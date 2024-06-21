Türk Kızılay, 146 bin 683 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türk Kızılay, 146 bin 683 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi

Türk Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında hedeflediği 128 bin hissenin üzerine çıkarak yurt içinde 31 bin 668, yurt dışında 115 bin 15 olmak üzere toplamda 146 bin 683 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay, vekaletle kestiği kurbanlarla Türkiye ve Gazze dahil 21 ülkede yaklaşık 4,2 milyon ihtiyaç sahibine kurban dağıtacak.

21.06.2024 15:24
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Türk Kızılay, gelenekselleşen vekaletle kurban kesim kampanyası kapsamında hedeflediği 128 bin hissenin üzerine çıkarak yurt içinde 31 bin 668, yurt dışında 115 bin 15 olmak üzere toplamda 146 bin 683 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Kızılay, vekaletle kestiği kurbanlarla Türkiye ve Gazze dahil 21 ülkede yaklaşık 4,2 milyon ihtiyaç sahibine kurban dağıtacak.

Türk Kızılay, 18 yıldır uyguladığı 'Kızılay Kurban Modeli'yle bu yıl da hayırseverlerin yoğun ilgi gösterdiği kurban kampanyası kapsamında hedeflediği 128 bin hisseyi geçerek 146 bin 683 hisse kurban kesimine ulaştı. 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye' sloganıyla yürüttüğü kampanyayla hayırseverlerin kurban vekaletlerini alan Kızılay, yurt içinde 31 bin 668, yurt dışında ise üç kıtada 19 ülkede olmak üzere 115 bin 15 hisselik kurban kesimi gerçekleştirdi.

Türkiye ve Gazze için 31 bin 668 hisse kurban kesildi

Kızılay, yurt içinde gerçekleştirdiği 31 bin 668 hisse kurban kesiminden elde edilen kurban paylarını kavurma konserveleri haline getirerek sadece bayram günlerinde değil, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Konservelerin hazırlanması için et işleme süreçlerini başlatan Kızılay, yurt içi dağıtımlarda başta deprem bölgesindeki afetzedeler olmak üzere 340 bin ihtiyaç sahibinin sofrasına ortak olacak. Bu yıl Gazze'deki çatışma mağdurları için de uzun ömürlü kavurma konservesi yöntemini benimseyen Kızılay, yurt içi kampanyasının Gazze'ye ayrılan bölümünde aldığı vekaletlerle 21 bin 252 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi. Gazze için hazırlanan kavurma konserveleri, Kızılay'ın bölgeye insani yardım gönderdiği İyilik Gemileri'yle yaklaşık 1 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırılacak.

Üç kıtada 2,8 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine ulaştı

Kızılay, yurt dışı kurban kampanyası kapsamında Balkanlar'da Bosna Hersek, Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Kosova, Asya'da Afganistan, Bangladeş, Kırgızistan, Pakistan; Orta Doğu'da Irak, Suriye, Yemen; Afrika'da ise Çad, Nijer, Somali, Kenya, Sudan, Tanzanya, Uganda, Burkina Faso olmak üzere üç kıtada toplam 19 ülkede 115 bin 15 hisselik kurban kesimi gerçekleştirdi. Yurt dışındaki kesimlerden elde edilen kurban etlerini soğuk zincir korunarak taze et olarak dağıtan Kızılay, 2,8 milyonu aşkın ihtiyaç sahibine kurban payını ulaştırmayı başardı.

Kızılay'dan ihtiyaç sahipleri adına teşekkür

Kurban ibadetini Kızılay'a verdikleri vekalet aracılığıyla yerine getiren bağışçılara teşekkür eden Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "İyiliğe gönül veren hayırsever bağışçılarımız sayesinde milletimizin yardım eli Kızılay'ımız, Türkiye ve Gazze dahil 21 ülkede yaklaşık 4,2 milyon ihtiyaç sahibinin sofrasına uzanıyor. Kızılay olarak Kurban Bayramı'nın bereketini çoğaltan kıymetli bağışçılarımıza, ulaştığımız her ihtiyaç sahibi adına şükranlarımızı sunuyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Türk Kızılay, 146 bin 683 hisse kurban kesimi gerçekleştirdi - Son Dakika

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