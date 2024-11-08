Türkiye'nin ikinci Teknofesti başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Türkiye'nin ikinci Teknofesti başladı

Geniş Video İzle

Türkiye'nin ikinci Teknofesti başladı 9 farklı ülkeden bilim ve teknoloji tutkunları fikirleriyle BARÜ'de buluştu Bartın Üniversitesinin bu yıl yedincisini uluslararası ölçeğe taşıyarak gerçekleştirdiği Ar-Ge Proje Pazarının açılış töreni 9 farklı ülkeden yarışmacıların yoğun...

08.11.2024 10:18  Güncelleme: 10:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin ikinci Teknofesti başladı

9 farklı ülkeden bilim ve teknoloji tutkunları fikirleriyle BARÜ'de buluştu

BARTIN - Bartın Üniversitesinin bu yıl yedincisini uluslararası ölçeğe taşıyarak gerçekleştirdiği Ar-Ge Proje Pazarının açılış töreni 9 farklı ülkeden yarışmacıların yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Türkiye'nin ikinci TEKNOFEST'i olarak da bilinen teknoloji buluşmasında, Türkiye'nin 35 farklı ilinden; 47 üniversite, 30 lise, yurt içi ve yurt dışından 10 kurum ve kuruluş ile Ar-Ge merkezinden gönderilen projeler yarışıyor.

Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde 2017'den bu yana teknoloji üreten ve geliştiren bir toplum olma hedefiyle geleneksel hale getirilen Ar-Ge Proje Pazarının açılış töreni Kutlubey Yerleşkesinde yoğun bir katılımla düzenlendi. Türkiye'nin milli teknoloji hamlesine katkı sunmak, gençlerin farkındalığını artırarak geleceği şekillendirecek gelişmelere odaklanmalarını sağlamak amacıyla Bartın Üniversitesinin 2017 yılından bu yana düzenlediği ve Türkiye'nin ikinci Teknofest'i olarak bilinen Ar-Ge Proje Pazarı renkli görüntülerle start aldı.

Program, BARÜ'nün Gelişim Öyküsünün yansıtıldığı "Tanıtım Filmi"nin izlenmesiyle başladı. Programın açılış konuşmalarını Bartın Valisi Dr. Nurtaç Arslan ile BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun yaptı.

"Üniversitemiz Ar-Ge Proje Pazarı ile başarılarına yeni halkalar ekleyecektir"

BARÜ'de oluşturulan proje üretme ekosistemine değinen Vali Arslan, "Günümüzde araştırma ve geliştirme alanında yürütülen projelerin sadece akademik ve bilimsel bir zemin oluşturmakla kalmadığını aynı zamanda sürdürülebilir bir kalkınmanın ve yenilikçi çözümlerle toplumsal refahın artmasını da sağladığını görüyoruz. Bartın Üniversitesi, özellikle son yıllarda araştırma odaklı çalışmalar ve yenilikçi projeler ile hem akademik alanda hem de topluma katkı sağlayan projelerde önemli başarılara imza atmıştır. 7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarının da Üniversitemizin başarılarına yeni halkalar ekleyeceğine ve burada sergilenecek projelerin, ülkemizin teknoloji ve bilgiye dayalı kalkınma hedeflerine katkı sağlayacağına gönülden inanıyorum" dedi.

"Geleceğe yönelik yenilikçi fikirlere destek olmaya devam edeceğiz"

Gençleri yerli teknolojilerin gelişimine katkı sunmaya teşvik etmek ve teknolojik girişimlerin önünü açmak hedefiyle çalışmalar yaptıklarının altını çizen BARÜ Rektörü Uzun ise "Bu yıl yine geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzlerce bilim ve teknoloji tutkununun geleceğe yönelik yenilikçi fikirlerine heyecanlarıyla birlikte ortak olmak için bir aradayız. Burada sergilenen her bir proje; farklı bir bakış açısını, yenilikçi bir çözümü ve geleceğe dair umut verici bir vizyonu temsil ediyor. Bugüne kadar ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesine katkı sunmak amacıyla geliştirdiğimiz birçok ilham verici proje, fikirden ürüne dönüştü ve farklı sektörlere önemli katkılar sundu. Biz de bu noktada üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle el birliği ve güç birliği içerisinde çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"BARÜ Akademik Performans Ödülleri" sahiplerini buldu

7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı etkinliği kapsamında 2023 yılında uluslararası saygın dizinlerde taranan dergilerde en çok yayın yapan öğretim elemanları sahneye çağrıldı. Nitelikli çalışma ve bilimsel araştırmalarıyla üstün performans gösteren öğretim üyeleri "Akademik Performans Ödülleri"nde; elmas, altın, gümüş ve bronz olmak üzere 4 farklı kategoride ödüllerini aldı.

