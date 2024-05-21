Ülkemiz genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika
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Yerel

Ülkemiz genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Ülkemiz genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, Türkiye genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor. Ancak Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu, Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması beklenirken, Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de ise toz taşınımı bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmeyerek mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar genellikle kuzeyli olacak ve yağış alan yerlerde kuvvetli esmesi bekleniyor. Bazı illerde ise günün en yüksek sıcaklıkları şu şekilde: Ankara 26, İstanbul 23, İzmir 29, Adana 31, Antalya 30, Samsun 22, Trabzon 19 ve Erzurum 21 derece olarak tahmin ediliyor.

21.05.2024 08:55
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve az bulutlu, yer yer çok bulutlu, Doğu Anadolu'nun doğusu, Güney Doğu Anadolu (Diyarbakır haric) ile Ankara'nın kuzey ve doğusu, Adana ve Osmaniye'nin kuzeyi, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Niğde, Kırşehir ve Karabük çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Hakkari, Van'ın güney ve doğusu, Şırnak'ın doğusu ile Muş ve Bitlis illerinin kuzey ve doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'nın güneyi, Ege ve Batı Akdeniz'de toz taşınımı bekleniyor.

Hava sıcaklığı: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor, genellikle mevsim normalleri civarında, iç ve batı kesimlerde yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetlice esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu ilçeleri kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 23

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 29

Adana: Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 30

Samsun: Parçalı bulutlu 22

Trabzon: Parçalı bulutlu 19

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 21

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 30 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ülkemiz genelinde parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor - Son Dakika

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