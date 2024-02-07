Türkiye\'nin Nüfusu 85 Milyon 372 Bin 377 Kişi Oldu

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Türkiye'nin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçları açıklandı, Türkiye nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erzurum'un toplam nüfusu ise 749 bin 993 oldu.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 92 bin 824 kişi artarak 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Erkek nüfus 42 milyon 734 bin 71 kişi olurken, kadın nüfus 42 milyon 638 bin 306 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,1'ini erkekler, yüzde 49,9'unu ise kadınlar oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, ülkemizde ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre 253 bin 293 kişi azalarak 1 milyon 570 bin 543 kişi oldu. Bu nüfusun yüzde 48,6'sını erkekler, yüzde 51,4'ünü kadınlar oluşturdu. Erzurum'un son güncel nüfusu 749 bin 993 olarak belirlendi. Erzurum'un erkek nüfusu 372 bin 622, kadın nüfusu ise 377 bin 371 oldu. Erzurum nüfusu 2022 rakamlarıyla 749 bin 754 idi.

En kalabalık Yakutiye, en az nüfus Pazaryolu'nda

Erzurum ilçelerindeki nüfus rakamlarına bakıldığında; Aşkale 21 bin 410, Aziziye 68 bin 251, Çat 15 bin 457, Hınıs 24 bin 419, Horasan 36 bin 359, İspir 15 bin 914, Karaçoban 21 bin 961, Karayazı 24 bin 559, Köprüköy 14 bin 184, Narman 11 bin 959, Oltu 30 bin 296, Olur 6 bin 737, Palandöken 177 bin 109, Pasinler 26 bin 833, Pazaryolu 4 bin 290, Şenkaya 16 bin 112, Tekman 22 bin 686, Tortum 17 bin 418, Uzundere 7 bin 973 ve Yakutiye 186 bin 066 oldu.

Erzurum büyükşehir sıralamasında 29. sırada

Erzurum 30 büyükşehir içinde nüfus sıralamasında 29. sırada yer aldı. Listenin ilk sırasında İstanbul son sırasında ise Malatya bulunuyor. Erzurum'un nüfus olarak en büyük mahallesi 51 bin 414 kişi ile Palandöken ilçesine bağlı Hüseyin Avni Ulaş olurken, en az nüfusa sahip mahallesi 11 kişiyle Aşkale'nin Tecer Mahallesi oldu. - ERZURUM