç oranıyla suç oranın en düşük olduğu şehir ise Adıyaman olarak belirlendi.

TÜİK'e göre suç oranı en yüksek 10 kent şöyle sıralandı:

Aydın suç oranı: Yüz binde 970

Denizli suç oranı: Yüz binde 902

Çorum suç oranı: Yüz binde 871

Antalya suç oranı: Yüz binde 847

Aksaray suç oranı: Yüz binde 838

Karaman suç oranı: Yüz binde 836

Manisa suç oranı: Yüz binde 834

Isparta suç oranı: Yüz binde 828

İzmir suç oranı: Yüz binde 801

Uşak suç oranı: Yüz binde 801

TÜİK'e göre suç oranı en düşük 10 kent ise şu şekilde:

Adıyaman suç oranı: Yüz binde 156

Şırnak suç oranı: Yüz binde 159

Bitlis suç oranı: Yüz binde 175

Siirt suç oranı: Yüz binde 175

Bayburt suç oranı: Yüz binde 186

Muş suç oranı: Yüz binde 188

Erzincan suç oranı: Yüz binde 191

Hakkari suç oranı: Yüz binde 192

Mardin suç oranı: Yüz binde 194

Erzurum suç oranı: Yüz binde 196 - BAYBURT

Kaynak: İHA

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