Ayrıca hem ulusal hem uluslararası alanda adından söz ettiren BARÜ'nün sürdürülebilir gelişimine katkı sunan akademisyenler, çeşitli ölçütlere göre yapılan değerlendirmeler neticesinde başarı ödülü almaya hak kazandı. Bu çerçevede 2023 yılında kurum dışı fonlarca desteklenen projelerin yürütücülüğünü yapan ve fikirden ürüne giden süreçte çalışmaları tescillenerek patentlenen öğretim elemanlarına da 'Proje ve İnovasyon' kategorilerinde başarı belgeleri takdim edildi.

"Ulusal Lider Araştırmacılar" sahnede alkışlandı

Ardından TÜBİTAK tarafından ülkemizdeki yetkin bilim insanlarının nitelikli projelerine katkı sağlamak amacıyla çağrıya çıkılan 2247-A Ulusal Lider Araştırmacılar Programı kapsamında projeleri desteklenmeye değer bulunan Fen Fakültesinden Prof. Dr. Mehmet Zahmakıran ile Prof. Dr. Fatma Gizem Karaoğlan Yılmaz sahneye davet edildi. Bilim dünyasına sundukları katkı ile "Ulusal Lider Araştırmacı" seçilen bilim insanları başarı belgelerini alarak alkışlandı.

Açılış törenine Vali Arslan ile birlikte Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Sayın Erkan Şahin, Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Sinop Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şakir Taşdemir, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve il protokolünden çok sayıda kişi de katılım gösterdi.

Davetliler sergi alanını ziyaret etti

Program, proje sergi alanının ziyaret edilmesi ile sürdü. Vali Nurtaç Arslan, Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, çevre üniversitelerin rektörleri, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile birlikte sergi alanını gezdi.

BARÜ 7. Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı; BARÜ ile birlikte Azerbaycan'dan Hazar Üniversitesi, Azerbaycan Teknik Üniversitesi, Bosna Hersek'ten Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Malezya'dan Putra Üniversitesi ve Özbekistan'dan Semerkand Devlet Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi paydaşlığında gerçekleştirilen sergide, Türkiye'nin 35 farklı ilinden; 47 üniversite, 30 lise, yurt içi ve yurt dışından 10 kurum ve kuruluş ile Ar-Ge merkezinden gönderilen projeler yer aldı. Ziyaretçiler, birbirinden ilginç projeleri dikkatle inceleyerek, detaylı bilgiler aldı. Vali Nurtaç Arslan ve Rektör Uzun, alanda bulunan elektrikli araç tur atarak, sergi alanını gezdi.

Bartın'da 2gün boyunca devam edecek teknoloji festivalinin ikinci gününe ise Adalet bakanı Yılmaz Tunç'un da katılması bekleniyor.

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Teknofest, Türkiye, Bartın, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Türkiye'nin ikinci Teknofesti başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:27 Avukattan ağabey Baran’a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı Avukattan ağabey Baran'a olay soru: Enes annesi ve amcasını ilişkiye girerken görse ne yapardı?
10:27 Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı
08:19 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım’da Çankaya Köşkü’nde toplanacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 10 Kasım'da Çankaya Köşkü'nde toplanacak
07:37 Narin Güran davasında ikinci duruşma Narin Güran davasında ikinci duruşma
01:16 Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki Çarşı ve mahalle bekçilerine yeni yetki
14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
14:35 Enes Güran’dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran’dan şüphelendim Enes Güran'dan duruşmaya damga vuran sözler: Amcam Salim Güran'dan şüphelendim
14:19 Narin’in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım Narin'in ağabeyi Enes, hakimin sorusuna uygulamalı yanıt verdi: İşte böyle yaptım
14:18 Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı Yenidoğan skandalında hemşireler serbest kaldı
14:12 Mourinho’ya İngiltere’den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap Mourinho'ya İngiltere'den zehir zemberek sözler: Gürültü çıkaran boş bir kap
14:10 Özel’den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur Özel'den Süleyman Soylu için olay sözler: Teşbihte hata olmaz, kendisi siyasi bukalemundur
14:07 Yunus Akgün yuvadan uçuyor Yunus Akgün yuvadan uçuyor
14:06 Mansur Yavaş’tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan istifa dedikodularıyla ilgili açıklama
13:54 Trump’ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı Trump'ın Ukrayna savaşını sonlandırma planı ortaya çıktı
13:50 Trump’ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı Trump'ın seçim zaferini ücretsiz turp ve ejder mevyesi dağıtarak kutladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2024 10:51:06. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin ikinci Teknofesti başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.