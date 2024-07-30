Türkiye'de Hava Durumu Tahmini - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye'de Hava Durumu Tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölgesi, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava bekleniyor. Hava sıcaklığı Marmara'da 3 ila 5 derece azalacak, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında ise kuzeyli yönlerden kuvvetli rüzgarlar bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları ise şu şekildedir: Ankara az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu 32, İstanbul parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30, İzmir az bulutlu ve açık 38, Adana az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36, Antalya az bulutlu ve açık 39, Samsun parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31, Trabzon parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Erzurum parçalı ve az bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 41.

30.07.2024 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğu kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin kuzey ve doğusu, Sinop dışında Batı Karadeniz bölge geneli, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Ordu, Artvin, Tokat ve Samsun'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığı: Marmara'da 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri parçalı bulutlu 32

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

İzmir: Az bulutlu ve açık 38

Adana: Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Toroslar mevkii yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 36

Antalya: Az bulutlu ve açık 39

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz, Doğu Akdeniz, Diyarbakır, Karadeniz, Çanakkale, Balıkesir, İstanbul, Erzurum, Trabzon, Antalya, Marmara, Türkiye, Ankara, Samsun, Artvin, Adana, İzmir, Tokat, Sinop, Ordu, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'de Hava Durumu Tahmini - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:00 Son seçim anketinde çarpıcı sonuç CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı Son seçim anketinde çarpıcı sonuç! CHP ile AK Parti arasındaki fark ilk kez bu kadar açıldı
08:31 Erzurum’da ambulans ile ticari araç çarpıştı 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı Erzurum'da ambulans ile ticari araç çarpıştı! 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
06:59 Maduro’nun yeniden kazandığı seçimin sonuçları Venezuela’yı yangın yerine çevirdi Maduro'nun yeniden kazandığı seçimin sonuçları Venezuela'yı yangın yerine çevirdi
04:13 Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis’ten geçerek yasalaştı Başıboş sokak köpekleri düzenlemesi Meclis'ten geçerek yasalaştı
23:30 İsrail Dışişleri Bakanı Katz’dan skandal çağrı: Türkiye’yi NATO’dan çıkarın İsrail Dışişleri Bakanı Katz'dan skandal çağrı: Türkiye'yi NATO'dan çıkarın
08:25 Kenan Işık’ın cenazesi ailesine teslim edildi Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi
08:11 Mersin’de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım Mersin'de euro ile bilet satıldığını gören Mustafa Üstündağ, bakanlığa isyan etti: Utandım
07:55 Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı Hamile olduğunu duyuran Neslihan Atagül başrol oynayacağı diziden ayrıldı
04:55 Özel’den TBMM’den geçen başıboş köpek düzenlemesine ilk yorum: Anayasa Mahkemesi’ne gideceğiz Özel'den TBMM'den geçen başıboş köpek düzenlemesine ilk yorum: Anayasa Mahkemesi'ne gideceğiz
01:20 Kayseri’de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü Kayseri'de çocuk nedeniyle çıkan kavgada anne ve 2 oğlu öldürüldü
22:06 Amasya’da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti Amasya'da asansörle duvar arasına sıkışan tamirci hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.07.2024 09:46:16. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'de Hava Durumu Tahmini - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement