Türkiye kuduz için "en riskli ülkeler" kategorisine alındı, veteriner hekim kuduz aşısı çağrısı yaptı - Son Dakika

Türkiye kuduz için "en riskli ülkeler" kategorisine alındı, veteriner hekim kuduz aşısı çağrısı yaptı

Son Güncelleme: 18.09.2023 21:24

Türkiye, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından "Köpek Kuduzu Açısından Yüksek Riskli Ülkeler" listesine alındı. Konuya ilişkin konuşan veteriner hekim Tuğçe Kara, evcil hayvan besleyen vatandaşlara seslenerek her yıl düzenli olarak hayvanlarına kuduz aşısı yaptırmaları konusunda uyardı.

Türkiye, geçtiğimiz aylarda ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından "Köpek Kuduzu Açısından Yüksek Riskli Ülkeler" listesine alındı. Bu durumun son yıllarda kuduz vakalarının artmasından kaynaklandığı düşünülürken, ısırılan bazı vatandaşların hayatını kaybetmesiyle halk arasındaki tartışmalar da iyice alevlendi.

Bazı vatandaşlar konuyla ilgili olarak yerel yönetimlerin ve barınakların ilgisiz olduğuna dikkat çekerken, bazıları ise hayvanların uyutulması ya da toplatılması gerektiğini savundu.

ABD HASTALIK KONTROL VE ÖNLEME MERKEZİ TURİSTLERİ UYARDI

Öte yandan ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin resmi internet sitesinde Türkiye'yi ziyaret edecek turistler için şu ifadelere yer verildi: "Kuduz köpekler Türkiye'de yaygın olarak bulunmaktadır. Türkiye'deyken bir köpek veya başka bir memeli tarafından ısırılırsanız veya tırmalanırsanız, kuduz tedavisi sınırlı olabilir veya hiç olmayabilir. Faaliyetleriniz köpeklerin veya yabani hayvanların yanında olacağınız anlamına geliyorsa seyahatinizden önce kuduz aşısını yaptırmayı düşünün."

Türkiye kuduz için 'en riskli ülkeler' kategorisine alındı

DSÖ'NÜN HARİTASINA GÖRE TÜRKİYE EN YÜKSEK KUDUZ RİSKLİ ÜLKELERDEN BİRİSİ

2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan kuduz haritasına göre Türkiye en yüksek kuduz riskli ülkeler arasında bulunuyor. Bu listede Türkiye, haritadaki en kırmızı ve en tehlikeli kategori olan 'Endemik insan kuduzu' sınıfında yer aldı. Yani kuduzun dışarıdan herhangi bir etki olmadan belli bir popülasyonda varlığını sürdürebildiği belirtildi.

VATANDAŞLAR BU KONUYU TARTIŞIYORLAR

Basında yer alan kuduz olayları sonrasında konu sosyal medyada da tartışılmaya başlandı. Sokak hayvanlarının yeteri kadarıyla beslenmediğini düşünen bir grup hayvansever konuyla ilgili olarak diğer vatandaşları suçladı. Hayvanseverlerin bir diğer bölümü ise hayvanlara yuva bulunması gerektiğini ve istikrarlı kısırlaştırma çalışmaları ile sokaktaki hayvan popülasyonun azaltılması gerektiğini anlattı. Tartışmalara dahil olan diğer vatandaşlar ise hayvanların barınakta toplatılıp bakılması ya da uyutulması gibi seçenekleri gündeme getirdi.

Türkiye kuduz için 'en riskli ülkeler' kategorisine alındı

"SOKAK HAYVANLARININ AŞILAMASI YETERSİZ KALDI"

Eskişehir'de veterinerlik yapan Tuğçe Kara, Türkiye'nin zaten kuduz hastalığı yönünden eradika (hastalığın etkeni ile birlikte tamamen temizlenmiş) bir ülke olmadığını söyledi. Halen kuduz vakalarının görüldüğünü ifade eden Kara, "Özellikle Şanlıurfa tarafında gözüken kuduz vakalarıyla birlikte Amerika böyle bir karar aldı. Zaten biz Amerika'ya evcil hayvanlarımızı gönderirken kuduz riskli bir bölge olduğumuz için belli başlı prosedürleri işlemek zorundaydık. Son yaşanan olaylardan sonra köpek götürmek imkansız hale geldi diyebiliriz. Çünkü sokak hayvanlarının aşılaması yetersiz kaldı. Bu belediyelere düşen bir sorumluluk. Sokak hayvanlarına her sene düzenli olarak kuduz aşısı yapılması gerekiyor. Aşıların koruyuculuğu yüzde 100 ama maalesef yetersiz aşılama yapıldığı için bu tarz hastalıkları ne yazık ki hala ülkemizde görüyoruz." dedi.

