Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Son 22 yılda birçok esere imza attık - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Son 22 yılda birçok esere imza attık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Son 22 yılda birçok esere imza attık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 22 yılda AK Parti hükümetimiz döneminde Cumhurbaşkanımızın yönetiminde birçok esere imza attık" dedi.

28.05.2024 23:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Son 22 yılda AK Parti hükümetimiz döneminde Cumhurbaşkanımızın yönetiminde birçok esere imza attık" dedi.

Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği tarafından 28 Mayıs Azerbaycan Cumhuriyetinin kuruluş yıl dönümü sebebiyle "Türk Dünyasında Kıta Bağlantıları ve Zenzegur Koridorunun Önemi" konulu konferans düzenlendi.

Konferansta konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 22 yılda AK Parti hükümeti döneminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yönetiminde birçok esere imza attıklarını söyledi. Hayata geçirilen projelerde mühendis ve yönetici olarak bulunmuş olmanın gururunu yaşadığını ifade eden Bakan Uraloğlu, "Neler olduğuna bakacak olursak, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, bunun devamındaki İstanbul- İzmir Otoyolu, Ankara- Niğde Otoyolu. Bugün bir anda gözlerimizi kapatıp da ya olmasaydı ne olurdu dediğimiz Kuzey Marmara Otoyolu, Yavuz Sultan Selim Köprüsü" dedi.

Son 22 yılda yap-işlet-devret modeliyle yaklaşık 45 milyar dolarlık ulaştırma yapısını hayata geçireceklerini belirten Bakan Uraloğlu, 275 milyar dolarlık da komple bir harcama yaptıklarını söyledi.

Bakan Uraloğlu, Türkiye'de 14 bin kilometreye varan demiryolu ağı olduğunu söyleyerek, "Onu inşallah 28 bin kilometreye çıkaracağız. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattımız var hala çalışan. Bunları öncelikle limanlara bağlayacağız. Sonrasında uluslararası koridorlar anlamında tamamlayacağız" diye konuştu.

"Türk dünyasına daha kestirme yoldan oluşacak bir koridordan bahsediyoruz"

Bakan Uraloğlu, 2021 yılında yaşanan Süveyş Kanalı Krizi'ni hatırlatarak, sözlerine şöyle devam etti:

"Bakın Süveyş Kanalı'nı bir gemi tıkadı 6 gün. 10 milyar dolarlık kesinti oldu. Dünya ekonomisinde zarar oluştu. Bugün bakın, İsrail'in maalesef Filistin'de uyguladığı bir vahşet var. Hepimiz kınıyoruz ve gerçekten de Cumhurbaşkanımız bu noktada bir insan olarak, bir lider olarak yapması gereken her şeyi de yapıyor. Ülke olarak da yapmaya gayret ediyoruz. Bakın bu savaştan dolayı, oradaki katliamdan dolayı Yemen bölgesinde Kızıldeniz'in girişinde bir sıkıntı var. Husilerin oluşturduğu sıkıntı var ve nereden dolaşıyor gemiler? Ümit Burnu'ndan dolaşıyor. Biz, alternatif koridorlara ihtiyacımız var derken kalkınma yolunu bahsediyorum. Yine Zengezur Koridoru'nu bahsediyorum. Türk dünyasına daha kolay yoldan, daha kestirme yoldan oluşacak bir koridordan bahsediyoruz. Azerbaycan tarafında ciddi mesafe alındı. Biz de bizim tarafın Dediğim gibi ihalesini yaptık. Bu sene inşallah ona başlamış olacağız ve çok daha kestirme bir güzergahla biz Türk dünyasına bu anlamda ulaşmış olacağız ve ciddi bir alternatifimiz olacak. Bakü-Tiflis- Kars Hattı bakın 1 yıldır kapalıydı. Sebebi orada ciddi bir onarımın yapılmış olmasıydı. 20 Mayıs'ta nihayet açıldı ve tekrar başladı. Onun için de mutlaka alternatiflere ihtiyacımız var."

