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Yerel

Türkiye'nin Hava Durumu Tahmini

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde parçalı bulutlu, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgar, bazı bölgelerde kuvvetli esecek. Günün en yüksek sıcaklıkları Ankara'da 34, İstanbul'da 29, İzmir'de 36, Adana'da 35, Antalya'da 33, Samsun'da 26, Trabzon'da 25, Erzurum'da 28 ve Diyarbakır'da 41 derece olacak.

22.06.2024 09:01
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Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Osmaniye ve Rize çevreleri, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç kesimleri, Artvin kıyıları, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkii ile Kahramanmaraş'ın batı ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek kesimlerinde yer yer kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 34

İstanbul: Az bulutlu ve açık 29

İzmir: Az bulutlu ve açık 36

Adana: Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 35

Antalya: Az bulutlu ve açık 33

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Az bulutlu ve açık 28

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 41 - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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