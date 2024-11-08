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Türkiye'nin ikinci Teknofesti başladı

9 farklı ülkeden bilim ve teknoloji tutkunları fikirleriyle BARÜ'de buluştu

BARTIN - Bartın Üniversitesinin bu yıl yedincisini uluslararası ölçeğe taşıyarak gerçekleştirdiği Ar-Ge Proje Pazarının açılış töreni 9 farklı ülkeden yarışmacıların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci TEKNOFEST'i olarak da bilinen teknoloji buluşmasında, Türkiye'nin 35 farklı ilinden; 47 üniversite, 30 lise, yurt içi ve yurt dışından 10 kurum ve kuruluş ile Ar-Ge merkezinden gönderilen projeler yarışıyor.

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 2017'den bu yana teknoloji üreten ve geliştiren bir toplum olma hedefiyle geleneksel hale getirilen Ar-Ge Proje Pazarının açılış töreni Kutlubey Yerleşkesinde yoğun bir katılımla düzenlendi. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunmak, gençlerin farkındalığını artırarak geleceği şekillendirecek gelişmelere odaklanmalarını sağlamak amacıyla Bartın Üniversitesinin 2017 yılından bu yana düzenlediği ve Türkiye'nin ikinci Teknofest'i olarak bilinen Ar-Ge Proje Pazarı renkli görüntülerle start aldı.

Program, BARÜ'nün Gelişim Öyküsünün yansıtıldığı "Tanıtım Filmi"nin izlenmesiyle başladı. Programın açılış konuşmalarını Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ile BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yaptı.

"Üniversitemiz Ar-Ge Proje Pazarı ile başarılarına yeni halkalar ekleyecektir"

BARÜ'de oluşturulan proje üretme ekosistemine değinen Vali Arslan, "Günümüzde araştırma ve geliştirme alanında yürütülen projelerin sadece akademik ve bilimsel bir zemin oluşturmakla kalmadığını aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınmanın ve yenilikçi çözümlerle toplumsal refahın artmasını da sağladığını görüyoruz. Bartın Üniversitesi, özellikle son yıllarda araştırma odaklı çalışmalar ve yenilikçi projeler ile hem akademik alanda hem de topluma katkı sağlayan projelerde önemli başarılara imza atmıştır. 7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarının da Üniversitemizin başarılarına yeni halkalar ekleyeceğine ve burada sergilenecek projelerin, ülkemizin teknoloji ve bilgiye dayalı kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum" dedi.

"Geleceğe yönelik yenilikçi fikirlere destek olmaya devam edeceğiz"

Gençleri yerli teknolojilerin gelişimine katkı sunmaya teşvik etmek ve teknolojik girişimlerin önünü açmak hedefiyle çalışmalar yaptıklarının altını çizen BARÜ Rektörü Uzun ise "Bu yıl yine geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzlerce bilim ve teknoloji tutkununun geleceğe yönelik yenilikçi fikirlerine heyecanlarıyla birlikte ortak olmak için bir aradayız. Burada sergilenen her bir proje; farklı bir bakış açısını, yenilikçi bir çözümü ve geleceğe dair umut verici bir vizyonu temsil ediyor. Bugüne kadar ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak amacıyla geliştirdiğimiz birçok ilham verici proje, fikirden ürüne dönüştü ve farklı sektörlere önemli katkılar sundu. Biz de bu noktada üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle el birliği ve güç birliği içerisinde çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"BARÜ Akademik Performans Ödülleri" sahiplerini buldu

7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği kapsamında 2023 yılında uluslararası saygın dizinlerde taranan dergilerde en çok yayın yapan öğretim elemanları sahneye çağrıldı. Nitelikli çalışma ve bilimsel araştırmalarıyla üstün performans gösteren öğretim üyeleri "Akademik Performans Ödülleri"nde; elmas, altın, gümüş ve bronz olmak üzere 4 farklı kategoride ödüllerini aldı.

Ayrıca hem ulusal hem uluslararası alanda adından söz ettiren BARÜ'nün sürdürülebilir gelişimine katkı sunan akademisyenler, çeşitli ölçütlere göre yapılan değerlendirmeler neticesinde başarı ödülü almaya hak kazandı. Bu çerçevede 2023 yılında kurum dışı fonlarca desteklenen projelerin yürütücülüğünü yapan ve fikirden ürüne giden süreçte çalışmaları tescillenerek patentlenen öğretim elemanlarına da 'Proje ve İnovasyon' kategorilerinde başarı belgeleri takdim edildi.

"Ulusal Lider Araştırmacılar" sahnede alkışlandı

Ardından TÜBİTAK tarafından ülkemizdeki yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerine katkı sağlamak amacıyla çağrıya çıkılan 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında projeleri desteklenmeye değer bulunan Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz sahneye davet edildi. Bilim dünyasına sundukları katkı ile "Ulusal Lider Araştırmacı" seçilen bilim insanları başarı belgelerini alarak alkışlandı.

Açılış törenine Vali Arslan ile birlikte Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Sayın Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve il protokolünden çok sayıda kişi de katılım gösterdi.

Davetliler sergi alanını ziyaret etti

Program, proje sergi alanının ziyaret edilmesi ile sürdü. Vali Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, çevre üniversitelerin rektörleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte sergi alanını gezdi.

BARÜ 7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı; BARÜ ile birlikte Azerbaycan'dan Hazar Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Bosna Hersek'ten Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Malezya'dan Putra Üniversitesi ve Özbekistan'dan Semerkand Devlet Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilen sergide, Türkiye'nin 35 farklı ilinden; 47 üniversite, 30 lise, yurt içi ve yurt dışından 10 kurum ve kuruluş ile Ar-Ge merkezinden gönderilen projeler yer aldı. Ziyaretçiler, birbirinden ilginç projeleri dikkatle inceleyerek, detaylı bilgiler aldı. Vali Nurtaç Arslan ve Rektör Uzun, alanda bulunan elektrikli araç tur atarak, sergi alanını gezdi.

Bartın'da 2gün boyunca devam edecek teknoloji festivalinin ikinci gününe ise Adalet bakanı Yılmaz Tunç'un da katılması bekleniyor.