"BU KARARLA BİRLİKTE YURT DIŞINA HAYVAN ÇIKIŞI İPTAL EDİLEBİLİR"

Sokakta bulunan hayvanları kısırlaştırmanın ve popülasyonu azaltmanın en temel gereklerinden biri olduğunu belirten Kara, kısırlaştırma esnasında alınan hayvanlara düzenli olarak kuduz aşısı yapılması gerektiğini dile getirdi. Çerçeveli bir çalışmanın programlanmasıyla kuduz vakalarının azaltılmasının çok zor olmadığına değinen Kara, "Size bu kararın sıkıntısını açıklayayım. Veteriner hekim olarak kendi açımdan konuşursam, biz normalde belli başlı prosedürleri işlediğimiz zaman evcil hayvanlarımızın hasta sahipleriyle birlikte yurtdışına ya da Amerika'ya çıkışlarını sağlayabiliyorduk. Şimdi bu kararla birlikte bu süreç artık tamamen iptal edilebilir. Özellikle köpekler açısından sıkıntı çıkabilir. Kedilerde biraz daha risk düşük. Yani vatandaşlar hayvanlarını götüremeyecekler. Onları evladınız gibi düşünün. Sahibi olduğunuz hayvanı yurtdışına ya da Amerika'ya gitme kararı aldığınızda bırakıp gitmeyi istemezsiniz. Bunu kimse istemez." şeklinde konuştu.

Türkiye kuduz için 'en riskli ülkeler' kategorisine alındı

"VATANDAŞLAR YÜZDE 100 KORUYUCU KUDUZ AŞISINI SENELİK OLARAK DÜZENLİ YAPTIRSINLAR"

Yurt dışına giden evcil hayvan sahiplerinin hayvanlarını burada bırakmak istemediklerine ve genel itibariyle yanlarında götürdüklerine dikkat çeken veteriner hekim Tuğçe Kara, sözlerine şöyle devam etti: "Dediğim gibi, biz belli başlı prosedürleri sağladıktan sonra zaten hayvanları gönderebiliyorduk. Alınan kararla birlikte muhtemelen bu süreç artık ya imkansız hale gelecek ya da daha da zorlaşacak. Özellikle bazı insanlar, 'Benim hayvanım evde kalıyor, dışarıya çıkmıyor. Kuduz aşısı yaptırmasam olur mu?' diyorlar. Böyle bir algı var. Bu ekonomik kaygılardan ve bazı hasta sahiplerinin ilaç ya da aşı uygulamalarını yaptırmak istememesinden kaynaklanıyor. Ne olursa olsun, hayvanınız evde de olsa kuduz aşısı yaptırmanız gerekiyor. Özellikle köpekler için diyorum. Çünkü dışarı gezdirmeye ya da tuvalete çıkardığınızda bir sokak hayvanı tarafından ısırılma ihtimali yüksek. O hayvanın kuduz hastalığı taşıma ihtimali de olabilir. Vatandaşlar hiç böyle bir riske girmeden zaten yüzde 100 koruyucu kuduz aşısını senelik olarak düzenli yaptırsınlar lütfen."

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye kuduz için 'en riskli ülkeler' kategorisine alındı, veteriner hekim kuduz aşısı çağrısı yaptı - Son Dakika


Son Dakika
20:33 Sokaklar doldu taştı! Ronaldo'ya İran'dan büyük şok
19:58 Meral Akşener: Ben masa yıkmadım, o seçim kazanılsın diye zehir içtim zehir
19:55 Türkiye kuduz için "en riskli ülkeler" kategorisine alındı, veteriner hekim kuduz aşısı çağrısı yaptı
19:45 Diyarbakır'da husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi öldü
19:05 RAMS Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yollarını ayırdı
19:04 Son Dakika: TSK'ya yönelik sözleri nedeniyle CHP'li Tanrıkulu'nun dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik fezleke Cumhurbaşkanlığına gönderildi
18:39 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki havaalanına saldırı! 6 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
18:25 Destek turlarına başladı! Özgür Özel, Murat Karayalçın ve ADD'yi ziyaret etti
18:02 Galatasaray, genç futbolcusu Beknaz Almazbekov ile yeni sözleşme imzaladı
17:54 İmamoğlu'ndan etkinliğe damga vuran hareket! El sıkıştığı cazgırı, güreşçilerin arasında kalmaktan son anda kurtardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2023 21:26:03. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye kuduz için "en riskli ülkeler" kategorisine alındı, veteriner hekim kuduz aşısı çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement