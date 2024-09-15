Türk Müteahhitler ENR Listesinde İkinci

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İnşaat sektörünün en saygın yayınlarından biri olan Engineering News Record (ENR) Dergisinin, dünyanın önde gelen müteahhitlik firmalarının uluslararası piyasalarda bir önceki yılda elde ettikleri gelirlere göre sıralandığı "ENR En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi" yayınlandı.

Engineering News Record (ENR) Dergisinin, "En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitlik Firması Listesi"nde bu yıl 43 Türk müteahhitlik firması yer aldı. Firma sayısı itibarıyla, birinci sırada 81 firma ile yer alan Çin Halk Cumhuriyeti'nin ardından Türkiye 43 firma ile ikinci sırada yer aldı. Firma sayısı ile Türkiye'yi ikinci sıraya taşıyan 43 Türk müteahhitlik firmasının uluslararası gelirleri, 2023 yılında 18,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türk müteahhitlik firmalarının gelirlerinin listedeki firmaların toplam gelirleri içerisindeki payı da yüzde 3,7 olarak kaydedildi. Uluslararası gelirlere göre yapılan sıralamada ise Türk müteahhitlik sektörü dünyada İngiltere, Hollanda, Almanya ve Japonya'nın önünde 8. sırada yer aldı. Gelirlere göre birinci sırada ise 122,9 milyar dolar ile Çin yer alıyor.

Müteahhitlik firmalarının 2023 yılı uluslararası proje gelirlerine göre hazırlanan 2024 yılı listesinde ilk 100 firma arasına 6 Türk firması girerken, 1 Türk firması da ilk 50 firma arasında kendilerine yer bulmuştur.

Öte yandan, ENR dergisinin ENR 2024- En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesi de yayımlandı. En Büyük 225 Uluslararası Teknik Müşavirlik Firması Listesinde toplam 8 Türk firması yer aldı ve firma sayısına göre sıralamada Türkiye, ABD, Çin, Güney Kore, İtalya, Japonya ve Mısır'ın ardından 7. ülke oldu.

ENR 2024 Raporunda, sektörün gelecek dönemdeki en önemli fırsatlarının makro ölçekli projeler ve yatırım planları olduğuna dikkat çekiliyor. Bu açıdan Afrika Ajanda 2063 ve Suudi Arabistan Vizyon 2030 gibi makro ölçekli planların küresel inşaat sektörüne ivme kazandıracağı ifade ediliyor.

Ticaret Bakanlığı önümüzdeki dönemde de birçok hedef ülkeye heyet ziyaretleri gerçekleştirerek hem Müteahhitlik firmalarının hem de Teknik Müşavirlik firmalarının uluslararası alanda pazar payının gelişmesine katkıda bulunmaya devam etmeyi planlıyor. - ANKARA