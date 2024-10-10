Türkiye\'nin En Zengin Şehirleri Açıklandı

Yerel

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yapılan araştırmada Türkiye'nin en zengin şehirleri belli olurken, Bilecik listenin ilk 10'unda yer aldı.

TÜİK, İl Bazında Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH)" raporunda birden fazla kriter göz önünde bulunduralar şehirler tek tek değerlendirildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda İstanbul'da başkent Ankara'da Türkiye'nin en zengin ili olamadı. Yapılan araştırmada ilk sırayı Kocaeli alırken, bunları İstanbul, Tekirdağ, Ankara, İzmir, Bilecik, Kırklareli, Yalova, Antalya ve Bursa takip etti. - BİLECİK