"Marmaray'da günde 650 bin yolcu taşıyoruz"

Orta koridoru güçlendiren Bakü-Tiflis-Kars hattını hayata geçirdiklerin söyleyen Bakan Uraloğlu, "Onu Avrupa'ya bağlayacak olan, şu anda sadece biz demiryolunu nereden geçiriyoruz? Sadece Marmaray'dan geçiriyoruz. Günde 4 sefer geçirebiliyoruz. Niye, çok yoğun bir yolcu taşıyoruz. Günde 650 bin yolcu taşıyoruz. Günde 350 sefer yapıyoruz. Onun için mutlaka alternatif gerekli" dedi.

Bakan Uraloğlu, Pekin'den Londra'ya giden bir yük gemisinin Ümit Burnu'ndan 45 günde geçtiğini kaydederek, "Süveyş Kanalı'ndan yaklaşık 35 günde ulaşabiliyor. Ama biz getirmeyi planladığımız Basra Körfezi'nden, havalimanından başlayacak olan güzergahın Ova Köy sınır kapısından ülkemize, oradan 3 denize ve oradan Avrupa'ya kadar gidecek olan güzergahta ise toplam seyahat süresinin 25 güne ulaşacağını, düşeceğini sizlere aktarmak isterim" diye konuştu.

Programa, eski başbakan ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Türk Devletlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlyas Topsakal da katıldı.

Tören sonunda ise berat takdimi yapıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, AK Parti, Ulaşım, Dış Politika, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Son 22 yılda birçok esere imza attık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:23 BM’den korkutan rapor: İsrail’in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü BM'den korkutan rapor: İsrail'in Refah kentine yönelik saldırılarında en az 200 Filistinli öldü
22:11 MGK bildirisinde dikkat çeken “yapay zeka“ maddesi MGK bildirisinde dikkat çeken "yapay zeka" maddesi
21:49 ABD: Refah’taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz ABD: Refah'taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz
21:34 İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’nun “hançer“ göndermesine yanıt verdi: Benim muhatap alacağım bir tarif değil İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu'nun "hançer" göndermesine yanıt verdi: Benim muhatap alacağım bir tarif değil
20:37 Olcay Kılavuz Bahçeli’nin danışmanlık görevinden alındı Olcay Kılavuz Bahçeli'nin danışmanlık görevinden alındı
22:51 Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye’ye geldi Antalyaspor'un yeni teknik direktörü Alex de Souza, imza için Türkiye'ye geldi
22:43 İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak Nasılsınız İtalya Başbakanı Meloni, kendisine küfreden siyasetçiyle karşılaştı: İşte ben o k**tak! Nasılsınız?
22:32 Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu Aziz Yıldırım: Fenerbahçe, Koçspor oldu
22:15 ABD’nin eski BM Temsilcisi’nden İsrail’de skandal hareket ABD'nin eski BM Temsilcisi'nden İsrail'de skandal hareket
21:40 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a tarihi çağrı: Televizyonda, yüz yüze konuşalım
21:37 İsrail’den yeni ateşkes hamlesi Mısır ve Katar’a teklif iletti İsrail'den yeni ateşkes hamlesi! Mısır ve Katar'a teklif iletti
21:07 İmamoğlu: Kılıçdaroğlu’nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi İmamoğlu: Kılıçdaroğlu'nun bana kırgın olduğunu düşünmüyorum, bayramda ısrarla aradığımda cevap verdi
21:01 Her futbolcu bunu yapmaz Ghezzal’dan şampiyonluk için büyük fedakarlık Her futbolcu bunu yapmaz! Ghezzal'dan şampiyonluk için büyük fedakarlık
20:21 Carlo Ancelotti, Real Madrid’den başka takım çalıştırmayacak Carlo Ancelotti, Real Madrid'den başka takım çalıştırmayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.05.2024 00:38:33. #1.12#
SON DAKİKA: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Son 22 yılda birçok esere imza attık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement